Política

El trabajo silencioso de Bullrich, los plazos electorales que evalúa y el conflicto que evita Javier Milei

La jefa del bloque libertario en el Senado continúa dando señales de independencia. El Presidente comenzó a construir nuevamente un vínculo con los aliados para avanzar con las reformas. El choque de intereses y las advertencias que se acrecientan

En el entorno de Patricia Bullrich reconocen que no descarta una candidatura a Presidente (Europa Press)
En el entorno de Patricia Bullrich reconocen que no descarta una candidatura a Presidente (Europa Press)
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Desde hace algunos meses, cada vez que Patricia Bullrich marcó una diferencia con el resto de la cúpula de La Libertad Avanza o insinuó tener ambiciones de competir por la Presidencia, en el Gobierno, e incluso el propio Javier Milei, buscaron minimizar la situación, negar cualquier tipo de tensión y enfocarse en solucionar el conflicto y fortalecer el vínculo con una de las figuras más fuertes que tiene el oficialismo actualmente, aunque en privado esos gestos molestan y crece la desconfianza.

A mediados de este año, especialmente luego de la salida de Manuel Adorni del Gabinete, a la senadora se la comenzó a mencionar como la posible candidata en la ciudad de Buenos Aires, pero con el tiempo empezó a circular nuevamente la versión de que sería la compañera de fórmula del jefe de Estado el año que viene.

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“Sin comentarios”, le responde ella a su círculo íntimo cada vez que le consultan si le entusiasma esa idea de estar en la boleta como aspirante a vice, lo cual la mantendría dentro de la Cámara alta que ya conoce, aunque con un rol más importante.

El objetivo de la dirigente es claro: quiere llegar a lo más alto del Poder Ejecutivo para continuar con el proceso de apertura económica, ordenamiento de la macro y reformas que comenzó Milei, aunque evita especificar a partir de cuándo.

El mandatario nacional evita confrontar con Bullrich
El mandatario nacional evita confrontar con Bullrich

“Nunca pensé que tuviera aspiraciones presidenciales inmediatas. Ella dijo ‘en el 2031′, fue muy clara. No sé por qué lo distorsionan tanto", sostuvo a Infobae una persona de extrema confianza del líder libertario.

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Sin embargo, cuando le preguntan en los medios de comunicación si está dispuesta a asumir el cargo en el 2027, Bullrich no solo no lo niega, sino que remarca que está “siempre” preparada.

“Tiene pedidos para reuniones con todos los empresarios, tiene en agenda encuentros pendientes en todas las provincias porque hace años que está en la política y conoce a todos, pero si empieza a viajar por el país van a decir que está haciendo campaña, por eso está un poco frenado eso”, comentó un integrante del equipo de trabajo de la ex ministra de Seguridad.

Cuando terminó su exposición en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, compartió un almuerzo con varios de los ejecutivos que querían verla, pero no los recibió por separado porque a las 17:00 se tomó el avión para regresar a su casa y pasar tiempo con su familia.

Aunque todavía no tiene decidido cuál va a ser su futuro, Bullrich conversa cada 15 días con su círculo más cercano, como los diputados Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Luis Petri, Sabrina Ajmechet y Patricia Vázquez, el legislador bonaerense Diego Valenzuela y el ex senador Pablo Walter, entre otros.

“A ella siempre le interesa tener la visión de las personas que respeta para hacer un análisis de cómo están las cosas. Cada uno tiene su propio estilo, algunos son indudablemente leales y otros capaz que son socios, pero habla con todos”, explicaron.

62° ColoquioIDEA - Día 2 - La agenda del Senado de la Nación - Patricia Bullrich
La senadora en Idea

Si bien lo volvió más chico, dado el contexto, la ahora referente de La Libertad Avanza nunca disolvió el grupo de campaña que trabajó para su candidatura en el 2023, cuando le ganó la interna del PRO a Horacio Rodríguez Larreta para luego quedar en tercer puesto, por detrás de Milei.

A pesar de las diferencias públicas con un sector del oficialismo, la senadora no tiene pensado romper y en su entorno aseguran que, si decide finalmente presentarse el año que viene para la Presidencia, será siempre dentro del partido.

“El objetivo es que el proyecto continúe, todo va a depender de cómo estén las cosas en marzo, si para ese momento no está segura la reelección de Javier y Patricia tiene más chances de ganar, se sentará con él y se lo planteará. Pero hoy el Gobierno está fuerte y puede que eso nunca pase, ya veremos”, precisan.

En los últimos días comenzó a trascender que el mes clave para una decisión de Bullrich es marzo. O al menos para una charla sincera con el Presidente y el equipo electoral de la Casa Rosada. Porque si las luces de alerta que marca la senadora se acentúan, creen en su entorno, va a ser inevitable tomar una decisión que ponga al proyecto por encima de las personas.

Lo cierto es que la ex ministra sigue de cerca los datos de opinión pública, conversa con los empresarios, que le piden que se postule, y no cierra la puerta a esa posibilidad.

“Más que una encuesta, todos tenemos un concepto bien claro, que es el hecho de que, si bien Milei tiene un núcleo duro más alto, llamémosle ‘primera intención de voto’, ella tiene mayor amplitud, lo que le da más chances de ganar en una segunda vuelta o, incluso, en la primera”, confió un diputado bullrichista.

Mientras tanto, continúa dando señales confusas y en estos días publicó en su cuenta de X un video en el que se la ve hablando en un evento sobre los avances y las deudas que tiene la ciudad de Buenos Aires, lo que reavivó las especulaciones sobre su posible candidatura en territorio porteño.

Patricia Bullrich - Reunion La Libertad Avanza 24/09/2026
Bullrich no niega sus aspiraciones presidenciales (RS Fotos)

En su equipo aclaran que fue un acto por los 30 años de la creación de la Constitución de CABA, de la que ella fue parte como convencional, pero que de ninguna manera fue un mensaje de cara a las elecciones.

“Nosotros vamos a seguir dando mensajes para despistar a todos, que no sepan hacia dónde vamos. El que sabe leer entre líneas entiende cuál es nuestro horizonte y nosotros también, pero en el interín no nos cerramos a ninguna posibilidad”, agregan.

Por el momento la dirigente no tiene previsto competir en una interna con el mandatario nacional, a pesar de que cuando se lo consultan en entrevistas televisivas, tampoco lo niega.

“Y está bien. Si no le van a decir que es una mentirosa. No es Duhalde”, remarcaron en el círculo cerrado de Milei, que ya tendría los votos para aprobar en el Congreso la eliminación de las PASO, lo que impediría la competencia con Bullrich.

Si bien en el recinto las negociaciones venían fracasando, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habría terminado de conseguir los respaldos necesarios por parte de los gobernadores durante las reuniones que mantuvo con los gobernadores en París, en una de las cuales participó el propio mandatario nacional.

Milei y Santilli en París con gobernadores
Milei y Santilli en París con gobernadores

“Todos coincidieron en que fue muy bueno el encuentro, que lo vieron al Presidente sólido y enfocado en el modelo económico, convencidos de los cambios que están habiendo en la Argentina y del norte que tiene su administración”, contó una persona al tanto de lo conversado.

Aunque optan por no aumentar la tensión, dentro del oficialismo hay un sector muy crítico de la actitud que tomó la senadora en el último tiempo y en la mesa política le pidieron que las quejas las hablen en privado y en los ámbitos correspondientes, aunque quienes la conocen dudan de que vaya a cambiar algo.

“Ella es así, es su forma de ser, es frontal y dice las cosas con las que no está de acuerdo, no es que se levanta pensando ‘qué puedo hacer hoy para joder al Gobierno’. Son cosas que ve que no funcionan y las dice”, argumentan.

Semanas atrás, cuando los conflictos entre Bullrich y el resto de la cúpula libertaria estaban cada vez más fuertes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se bajó de un viaje a los Estados Unidos para reunirlos a todos en un restaurante de sushi y limar asperezas.

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