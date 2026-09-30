Economía

Misión del FMI en la Argentina: qué información clave le pidió al sector que más dólares aporta a la economía

La comitiva del organismo internacional, encabezada por Joyce Wong, buscó precisiones sobre las cosechas y exportaciones del campo para la campaña 2026/2027. Las cifras que se proyectan

La delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en el país desde el pasado lunes 22 de septiembre. (Foto: Reuters)
La delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en el país desde el pasado lunes 22 de septiembre. (Foto: Reuters)
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La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se encuentra en Buenos Aires para la tercera revisión del acuerdo, se reunió con funcionarios del Ministerio de Economía para evaluar el avance del programa económico y el cumplimiento de las metas previstas para el primer semestre de 2026. También mantuvo contactos con representantes del sector agropecuario, una de las principales fuentes de divisas del país y un actor al que el mercado sigue de cerca ante las fragilidades del programa financiero.

La delegación que encabeza la economista Joyce Wong llegó a la Argentina el lunes 22 de septiembre y extendió su agenda durante más de una semana. El equipo técnico revisó los números del programa acordado con el organismo multilateral, mientras el mercado siguió de cerca las señales sobre el esquema financiero del Gobierno y la capacidad oficial para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2027 en un contexto de suba de tasas.

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El agro es el sector que más dólares aporta a la economía argentina. (Foto: Reuters)
El agro es el sector que más dólares aporta a la economía argentina. (Foto: Reuters)

Según pudo saber Infobae, la delegación del FMI abrió un canal de intercambio con representantes del agro para obtener datos sobre el efecto de El Niño, las perspectivas productivas y el volumen de exportaciones que puede generar la próxima campaña. El interés del organismo se concentró en la magnitud de las divisas que ingresarán al país desde el complejo agroindustrial, en un año con pagos de deuda en moneda extranjera que suman 24.900 millones de dólares.

Tuvimos intercambio de información respecto a los efectos de El Niño sobre el agro y sobre producción y exportación”, comentó a este medio una calificada fuente que pidió reserva de identidad. La consulta de la misión incluyó los rendimientos esperados, los precios a cosecha y el escenario internacional de los principales granos.

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En busca de dólares

La información del campo ganó peso en la evaluación del Fondo sobre las metas acordadas con el Gobierno, dado que el sector agropecuario representa la principal fuente de dólares de la economía. Las proyecciones de producción, procesamiento, precios y exportaciones serán determinantes para estimar el ingreso de divisas del próximo año, atravesado por la antesala de las elecciones presidenciales de 2027.

Si bien, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero hasta el final del mandato de Javier Milei, la reciente suba de tasas a nivel internacional generó dudas sobre algunos supuestos, como las colocaciones en el mercado de capitales local de USD 5.000 millones para el año próximo.

Ante el aumento en los costos de financiamiento, entre los operadores circulan dos opciones para el Gobierno: convalidar tasas más altas o ampliar las compras de dólares del Banco Central. La expectativa sobre la liquidación de exportaciones del agro se vinculó con ese debate, dado que una mayor entrada de divisas puede modificar las condiciones del mercado cambiario y financiero.

El organismo internacional buscó precisiones sobre la próxima campaña en un contexto donde el campo proyecta mayores exportaciones, un incremento del producto bruto agroindustrial y una suba de la recaudación fiscal vinculada con la actividad. Esos datos resultan relevantes para el programa económico ante el peso de los compromisos externos de 2027.

Las proyecciones del sector

Las cadenas agroindustriales estiman para la campaña 2026/27 exportaciones por USD 41.497 millones, un incremento de 6,9% frente al ciclo previo. El dato ocupa un lugar central en las consultas de la misión del FMI, que busca determinar el volumen de dólares que podría aportar el sector en el próximo año. Estas divisas podrían ser claves para que se mantenga la estabilidad cambiaria en la previa electoral.

Se proyecta que el campo va a aportar más de USD 41.000 millones en la campaña 2026/2027. (Foto: Reuters/Matías Baglietto)
Se proyecta que el campo va a aportar más de USD 41.000 millones en la campaña 2026/2027. (Foto: Reuters/Matías Baglietto)

La previsión se apoya en una producción total de 157,85 millones de toneladas, 0,5% por encima de la campaña anterior. El área total alcanzaría 36,9 millones de hectáreas, con récords productivos proyectados para maíz, girasol, trigo y cebada.

El aporte de las cadenas agroindustriales también se reflejaría en un producto bruto agroindustrial de USD 54.297 millones, con un crecimiento de 5,9 por ciento. La expansión representaría USD 3.047 millones adicionales: USD 1.045 millones se explicarían por el efecto de mayores cantidades y USD 2.003 millones por la evolución de los precios.

La recaudación fiscal vinculada con el sector se ubicaría en USD 15.037 millones, 3,9% más a pesar de los anuncios de baja de retenciones. La mejora neta en los derechos de exportación sería de 275 millones de dólares. Dentro de ese resultado, la recuperación posterior al esquema de derechos de exportación cero aportaría USD 347 millones, mientras que los cambios en alícuotas y exportaciones restarían 72 millones de dólares.

El avance de la revisión

Según pudo saber Infobae, las reuniones con la misión del Fondo se realizaron en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El viceministro Daza encabezó los encuentros durante la ausencia de Caputo, que viajó a Nueva York junto a Milei para participar de las actividades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La comitiva que partió el martes a la noche estuvo integrada por Milei, Caputo, Daza, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El viaje reúne a funcionarios que participaron de la discusión de las metas fiscales, monetarias y de reservas con el Fondo.

La salida a Nueva York se produce mientras la tercera revisión mantiene un avance lento. Sin embargo, la presencia conjunta del presidente, el ministro de Economía, el viceministro, el titular del Banco Central y el responsable de Coordinación de Energía y Minería abre la expectativa de que la misión técnica se acerque a su cierre.

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