El dólar registró una leve baja y cortó una racha de tres alzas consecutivas

El dólar mayorista sube 16 pesos o 1,1% en septiembre.

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El mercado de cambios operó otra vez con buen volumen este lunes, por USD 679,5 millones en el segmento de contado, con un dólar mayorista que finalizó ofrecido con baja de un peso, a 1.524,50 pesos.

La divisa comercial llegó a pactarse a un récord de $1.530 por la mañana, pero la aparición de la oferta frenó la tendencia, en un marco de reducidas compras oficiales en el segmento spot en el transcurso de septiembre.

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El BCRA fijó un techo de $1.916,74 para el esquema de bandas cambiarias. Así, el dólar mayorista quedó a 392,24 pesos o 25,7% de ese límite para la flotación administrada.

En lo que va de septiembre, el tipo de cambio oficial conserva un ascenso de 16 pesos o 1,1%, que se prevé será inferior a la inflación del corriente mes, según estimaciones privadas. En 2026 el dólar sube 69,50 pesos o 4,8 por ciento.

“Como en las últimas ruedas, el dólar mayorista vuelve a mostrar un deslizamiento gradual y ya supera los $ 1.525, mientras el BCRA mantiene un ritmo de compras más moderado. Esto sugiere que la búsqueda de cobertura privada podría estar acelerándose, especialmente ante tasas en pesos más comprimidas y menos atractivas para muchos operadores”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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El dólar al público terminó sin variantes, ofrecido a $1.545 para la venta en el Banco Nación, aún en un máximo nominal, luego de haberse ofrecido a $1.550 durante la mayor parte de la operatoria. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.550,12 para la venta y $1.495,19 para la compra.

El dólar blue también gana cinco pesos, a $1.565 y a cinco pesos de distancia de su récord del 28 de julio.

En el mercado de dólar futuro la mayoría de los contratos operó en baja -hubo subas marginales en las posturas de marzo de 2027 en adelante-, otra vez con importante monto operado en pesos, equivalente a USD 2.1034 millones, según datos de A3 Mercados. Los contratos más negociados fueron aquellos de vencimiento más próximo, para fin de septiembre (subió cinco pesos o 0,3%, a $1.526) y para el cierre de octubre (ganó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.551,50).

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“En el plano local, se desaceleró fuertemente la compra diaria de divisas del Banco Central. La menor acumulación de reservas genera dudas sobre la capacidad de pago externa”, indicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“La firmeza de la demanda inquieta al mercado sobre la capacidad del Banco Central para acumular reservas. La desaceleración en las compras oficiales y el freno del viernes suman incertidumbre cambiaria. A su vez, la suba de tasas en Estados Unidos presiona sobre las monedas emergentes. El mercado aguarda ahora la dinámica de la divisa tras superar el fixing mensual”, añadió Morales.

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Portfolio Personal Inversiones destacó que “las colocaciones por USD 3.617 millones en lo que va de septiembre, el mejor registro mensual desde noviembre de 2025, podrían volver a generar oferta en el mercado de cambios. El interrogante, hacia adelante, es si la magnitud de ese flujo puede sostenerse con un riesgo país que ya superó los 600 puntos básicos y la tasa a 10 años del Tesoro norteamericano sobrepasó el 5%, ambos elementos que encarecen significativamente el costo de financiamiento y reducen el apetito por riesgo argentino del mercado global”.

“La atención estará puesta en la licitación del Tesoro, y en la evolución de las condiciones externas. El menú de instrumentos de la licitación es bastante conservador y busca obtener un rollover alto sin estresar aún más el mercado de pesos. Por otra parte, la evolución de la coyuntura externa será clave para la recuperación de los bonos soberanos en dólares, que están en niveles mínimos desde abril”, aportó Puente.

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