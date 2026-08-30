Economía

Cuántos impuestos menos pagaría una empresa industrial argentina si funcionara en Brasil o México

Una entidad fabril advirtió por distorsiones fiscales que alteran precios, castigan a las pymes y profundizan desventajas frente a otros mercados de la región.

Cinco hombres con cascos amarillos, gafas y overoles azules operan máquinas en una fábrica. Hay chispas de metal y una bandera de España al fondo.
El informe comparó la carga tributaria de una misma firma industrial en Argentina, Brasil y México, y ubicó a Ingresos Brutos entre los principales factores de diferencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una misma empresa industrial, con idéntico nivel de actividad, puede enfrentar una carga tributaria muy superior en la Argentina en relación con otras economías relevantes de la región. De acuerdo con un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), si esa compañía pagara impuestos bajo el esquema vigente en Argentina, su carga impositiva total alcanzaría un índice de 262, contra 148 en Brasil y 100 en México, que funciona como base de comparación para 2025.

El informe destaca que la diferencia entre la Argentina y esos dos países no está en el costo laboral sino en impuestos que sencillamente no existen en otros sistemas.

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El estudio señala que, al sumar cargas sociales y el fondo de garantía por tiempo de servicio (FGTS), Brasil llega a 145 puntos, por encima de los 105 de Argentina, por lo que la brecha no se explica por ese componente. El diferencial surge en los tributos no laborales, donde el régimen argentino agrega 157 puntos que en los otros dos países tienen una incidencia mucho menor.

infografia

Dentro de ese bloque, el peso principal corresponde a Ingresos Brutos, con 74 puntos, seguido por el impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como “impuesto al cheque”, con 40, y las tasas municipales, con 38. A eso se suman 5 puntos de tributos aduaneros. Según la medición, esos gravámenes concentran casi toda la diferencia que separa a Argentina de Brasil y México.

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En Brasil, la carga total de 148 puntos se compone sobre todo por 112 puntos de cargas sociales, 33 vinculados al FGTS (un fondo asimilable al FAL que sancionó el Gobierno argentino) y 3 puntos adicionales en otros tributos. En México, en tanto, el índice general se ubica en 100, con 98 puntos asociados a cargas sociales y 2 correspondientes a otros conceptos. La comparación parte de una carga teórica aplicada a una misma empresa industrial, sin contemplar regímenes promocionales ni diferencias de base imponible.

El peso de Ingresos Brutos

Para la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), el dato que sobresale dentro de la estructura tributaria provincial es el peso de Ingresos Brutos, al que identifica como el gravamen de mayor incidencia sobre la actividad manufacturera. En el esquema comparado que elaboró, en el marco de una propuesta de reducción del gravamen que presentó ante al gobierno bonaerense, ese impuesto aparece además como el principal componente de la brecha tributaria.

Esa carga, según la entidad, también tiene correlato en la dinámica del empleo. El informe muestra que en las diez cadenas productivas con mayor sobrecarga de IIBB, el empleo industrial cayó 11,6% en la provincia de Buenos Aires, frente a una baja de 7,8% en el resto del país. En las cadenas con menor sobrecarga, la caída se redujo al 8,8% en territorio bonaerense.

Interior de fábrica con máquinas de moldeo, cintas transportadoras, operarios con cascos, cajas plásticas rojas, azules, verdes y amarillas, tolvas con gránulos.
La UIPBA sostiene que la sobrecarga de Ingresos Brutos en Buenos Aires coincide con una peor evolución del empleo en varias cadenas industriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UIPBA sostiene que esa comparación sugiere una relación entre mayor carga de Ingresos Brutos y peor desempeño del empleo industrial en la provincia. Ejemplificó esa tendencia con el sector de la química básica: allí, la presión tributaria alcanza 4,6% en Buenos Aires, contra 0,9% en Santa Fe, mientras el empleo cae 9,8% en la provincia y se mantiene sin cambios en el resto del país.

Para la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), el problema de Ingresos Brutos excede su peso dentro de la recaudación y alcanza de lleno al funcionamiento de la economía. En el informe, la entidad afirma que “el Impuesto sobre los Ingresos Brutos presenta una alta capacidad de recaudación pero es muy distorsivo”, una definición que ubica al tributo como un factor de encarecimiento de la actividad productiva.

Tres operarios en overoles y gafas de seguridad trabajan con maquinaria industrial en una fábrica; un torno genera chispas.
Operarios con overoles y gafas de seguridad manejan maquinaria pesada, incluyendo un torno que genera chispas, en el interior de una fábrica metalúrgica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el documento, el impuesto “grava los ingresos en cada una de las etapas del proceso productivo (provocando efecto de cascada)”, mientras que “la estructura de alícuotas dispar entre las diversas actividades altera los precios relativos”. A la vez, la UIPBA sostiene que “el impuesto está oculto y se acumula en los precios”.

El informe también vincula ese diseño tributario con efectos sobre la competitividad y el perfil de inserción comercial. En ese punto, advierte que “genera un sesgo antiexportador (aunque las exportaciones están desgravadas) y pro importador”, y agrega que la base imponible acumulativa deriva en una “mayor carga fiscal” porque “se cobra sobre la facturación bruta y no sobre la ganancia, por lo que castiga los márgenes reducidos”.

La entidad añade que esas distorsiones golpean con mayor fuerza a las empresas de menor escala. De acuerdo con la UIPBA, “las pymes, al operar mayormente en mercados locales y con menor integración interjurisdiccional, tienen menos posibilidades de computar saldos a favor en Convenio Multilateral” y, además, “el costo administrativo de declarar y pagar IIBB impacta más en pymes, que suelen tener menos recursos para gestión fiscal”. En ese punto, el informe señala que “dificulta competir con grandes empresas que pueden absorber el impuesto, trasladarlo más eficientemente o compensarlo con economías de escala”.

Reforma pendiente

La necesidad de cambios en el régimen tributario, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, fue abordada esta semana por Cristian Girard, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), en una reunión de trabajo que mantuvo con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El funcionario bonaerense afirmó que la Argentina necesita avanzar hacia una reforma tributaria que reduzca distorsiones, fortalezca los impuestos directos y brinde previsibilidad al sector privado durante el proceso de transición. Durante su exposición, el titular de ARBA sostuvo que “a nivel nacional, la reforma tributaria que necesita Argentina va a requerir tiempo” y remarcó que, durante ese proceso, será necesario “tener la suficiente claridad para dar previsibilidad al sector privado sobre cómo vamos a recorrer ese camino, que sin dudas hay que recorrer”.

La política tributaria de la provincia, según Girard, apunta a facilitar el cumplimiento tributario, reducir costos financieros sobre la producción y el comercio, fortalecer la progresividad y potenciar la fiscalización inteligente. Uno de los principales resultados de esa política fue la fuerte reducción de los saldos a favor de Ingresos Brutos, que a partir de una serie de cambios implementados se encuentra actualmente “en mínimos históricos”, sin afectar la recaudación provincial,

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