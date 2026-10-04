La lista de impuestos que paga una persona común sin darse cuenta en cada compra del día

Los contribuyentes que menos impuestos pagan, enfrentan al menos 20 tributos diferentes en un año (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pagar impuestos no se reduce a una fecha de vencimiento ni a un recibo de sueldo. Las compras en el supermercado, las facturas de los servicios, los viajes y los trámites del auto involucran, cada uno, a tributos de distintos niveles del Estado. Todas esas cargas impositivas, que se superponen entre Nación, provincias y municipios, abren la pregunta de cuántos tributos paga una persona en un año y cuánto pesan en el presupuesto de los hogares.

La pregunta tiene una respuesta bien definida. Una persona con el perfil de mayor consumo y patrimonio puede llegar a pagar al menos 43 tributos distintos en un año, según el Vademécum tributario argentino elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). La cifra implica una caída de tres impuestos respecto de 2025, por la eliminación de Internos nacionales: los de la telefonía celular, los seguros y los vehículos automotores.

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El ejemplo de los 43 impuestos corresponde a un trabajador en relación de dependencia con ingresos superiores al mínimo no imponible de Ganancias. En otros casos, la carga impositiva es algo menor.

La recaudación del IVA, Ingresos Brutos y la Tasa por inspección, seguridad e higiene equivale al 40% de la recaudación tributaria consolidada, y que 10 tributos concentran el 94% del total (Iaraf)

El estudio cuenta tributos —impuestos, tasas y contribuciones—, pero no calcula cuánto dinero representa cada uno. Sobre el peso del conjunto, el Iaraf detectóa que la recaudación del IVA, Ingresos Brutos y la Tasa por inspección, seguridad e higiene (TISH) equivale al 40% de la recaudación tributaria consolidada, y que 10 tributos concentran el 94 por ciento.

Del supermercado al avión: el detalle de los cargos tributarios

El relevamiento del Iaraf trabaja con tres perfiles, definidos por consumos y bienes:

Incluye alimentos y bebidas, tarjeta de crédito, servicios públicos, celular, internet y plataformas de streaming. Suma una casa y un auto, con sus seguros y el combustible, además de una salida al cine, un recital y la compra de productos electrónicos. Agrega un segundo auto, un vuelo de cabotaje laboral con hotel y restaurante, un viaje al exterior por vacaciones y el cambio anual de uno de los autos por un 0 km.

Los impuestos que más afectan la economía individual y familiar son los asociados al consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El criterio del estudio es el del hecho imponible: todo aquello que da lugar a un tributo para un determinado nivel de gobierno. El Iaraf da como ejemplo la compra de alimentos y bebidas sin alcohol, que genera por lo menos cuatro: el IVA y el Impuesto al Cheque a nivel nacional, Ingresos Brutos a nivel provincial y la TISH a nivel municipal. En los servicios la lista crece: la electricidad suma, además, un fondo provincial para el desarrollo de energía y tasas municipales como la de alumbrado público.

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Con esa metodología, el perfil 1 paga como mínimo 20 tributos distintos por año: 8 nacionales, 5 provinciales y 7 municipales. El perfil 2 llega a 33, con 12 nacionales, 8 provinciales y 13 municipales. La casa y el auto, incluido el combustible, explican 5 de los 6 tributos municipales que se agregan entre un perfil y otro. El perfil 3 alcanza los 41, con 20 nacionales, 8 provinciales y 13 municipales. Los 8 tributos nacionales que lo separan del perfil 2 provienen de los pasajes de avión, de cabotaje e internacional, que aportan cinco —entre ellos la tasa de seguridad de la ANAC, la de uso aeroportuario y la de Migraciones—, y del cambio por un 0 km, que suma tres: inscripción inicial, cédula y título.

Un asalariado con ingresos por debajo del mínimo no imponible de Ganancias suma uno, los aportes personales a la seguridad social; si lo supera, suma dos

A esos 41 se suman los tributos según cómo la persona genera sus ingresos:

Un asalariado con ingresos por debajo del mínimo no imponible de Ganancias suma uno, los aportes personales a la seguridad social; si lo supera, suma dos: los aportes y el Impuesto a las Ganancias .

El monotributista suma uno, el Monotributo, y el empresario o profesional independiente, dos: Ganancias y los aportes de autónomos. Así se llega a 43 en el caso del asalariado del perfil 3 por encima del mínimo, y a 46 si además fuma, por tres tributos nacionales más.

El Impuesto a las Ganancias afecta sólo a una parte de la población con trabajo remunerado (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esos 43 tributos, el 51% es de origen nacional, el 19% provincial y el 30% municipal. El Iaraf recuerda que parte de la recaudación de los tributos nacionales es coparticipable.

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Qué obligaciones pesan más para el bolsillo

Para Nadín Argañaraz, economista y director del Iaraf, “los impuestos de mayor peso en Argentina son el IVA, el Impuesto a las Ganancias (tanto de personas humanas como jurídicas), los aportes y contribuciones a la seguridad social, e Ingresos Brutos a nivel provincial”. Y agregó: “Lógicamente, la incidencia en cada persona o familia varía en función de sus niveles de ingreso —que determinan si quedan alcanzados o no por Ganancias— y de sus pautas de consumo”.

César Litvin, contador tributarista y CEO del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, destacó: “los impuestos que más afectan la economía individual y familiar son los asociados al consumo”. A nivel nacional, siguió, “es el IVA del 21% sobre precio neto”, y a nivel provincial, Ingresos Brutos, “que puede tener una incidencia cercana al 12% por el efecto acumulativo en cascada en las diferentes etapas del proceso económico hasta llegar al consumidor”.

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Los impuestos que más afectan la economía individual y familiar son los asociados al consumo (Litvin)

Sebastián Domínguez, contador tributarista y CEO de SDC Asesores Tributarios, afirmó: “El primero es el IVA, porque la gran mayoría de los bienes y servicios que se consumen están alcanzados por él”. Sobre Ganancias dijo que “más del 90% de la población no lo paga; por ende, tiene un impacto focalizado de la clase media hacia arriba”. Y sobre Ingresos Brutos: “El comprador no lo percibe porque no está discriminado en el ticket”.

Qué hogares lo sufren más

César Litvin explicó que la estructura tributaria en Argentina concentra la mayor recaudación en los impuestos al consumo, lo que genera un efecto regresivo. Eso significa que la incidencia de estos impuestos tiene mayor impacto en los ingresos bajos y medios.

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“En el IVA, cuando se consume un bien, paga lo mismo una persona de ingresos altos que una de ingresos bajos. En cambio, en los impuestos a las ganancias, al tener una alícuota progresiva, el que más gana más impuesto paga”, precisó.

Los impuestos de mayor peso tiene alto impacto en los hogares de ingresos bajos y medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Domínguez, “el IVA, Ingresos Brutos y las tasas municipales son los tributos de mayor impacto en los hogares de menores ingresos, dado que estos destinan la totalidad de sus recursos al consumo”.

Argañaraz, en tanto, planteó un punto clave: “el contribuyente formal de un impuesto no es necesariamente quien termina pagándolo. Siempre existe un intento de trasladar la carga fiscal hacia arriba o hacia abajo —hacia proveedores o clientes— en la medida en que la elasticidad de la oferta y la demanda lo permitan”.

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¿Llega una baja efectiva?

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la meta de reducir en un punto del PBI la presión tributaria en 2027. La pregunta, entonces, es si eso realmente ocurrirá y en qué medida impactará en una mejora económica para los hogares.

El IVA, Ingresos Brutos y las tasas municipales son los tributos de mayor impacto en los hogares de menores ingresos (Domínguez)

César Litvin recordó que el Gobierno nacional ha bajado los impuestos casi un 3% del PBI desde el inicio de la gestión, pero la mayoría de las provincias y municipios aumentaron los tributos. “Una mayor baja, en la medida que se refleje en los impuestos al consumo, tendrá más rápida repercusión en el bolsillo de la gente”, opinó.

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Domínguez fue más cauto y sostuvo que, para que la baja sea efectiva, “no solo debería disminuir la carga impositiva en Nación, sino también las provincias y municipios”. Si se bajan los derechos de exportación, retenciones o cargas sociales laborales, dijo, “es muy poco probable que eso se traduzca de forma rápida en el consumidor final, ya que su efecto es indirecto y lento”.

En cambio, “si se baja el Impuesto a las Ganancias, aquellos que lo pagan lo verían de inmediato en un incremento de su salario de bolsillo”. Sobre el IVA, afirmó: “reducir la alícuota del IVA no garantiza que los actores económicos bajen los precios. Sucedió en el gobierno de Eduardo Duhalde, cuando se redujo del 21% al 19% por dos meses y los precios no bajaron”.

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Durante la convención anual del IAEF, el ministro Caputo anunció que en 2027 el Gobierno reducirá la carga tributaria en un punto del PBI (Foto: Mario Sar)

Argañaraz contó que la realidad es que el Gobierno está reduciendo la carga tributaria global. “La Argentina registra una carga tributaria elevada —del orden del 50% en el sector formal—, por lo que cualquier rebaja a nivel nacional, provincial o municipal ayuda a achicar la brecha y disminuye el incentivo a la evasión”, apuntó.

Domínguez advirtió que de nada servirá que el Estado nacional baje un impuesto si las provincias o municipios aumentan los suyos. “En ese escenario, el efecto final para el ciudadano sigue siendo negativo”, insistió.

La Argentina registra una carga tributaria elevada —del orden del 50% en el sector formal— (Argañaraz)

Para Argañaraz, será clave observar cómo se acomodan los precios y los excedentes de cada agente económico, tanto del lado de los consumidores como de los productores.