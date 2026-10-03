Cuál es la opción de ahorro en pesos más eficaz para protegerse contra la inflación y por qué su uso se disparó en 2026

Algunos instrumentos financieros tradicionales no han dado buen rendimiento este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ahorrar en pesos se puede sentir como “correr detrás de los precios”, pero cada vez más personas encuentran una forma de que la plata no pierda la carrera: se trata de quienes acceden a los plazos fijos que se actualizan con la inflación. En lo que va de 2026, ese instrumento multiplicó su volumen por más de cinco y ya concentra $1,85 billones, según el Banco Central (BCRA).

En concreto, se trata de los plazos fijos UVA, una herramienta que en los últimos meses ha crecido de forma pronunciada y ha dado mejores rendimientos que otras opciones tradicionales, como el dólar. Detrás de ese salto hay un ahorrista que, antes de buscar el mayor rendimiento, busca no perder poder de compra.

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Los depósitos a plazo fijo ajustables por inflación registraron una expansión acelerada durante 2026. Según el Informe Monetario Diario del BCRA, el stock de plazos fijos UVA/CER ($1,85 billones al 29 de septiembre) creció 5,1% en el último mes, 452,4% en lo que va del año y 466,3% frente al mismo período de 2025.

El dato refleja el avance de las colocaciones que actualizan el capital de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). El informe, publicado el 2 de octubre, contabilizó depósitos UVA/CER por $1.853.860 millones.

Quienes ahorran en pesos, buscan alternativas para conservar el poder adquisitivo o lograr una ganancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre, el incremento de los plazos fijos UVA fue idéntico al de las colocaciones tradicionales: ambos segmentos avanzaron 5,1 por ciento. La diferencia aparece al observar el período acumulado de 2026 y la comparación interanual.

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Cómo funciona un plazo fijo UVA

El plazo fijo UVA ajusta el capital depositado según la variación de la UVA, una unidad cuyo valor se actualiza todos los días a partir del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Ese indicador sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esa forma, al vencimiento el ahorrista recibe el monto inicial actualizado por inflación más la tasa adicional que hubiera pactado con la entidad financiera (suele oscilar entre 0 y 1 por ciento). El mecanismo busca preservar el poder adquisitivo del dinero en pesos, aunque no brinda una cobertura directa frente a una eventual suba del dólar.

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El plazo mínimo habitual es de 90 días. También existen modalidades precancelables, que permiten retirar los fondos antes del vencimiento luego de un período mínimo de permanencia, aunque con una tasa menor.

Los plazos fijos UVA le han ganado al IPC en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora bien, ¿qué rendimiento han dado los plazos fijos UVA este año? Los números dejan en evidencia por qué este instrumento está creciendo tanto. Sirve de ejemplo el caso de un ahorrista que depositó un millón de pesos el 2 de enero de este año. En ese momento, la Unidad de Valor Adquisitivo estaba valuada en $1.709,15, por lo que el monto invertido era equivalente a 585,08 UVAs. Al 31 de agosto, las UVAs ya tenían un valor de $2.096,27, lo que significa que las 585,08 UVAs adquiridas inicialmente llegaron a ser equivalentes a 1.226.485 pesos. Suponiendo que el banco elegido no ofrecía una ganancia adicional por tasa de interés, se puede concluir que en los primeros ocho meses del año el inversor obtuvo un rendimiento de 22,64 por ciento. En ese mismo período (enero-agosto), la inflación fue de 21,3% a nivel nacional, de lo que se concluye que el inversor logró preservar el poder de compra de sus ahorros y además, obtuvo una pequeña ganancia.

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Por supuesto, un plazo fijo UVA con una tasa de rendimiento del 1% o mayor, hubiera permitido una ganancia más interesante para el ahorrista.

Los tradicionales siguen liderando

Los plazos fijos tradicionales, que no ajustan por CER ni por UVA, totalizaron un saldo de $92,79 billones al 29 de septiembre. El saldo aumentó 5,1% mensual y 3,2% en los últimos 30 días, de acuerdo con las cifras provisorias del BCRA.

En el acumulado de 2026, el crecimiento fue de 43,8%, bastante por debajo de la suba de los depósitos indexados, aunque el saldo total sigue siendo casi 53 veces más alto que el de los plazos fijos UVA. En términos interanuales, los plazos fijos no ajustables avanzaron 35,7%.

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La distancia entre ambos instrumentos muestra que los depósitos UVA/CER concentraron una mayor expansión durante el año. Mientras esas colocaciones multiplicaron su volumen por más de cinco desde el inicio de 2026, los plazos fijos tradicionales mantuvieron un avance más moderado.

Una forma segura de ahorro

Para Belisario Álvarez de Toledo, head trader de GRIT, el plazo fijo UVA constituye la alternativa más conservadora para quienes buscan proteger un ahorro de corto o mediano plazo en moneda local.

Álvarez de Toledo señaló que quienes conservaron dólares billete “perdieron 70% de poder de compra desde 2023". (Reuters)

“La forma más segura de ahorrar en Argentina es hacer plazo fijo UVA, no comprar dólares. Es por definición la estrategia para conservar poder adquisitivo”, sostuvo. El analista aclaró que su planteo se refiere al “ahorro precautorio” y no a inversiones de largo plazo.

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Álvarez de Toledo ubicó en un segundo escalón a los bonos CER y a los plazos fijos tradicionales. Según señaló, estas alternativas implican un riesgo mayor, aunque pueden ofrecer una rentabilidad superior. También afirmó que quienes conservaron dólares billete “perdieron 70% de poder de compra desde 2023 y 13% en los últimos dos años”.

Todo eso explica por qué el crecimiento de los depósitos UVA/CER hasta septiembre contrastó con la evolución de los plazos fijos tradicionales y consolidó a los instrumentos indexados como una de las vías elegidas para resguardar ahorros en pesos frente a la inflación.