La Argentina que viene: menos chicos, más longevidad y un cambio profundo en el consumo, según la visión de Guillermo Oliveto

Guillermo Oliveto expuso durante la primera jornada del 62° Coloquio de IDEA, en el panel “La nueva era, cambios demográficos” (IDEA)

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Mar del Plata.- Enviada especial. La sociedad atraviesa una transformación que excede las discusiones coyunturales y que empieza a modificar desde la conformación de los hogares hasta la manera en que las personas trabajan, se relacionan y toman decisiones de compra. La caída de la natalidad, el aumento de la expectativa de vida y la convivencia de siete generaciones forman parte de un fenómeno que obliga a revisar algunas de las certezas con las que funcionaron durante décadas las empresas y los mercados.

Ese fue el eje de la exposición de Guillermo Oliveto, CEO de la consultora W, durante la primera jornada del 62° Coloquio de IDEA que se está realizando hasta el viernes en el hotel Sheraton de esta ciudad. En el panel “La nueva era, cambios demográficos”, el experto puso el foco en las transformaciones culturales y poblacionales que atraviesan al mundo y a la Argentina, y en sus efectos sobre el consumo, los negocios, el trabajo y las relaciones entre generaciones.

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Su planteo partió de un concepto amplio: la búsqueda de libertad como uno de los motores de grandes cambios en las sociedades. Oliveto vinculó esa búsqueda con el capitalismo y la idea de que la productividad depende de cada persona, así como con la vocación y la ambición de generar y trabajar. También mencionó la democracia como valor institucional, la posibilidad de acceder a bienes de consumo que tiempo atrás resultaban inaccesibles para la mayoría, la igualdad de género, la ciencia, la tecnología y la conectividad. “Todo esto viene de la búsqueda de libertad del ser humano”, planteó.

La irrupción de la Inteligencia artificial

Pero ese proceso también enfrentó sucesivos acontecimientos que alteraron certezas. Oliveto marcó distintos hitos: “De pronto un día, Lehman Brothers”. Después, en marzo de 2020, el mundo se cerró por la pandemia. Y más recientemente apareció la preocupación alrededor de la inteligencia artificial.

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Sobre ese último punto, señaló que se instaló la idea de que el avance tecnológico no se puede frenar, entre otras razones, por la rivalidad con China: si unos no avanzan, lo harán los chinos.

Esa sucesión de episodios alimentó otro concepto central de su exposición: la “permacrisis”. La pregunta, en ese contexto, pasa a ser de dónde llegará el próximo impacto.

Oliveto diferenció, además, las tendencias de las modas. “Las tendencias no son modas”, remarcó. Las definió como “vibraciones y transformaciones en la cultura”, es decir, modificaciones de fondo capaces de alterar comportamientos, relaciones y mercados.

Menos nacimientos y hogares diferentes

Una de esas transformaciones aparece con claridad en la demografía. Según explicó Oliveto, las tasas de natalidad entraron en la agenda argentina durante los últimos tres a cinco años. El cambio resulta significativo: el país pasó de un promedio de tres hijos a entre 1,4 y 1,5.

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“La nueva longevidad es poder”, afirmó Oliveto durante su presentación en el 62° Coloquio de IDEA (IDEA)

Las proyecciones profundizan esa modificación. De acuerdo con los datos del Indec citados durante la presentación, para 2040 los chicos de entre 0 y 14 años pasarán de representar el 22% de la población al 14 por ciento.

Al mismo tiempo, la expectativa de vida promedio se ubica en 77,4 años. Las pirámides poblacionales agudizan así un fenómeno que combina menos niños con una mayor longevidad.

Ese movimiento también impacta sobre la composición de los hogares. La imagen de una familia integrada por madre, padre y dos hijos ya no alcanza para representar la estructura social. Según los datos expuestos por Oliveto, el 15% de los hogares tiene un solo adulto. La “nueva demografía”, explicó, cambia los valores, las ciudades, la cultura, los negocios y la política. La Argentina forma parte de ese mundo.

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¿Por qué ocurre esta transformación? El analista vinculó el fenómeno con distintas características de la era posmoderna. Una de ellas es el consumo. Otra es la tecnología, que incorporó lo que definió como un “deseo infinito”. A eso se suma un factor concreto: la vida es cara.

La ciencia y la tecnología permitieron extender la vida y, al mismo tiempo, reforzaron la búsqueda de una mejor calidad de vida. Las personas no sólo buscan ganarse la vida: también quieren vivirla bien.

La igualdad de género ocupa otro lugar central dentro de ese proceso. La maternidad ya no funciona bajo los mismos parámetros que antes. Las mujeres buscan ser mujeres, madres y profesionales, y algunas deciden de qué manera jugar dentro de ese triángulo.

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A esos elementos se suma la permacrisis. La pandemia modificó la percepción sobre la finitud de la vida y dejó, según planteó Olivetto, una fuerte crisis de salud mental. La idea de que “esto algún día se acaba” también interviene en las decisiones personales y en la voluntad de vivir la vida.

Menos conexiones y nuevas relaciones

Los cambios no se limitan a cuántas personas nacen, cuánto viven o cómo se conforman los hogares. También alcanzan a las relaciones personales.

Oliveto planteó que las empresas deben revisar una vieja certeza: la idea de apostar todo a los consumidores más jóvenes (IDEA)

Oliveto habló de menos conexiones entre las personas, adolescentes que no saben hablar con otros y chicos que encuentran dificultades para relacionarse con chicas o chicos. Estas modificaciones, señaló, cambian las sociedades y también la fisonomía de los mercados.

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Dentro de ese escenario aparece una discusión especialmente relevante para las empresas y para la forma en que tradicionalmente pensaron a sus consumidores.

Durante años existió una certeza: había que apostar todo a los jóvenes. Oliveto puso esa idea bajo revisión. “¿Estamos seguros?”, preguntó. Como parte de ese planteo, sostuvo que las cinco mentes que moldean el mundo tienen más de 50 años. Su propuesta consiste en adoptar un nuevo “mindset” para observar el peso de las distintas generaciones y dejar de analizarlas únicamente a través de las divisiones tradicionales.

En lugar de pensar por separado en los baby boomers, la generación X y los silent (hoy tienen alrededor de 81 a 98 años), propuso mirarlos en conjunto. El dato económico muestra la dimensión de ese universo: esas generaciones representan el 25% de la población mundial y concentran el 40% del consumo mundial. Y su relevancia crecerá. Según la proyección expuesta por Oliveto, en 2030 representarán el 43% del consumo mundial.

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“La nueva longevidad es poder”

La longevidad, desde esa perspectiva, no implica solamente vivir más años. Oliveto habló de una “nueva longevidad” que resignifica los sentidos de la vida y que se presenta con menos hostilidad y menos ansiedad.

Dentro de ese concepto identificó cuatro claves vinculadas con la vitalidad: actividad, dinamismo, energía y vigor. “La nueva longevidad es poder”, afirmó. El fenómeno también abre una dimensión relacionada con el trabajo, la experiencia y el conocimiento. El saber intergeneracional aparece como una fuente de transmisión de conocimientos entre personas de diferentes edades.

Otra de las tendencias que presentó fue “sexy over 50”, concepto que definió como “la sabia sensualidad over 50”. La idea se inscribe dentro de un cambio más amplio en la forma de observar la edad y las distintas etapas de la vida.

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El interrogante, entonces, pasa por qué hacer frente a una transformación que ya modifica la composición de las sociedades. Para Oliveto, el primer paso es entenderla.

Siete generaciones conviven al mismo tiempo

Una característica inédita permite dimensionar el alcance del fenómeno: por primera vez en la historia del ser humano conviven siete generaciones.

Se trata de Beta, Alpha, Centennials, Millennials, Generación X, Boomers y Silents. Esa convivencia genera cruces entre personas con edades, experiencias, conocimientos y formas de relacionarse diferentes. Oliveto identificó allí una “enorme oportunidad” en materia de talento y también una ventana de oportunidad para la Argentina. El cruce entre generaciones permite combinar conocimientos y experiencias en lo que definió como un “crossover de saberes”.

El cambio alcanza a los valores, los estilos de vida, los saberes y los ciudadanos, y también a la conformación de los hogares. A su vez, modifica a los consumidores y los mercados, plantea nuevas características para los trabajadores y atraviesa a los medios y a los votantes.

“Hay pocas cosas más importantes que volver a mirar y tener un nuevo mindset”, afirmó Oliveto durante su exposición en el 62° Coloquio de IDEA.