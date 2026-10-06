Economía

El Gobierno regularizará deudas por obra pública con bonos: qué impacto tendrá en el resultado fiscal

Economía ampliará tres títulos de deuda en pesos para cancelar hasta $221.119 millones en obligaciones pendientes

El monto anunciado se utilizará para saldar deudas pendientes por obra pública. (Foto: Reuters)
El monto anunciado se utilizará para saldar deudas pendientes por obra pública. (Foto: Reuters)
Guardar

El Ministerio de Economía dispuso la ampliación de tres emisiones de deuda en pesos para cancelar compromisos vinculados a contratos de obra pública y transporte.

La operación tendrá un valor efectivo máximo de $221.119.509.519 y se realizará a través de una canasta de títulos del Tesoro con vencimientos entre el 30 de octubre de 2026 y el 30 de abril de 2027.

PUBLICIDAD

La medida fue firmada el 2 de octubre por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a través de la Resolución Resolución Conjunta 59/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.

La resolución no autoriza un pago en efectivo. En cambio, el Estado entregará bonos y letras del Tesoro a las empresas que tengan acreencias reconocidas por contratos de obra pública bajo las áreas de Transporte y Obras Públicas.

El pago de la deuda con bonos no tendrá un impacto fiscal. (Foto: Reuters)
El pago de la deuda con bonos no tendrá un impacto fiscal. (Foto: Reuters)

Como la cancelación se hará con letras y bonos capitalizables, el Estado no desembolsará efectivo en el momento de saldar esas deudas de obra pública. Los intereses de esos títulos se acumulan al capital y se pagan junto con el monto principal cuando vence cada instrumento.

PUBLICIDAD

Por eso, bajo el criterio de caja, la operación no implica un pago inmediato que empeore el resultado fiscal del momento ni el déficit primario; en cambio, reemplaza una obligación pendiente por deuda pública con vencimientos en octubre de 2026, enero de 2027 y abril de 2027. De todos modos, no elimina el compromiso: traslada su cancelación hacia esas fechas y aumenta las obligaciones financieras del Tesoro.

El esquema planteado por el equipo económico apunta a dar mayor certeza a las empresas contratistas, resolver disputas judiciales y regularizar las obligaciones pendientes de la obra pública.

No obstante, desde la óptica del Palacio de Hacienda, su aplicación debe respetar las metas de equilibrio fiscal y ordenamiento de las finanzas estatales. Para acceder al mecanismo, las compañías deberán renunciar de manera expresa a los reclamos que aún mantengan.

Saldar deudas de obra pública y contratos extinguidos

La operatoria está vinculada al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, creado en julio de 2026 por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.

El régimen obliga a los contratistas a desistir de litigios para acceder a los bonos del Tesoro como forma de pago.
El régimen obliga a los contratistas a desistir de litigios para acceder a los bonos del Tesoro como forma de pago.

Ese régimen alcanza a contratistas con créditos a favor del Estado por certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios correspondientes al período entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. También incluye obligaciones pendientes de contratos de obra pública que hayan sido extinguidos desde 2024.

Según la resolución, los títulos se entregarán a su “valor técnico”, calculado al día hábil anterior a la fecha en que se concrete cada entrega. Ese valor toma en cuenta las condiciones financieras de cada instrumento, como el capital acumulado hasta ese momento.

Cómo se realizarán los pagos

El monto total se distribuirá entre tres instrumentos de deuda pública en pesos:

  • El 33% corresponderá a la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable con vencimiento el 30 de octubre de 2026, cuya ampliación tendrá un límite de valor nominal original de $60.000 millones.
  • Otro 33% se integrará con el Bono del Tesoro Nacional capitalizable con vencimiento el 15 de enero de 2027, con un máximo de valor nominal original de $51.000 millones.
  • El 34% restante será cubierto con el Bono del Tesoro Nacional Capitalizable que vence el 30 de abril de 2027, por hasta un valor nominal original de $60.000 millones.

La suma de los límites nominales de los tres títulos asciende a $171.000 millones. Sin embargo, la resolución establece que la cancelación podrá alcanzar un valor efectivo de hasta $221.119 millones, ya que los instrumentos serán considerados según su valor técnico al momento de la entrega.

La resolución indica que la operación se financiará con créditos presupuestarios asignados al Ministerio de Economía, dentro del programa destinado a atender deudas de la Secretaría de Transporte y de la Secretaría de Obras Públicas.

Las secretarías de Finanzas y de Hacienda señalaron que la emisión se encuentra dentro de las autorizaciones previstas en la Ley de Presupuesto 2026. Esa norma habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público y a emitir Letras del Tesoro que se cancelen dentro del mismo ejercicio financiero.

La medida también autoriza a funcionarios de distintas áreas de la Oficina Nacional de Crédito Público a firmar la documentación necesaria para instrumentar la entrega de los títulos a los acreedores alcanzados por el régimen.

Temas Relacionados

CaputoDeudasObra públicaBonosSuperávit fiscalEquilibrio fiscalEmpresasConstrucciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comenzó en Córdoba la producción de la primera pick up compacta argentina: cuándo saldrá a la venta

Renault Argentina abrió su fábrica de Santa Isabel para mostrar el proceso de construcción de Niagara. Los detalles

Comenzó en Córdoba la producción de la primera pick up compacta argentina: cuándo saldrá a la venta

El dólar siguió estable, pero mejoró la competitividad cambiaria por la suba del real brasileño

El billete mayorista cerró a $1.520 por tercer día y al público siguió a $1.540 en el Banco Nación. En Brasil el dólar cayó a 4,98 reales, un piso en cinco meses

El dólar siguió estable, pero mejoró la competitividad cambiaria por la suba del real brasileño

"Es endémico": un productor citrícola hizo 115 denuncias por robo en Misiones y perdió hasta 400 toneladas de fruta en un año

En su chacra de Puerto Amado, Ricardo Ranger convive con robos semanales de fruta y causas judiciales que no avanzan. Ante un nuevo hurto el fin de semana, esta tarde presentará su denuncia número 116

"Es endémico": un productor citrícola hizo 115 denuncias por robo en Misiones y perdió hasta 400 toneladas de fruta en un año

Cuánto deja de recaudar el Gobierno por el RIGI, a qué provincias beneficia y el reclamo al FMI

Cálculos privados estiman que el Estado pierde ingresos por hasta USD 8.500 millones por el Régimen. Alertan que la ganancias es mayor para los distritos en donde se desarrollan los proyectos, porque se resignan más ingresos federales que provinciales

Cuánto deja de recaudar el Gobierno por el RIGI, a qué provincias beneficia y el reclamo al FMI

Cuánto piden en la reventa por una entrada para ver el último partido de Messi en la Selección

Los tickets que se encuentran en el mercado informal para ver el partido del seleccionado argentino ante Benín en el Monumental pueden superar los $6 millones

Cuánto piden en la reventa por una entrada para ver el último partido de Messi en la Selección

DEPORTES

Lionel Messi se despide de la selección argentina en un amistoso ante Benín: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber del partido

Lionel Messi se despide de la selección argentina en un amistoso ante Benín: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber del partido

El corte de pelo que se hizo el Dibu Martínez en honor a Lionel Messi antes de su despedida con la selección argentina

Neymar le dedicó un sentido posteo a Lionel Messi el día de su despedida de la selección argentina

Novak Djokovic volvió a hacer historia: ganó el ATP de Beijing, llegó a 102 títulos y rompió otro récord

Lionel Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires: “Es un orgullo”

TELESHOW

Después de 13 años de su muerte, se conoció el estado de la tumba de Ricardo Fort

Después de 13 años de su muerte, se conoció el estado de la tumba de Ricardo Fort

Lourdes Fernández se animó a un nuevo look mientras se recupera tras un accidente doméstico

Barby Silenzi reveló cómo El Polaco evita alimentar sus celos: “No me mira ni el Instagram”

Cazzu habló de su nueva relación tras la ruptura con Christian Nodal: “La vida es una caja de sorpresas”

El mensaje de Carolina Baldini a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo antes de la despedida: “Hoy empieza otra vida”

INFOBAE AMÉRICA

Marino ecuatoriano desapareció en Chile tras caer al mar desde una embarcación que llevaba años inmovilizada

Marino ecuatoriano desapareció en Chile tras caer al mar desde una embarcación que llevaba años inmovilizada

El “sofá de la Habana”, un espacio que es un respiro para los cubanos entre la crisis diaria

“Una cámara captó que lo venían siguiendo”: La última señal de Fernando Rosales y la búsqueda de justicia en El Salvador

Diputados aprueban que la minería ilegal sea tratada como crimen organizado en Costa Rica

El Banco Mundial proyecta que Panamá liderará el crecimiento centroamericano con 3.9% en 2026