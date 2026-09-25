Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 25 de septiembre

El billete al público es negociado a $1.540 para la venta en el Banco Nación, un récord nominal. El blue sigue ofrecido a $1.560. El BCRA compró ayer USD 8 millones en el mercado

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13:11 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista rompió así una serie de seis sesiones operativas en la cuales se mantuvo en los 1.535 pesos.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.538,39 para la venta y $1.486,50 para la compra.

El dólar blue permanece pactado a 1.560 pesos.

13:10 hsHoy

Dólar fuerte, tasas altas y riesgo país en alza: por qué los bonos argentinos caen más que los de la región

La suba de las tasas en EEUU y la apreciación global de la divisa norteamericana agravaron la presión sobre los títulos argentinos. Por qué las provincias colocan deuda en el exterior con un riesgo país menor

El riesgo país argentino rozó los 580 puntos básicos en la última jornada.
El riesgo país argentino rozó los 580 puntos básicos en la última jornada.

La Argentina quedó enredada en la economía mundial. La tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió a 5,20%, el nivel que tenía en abril de 2006, hace más de dos décadas. El bono a 30 años ahora rinde 5,40%, la tasa más alta desde 2004. El dólar aumentó en un mes casi 3% frente a las principales monedas del mundo atentando contra las reservas locales que tienen buena parte de sus activos en euros, oro, libra esterlina y yuanes.

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13:10 hsHoy

El economista Gabriel Rubinstein criticó el esquema cambiario: “El dólar les quedó demasiado bajo”

El ex funcionario consideró que el nivel actual del tipo de cambio está afectando la actividad y dijo que debería estar un 20% más alto en términos reales

Rubinstein aseguró que el dólar le quedó demasiado bajo al gobierno

El exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein cuestionó el nivel actual del tipo de cambio y sostuvo que el dólar se encuentra demasiado bajo para las condiciones de la economía argentina. En ese sentido, planteó que el Gobierno debería avanzar hacia una depreciación del peso para llevar el tipo de cambio real a un nivel más elevado, aunque advirtió que el proceso debe realizarse de manera que no derive únicamente en una aceleración de la inflación.

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13:07 hsHoy

El BCRA compró USD 8 millones en el mercado

El BCRA compró el jueves USD 8 millones en el segmento spot, el 1,6% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas resignaron USD 88 millones, a USD 48.845 millones, el stock más bajo de septiembre, en una sesión con baja de 0,2% en la cotización del oro, a USD 4.309,10 la onza.

13:07 hsHoy

El dólar volvió a subir y marcó un nuevo récord nominal con una caída en el volumen negociado

La divisa mayorista avanzó a $1.519,50, con un monto operado inferior a USD 500 millones. Al público subió a $1.540 para la venta en el Banco Nación

El dólar sube 4,4% en 2026.
El dólar sube 4,4% en 2026.

Con un monto de operaciones algo reducido respecto a recientes ruedas, por USD 486,2 millones en el segmento de contado, la demanda privada empujó nuevamente al tipo de cambio a valores máximos nominales.

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