El Banco Provincia lanzó una línea de crédito para construir o refaccionar viviendas: quiénes pueden acceder y a qué tasa

La línea financia desde insumos para arreglos puntuales hasta equipamiento para obras de mayor escala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Banco Provincia habilitó una nueva línea de préstamos para financiar la compra de materiales destinados a construir, ampliar, refaccionar o equipar viviendas, con montos de hasta $ 50 millones y plazos de devolución de hasta 72 cuotas.

El programa, llamado Préstamo Acá Materiales de Construcción, está dirigido a clientes de la entidad que superen la evaluación crediticia. La gestión se realiza de forma digital desde Cuenta DNI o desde Home Banking BIP, aunque el crédito se origina a partir de una propuesta que realiza cada comercio adherido.

PUBLICIDAD

La línea permite adquirir productos en más de 170 empresas de la provincia de Buenos Aires y de otros puntos del país. La información difundida por el banco no precisa el listado de comercios, las condiciones de acceso vinculadas a ingresos ni el costo financiero total de cada operación, que dependerá de la oferta recibida por cada solicitante.

De cuánto son las tasas

El préstamo prevé una tasa nominal anual fija desde 55% para clientes que perciben sus haberes en Banco Provincia. Para quienes no acreditan su sueldo en la entidad, la tasa comienza en 65% TNA fija.

El uso de la expresión “desde” implica que la tasa final puede variar según las condiciones particulares de cada préstamo. Antes de confirmar la operación, cada persona recibe una propuesta cerrada con los términos de financiamiento que le corresponden.

PUBLICIDAD

El préstamo se puede usar en más de 170 comercios adheridos de la provincia de Buenos Aires y de otros puntos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto máximo es de $50 millones y la devolución puede extenderse hasta 72 cuotas mensuales. Los pagos se realizan mediante débito automático en cuenta.

Qué materiales y productos se pueden comprar

El financiamiento está destinado a compras en comercios que integran el programa. Los rubros informados incluyen:

Multirrubro para el hogar.

Aberturas.

Pisos y revestimientos.

Amoblamiento de cocina y baño.

Sanitarios y griferías.

Pinturerías.

Domótica.

Herrajes.

Piscinas.

Otros artículos vinculados con la construcción, la refacción y el equipamiento de viviendas.

La propuesta abarca desde insumos para arreglos puntuales hasta materiales y equipamiento para obras de mayor escala. La aprobación, de todos modos, queda sujeta a la calificación crediticia que realice la entidad.

Aberturas, pisos, sanitarios y pinturas se ubican entre los rubros que alcanza el financiamiento del Banco Provincia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se confirma el crétido

El mecanismo no requiere la presentación de papeles ni trámites presenciales, según la guía difundida por el banco. La persona debe iniciar la operación en un comercio adherido, que es el que presenta la alternativa de financiamiento.

PUBLICIDAD

Si el cliente acepta esa primera propuesta, recibe la oferta definitiva en Cuenta DNI o en Home Banking BIP. La contratación queda formalizada una vez que confirma las condiciones desde alguna de esas plataformas digitales.

Paso a paso para pedir el préstamo

La entidad financiera indicó el punto por punto de cómo se debe realizar el trámite y qué aspectos de deben tener en cuenta al momento de la solicitud del crédito:

Elegir un comercio o empresa que esté adherida a Préstamo Acá Materiales de Construcción .

Seleccionar los productos o materiales que se quieren comprar.

Recibir del comercio una propuesta de crédito con condiciones personalizadas.

Revisar el monto, la cantidad de cuotas, la tasa y las demás condiciones de la oferta.

Aceptar la propuesta para que el banco envíe la oferta cerrada.

Ingresar a Cuenta DNI o a Home Banking BIP.

Confirmar el préstamo desde una de esas aplicaciones.

Abonar las cuotas mensuales mediante débito automático en cuenta.

La línea se suma a otros créditos para vivienda

Banco Provincia señaló que este producto forma parte de su oferta de financiamiento para proyectos habitacionales. Entre las alternativas que mencionó figuran los créditos hipotecarios UVA para construcción, ampliación, refacción y compra de inmuebles, además de opciones para financiar casas modulares.

PUBLICIDAD

A diferencia de los créditos hipotecarios, la línea para materiales no se presenta como un préstamo destinado a la compra de una propiedad, sino como una herramienta de consumo para adquirir insumos y equipamiento en empresas adheridas.