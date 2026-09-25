Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 25 de septiembre

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Aumento de la nafta: qué va a pasar con los precios en los surtidores Shell, Axion y Puma aplicaron subas de entre 2% y 5% en sus combustibles. YPF todavía no actualizó sus valores, mientras el precio internacional del petróleo se mantiene cerca de los USD 100

La venta de combustibles cayó en agosto y acumula siete meses en baja: cuál fue el único producto que creció En un contexto de subas de precios pronunciadas, sólo cuatro jurisdicciones crecieron en el octavo mes del año. Cuál fue la excepción

El economista Gabriel Rubinstein criticó el esquema cambiario: “El dólar les quedó demasiado bajo” El ex funcionario consideró que el nivel actual del tipo de cambio está afectando la actividad y dijo que debería estar un 20% más alto en términos reales

El Gobierno exigirá que los proyectos de alto consumo eléctrico aporten su propia energía La medida busca asegurar el abastecimiento del sistema para hogares, comercios, pymes e industrias ante la llegada de emprendimientos de alta demanda