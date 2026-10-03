Economía

El Banco Provincia lanzó una línea de crédito para construir o refaccionar viviendas: quiénes pueden acceder y a qué tasa

La iniciativa está destinada a la compra de materiales de construcción hasta en 72 cuotas. Se gestiona de forma digital y el crédito se origina en la propuesta de cada comercio adherido

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La línea financia desde insumos para arreglos puntuales hasta equipamiento para obras de mayor escala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Banco Provincia habilitó una nueva línea de préstamos para financiar la compra de materiales destinados a construir, ampliar, refaccionar o equipar viviendas, con montos de hasta $ 50 millones y plazos de devolución de hasta 72 cuotas.

El programa, llamado Préstamo Acá Materiales de Construcción, está dirigido a clientes de la entidad que superen la evaluación crediticia. La gestión se realiza de forma digital desde Cuenta DNI o desde Home Banking BIP, aunque el crédito se origina a partir de una propuesta que realiza cada comercio adherido.

PUBLICIDAD

La línea permite adquirir productos en más de 170 empresas de la provincia de Buenos Aires y de otros puntos del país. La información difundida por el banco no precisa el listado de comercios, las condiciones de acceso vinculadas a ingresos ni el costo financiero total de cada operación, que dependerá de la oferta recibida por cada solicitante.

De cuánto son las tasas

El préstamo prevé una tasa nominal anual fija desde 55% para clientes que perciben sus haberes en Banco Provincia. Para quienes no acreditan su sueldo en la entidad, la tasa comienza en 65% TNA fija.

El uso de la expresión “desde” implica que la tasa final puede variar según las condiciones particulares de cada préstamo. Antes de confirmar la operación, cada persona recibe una propuesta cerrada con los términos de financiamiento que le corresponden.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El préstamo se puede usar en más de 170 comercios adheridos de la provincia de Buenos Aires y de otros puntos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto máximo es de $50 millones y la devolución puede extenderse hasta 72 cuotas mensuales. Los pagos se realizan mediante débito automático en cuenta.

Qué materiales y productos se pueden comprar

El financiamiento está destinado a compras en comercios que integran el programa. Los rubros informados incluyen:

  • Multirrubro para el hogar.
  • Aberturas.
  • Pisos y revestimientos.
  • Amoblamiento de cocina y baño.
  • Sanitarios y griferías.
  • Pinturerías.
  • Domótica.
  • Herrajes.
  • Piscinas.
  • Otros artículos vinculados con la construcción, la refacción y el equipamiento de viviendas.

La propuesta abarca desde insumos para arreglos puntuales hasta materiales y equipamiento para obras de mayor escala. La aprobación, de todos modos, queda sujeta a la calificación crediticia que realice la entidad.

Diferencias entre cemento blanco y yeso, materiales de construcción con distintas propiedades y usos, incluyendo resistencia, durabilidad y aplicaciones en interiores y exteriores - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Aberturas, pisos, sanitarios y pinturas se ubican entre los rubros que alcanza el financiamiento del Banco Provincia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se confirma el crétido

El mecanismo no requiere la presentación de papeles ni trámites presenciales, según la guía difundida por el banco. La persona debe iniciar la operación en un comercio adherido, que es el que presenta la alternativa de financiamiento.

Si el cliente acepta esa primera propuesta, recibe la oferta definitiva en Cuenta DNI o en Home Banking BIP. La contratación queda formalizada una vez que confirma las condiciones desde alguna de esas plataformas digitales.

Paso a paso para pedir el préstamo

La entidad financiera indicó el punto por punto de cómo se debe realizar el trámite y qué aspectos de deben tener en cuenta al momento de la solicitud del crédito:

  • Elegir un comercio o empresa que esté adherida a Préstamo Acá Materiales de Construcción.
  • Seleccionar los productos o materiales que se quieren comprar.
  • Recibir del comercio una propuesta de crédito con condiciones personalizadas.
  • Revisar el monto, la cantidad de cuotas, la tasa y las demás condiciones de la oferta.
  • Aceptar la propuesta para que el banco envíe la oferta cerrada.
  • Ingresar a Cuenta DNI o a Home Banking BIP.
  • Confirmar el préstamo desde una de esas aplicaciones.
  • Abonar las cuotas mensuales mediante débito automático en cuenta.

La línea se suma a otros créditos para vivienda

Banco Provincia señaló que este producto forma parte de su oferta de financiamiento para proyectos habitacionales. Entre las alternativas que mencionó figuran los créditos hipotecarios UVA para construcción, ampliación, refacción y compra de inmuebles, además de opciones para financiar casas modulares.

A diferencia de los créditos hipotecarios, la línea para materiales no se presenta como un préstamo destinado a la compra de una propiedad, sino como una herramienta de consumo para adquirir insumos y equipamiento en empresas adheridas.

Temas Relacionados

ConstrucciónRefaccionesPréstamosBanco ProvinciaCuenta DNITasasÚltimas noticiasCréditos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es la opción de ahorro en pesos más eficaz para protegerse contra la inflación y por qué su uso se disparó en 2026

Los depósitos que ajustan el capital por inflación multiplicaron su volumen por más de cinco en lo que va del año y los ahorristas los eligen para resguardar sus pesos

Cuál es la opción de ahorro en pesos más eficaz para protegerse contra la inflación y por qué su uso se disparó en 2026

Los departamentos en CABA son cada vez más chicos: cuántos metros cuadrados se “perdieron” en el último siglo

La superficie retrocedió más del 50% desde los años 30. Recoleta, Monserrat y Palermo son los barrios donde más se achicaron las unidades en los últimos años

Los departamentos en CABA son cada vez más chicos: cuántos metros cuadrados se “perdieron” en el último siglo

Luis Caputo en Argentina Week París: “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes”

El ministro de Economía defendió el rumbo del gobierno en Francia y auguró una mejora en la actividad para el segundo semestre. Riesgo país en alza, salario y mora

Luis Caputo en Argentina Week París: “No estamos en recesión, estamos creciendo menos que antes”

Semana financiera: el riesgo país se disparó 6% y las acciones argentinas cayeron hasta 12% en Wall Street

La suba de tasas de los bonos del Tesoro de EEUU golpeó a los activos emergentes. El S&P Merval medido en dólares tocó un piso en once meses. El índice de JP Morgan escaló a 646 puntos básicos. El dólar bajó a $1.540 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 369 millones en el mercado

Semana financiera: el riesgo país se disparó 6% y las acciones argentinas cayeron hasta 12% en Wall Street

Fuerte respaldo al rumbo económico y preocupación por la actividad y la política: el balance empresario tras el Coloquio de IDEA

El encuentro en Mar del Plata puso la mirada en los próximos 20 años, pero las dificultades de la coyuntura atravesaron las conversaciones. Inversión, empleo, competitividad, educación, tecnología y reglas de juego dominaron los debates

Fuerte respaldo al rumbo económico y preocupación por la actividad y la política: el balance empresario tras el Coloquio de IDEA

DEPORTES

Recibió un brutal estrangulamiento en una pelea y mostró cómo le quedó el rostro junto a su rival: “Son cosas del oficio”

Recibió un brutal estrangulamiento en una pelea y mostró cómo le quedó el rostro junto a su rival: “Son cosas del oficio”

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: el plantel africano arribó a Buenos Aires cinco horas antes del partido

Cómo están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual con la clasificación a las copas internacionales en disputa

San Lorenzo fue goleado 3-0 por Defensa y Justicia y profundizó su crisis en el Torneo Clausura

El tajante mensaje que el capitán de Portugal le dio a Cristiano Ronaldo: “Se lo dije a él”

TELESHOW

La emoción de Lizy Tagliani al hablar de su hijo: “Nunca soñé con una familia, siempre me imaginaba como una travesti sola”

La emoción de Lizy Tagliani al hablar de su hijo: “Nunca soñé con una familia, siempre me imaginaba como una travesti sola”

Carmen Barbieri derribó una leyenda sobre la enemistad entre su padre y Jorge Porcel: “Lo quería matar, pero con una sevillana”

La emoción de María Belén Ludueña, Daniela Celis con las gemelas y el amor de Luz y Tato: los famosos camino a Luján

Así fue la despedida de soltera de Lali Espósito: bingo musical, torta especial y un guiño a sus shows en River

Luis Ventura celebró el alta de su hijo Antoñito con un emotivo posteo en redes sociales

INFOBAE AMÉRICA

ONU incluye a Cuba entre las crisis humanitarias con menor financiación y asigna USD 4 millones para asistencia vital

ONU incluye a Cuba entre las crisis humanitarias con menor financiación y asigna USD 4 millones para asistencia vital

Gobierno subsidiará US$0.45 por galón de diésel durante 30 días en Honduras

Detenciones por conducción peligrosa aumentan un 13.2 % en El Salvador y las muertes viales suben a 1,083

Un centro de genealogía de EE. UU. busca en Cuba y Canarias a la familia de una joven hallada muerta en 1980

El caso de la niña que recibió una transfusión con VIH y que Panamá no ha cerrado tres décadas después