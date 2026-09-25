Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 25 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista rompió así una serie de seis sesiones operativas en la cuales se mantuvo en los 1.535 pesos.
El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.538,39 para la venta y $1.486,50 para la compra.
El dólar blue permanece pactado a 1.560 pesos.
La Argentina quedó enredada en la economía mundial. La tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió a 5,20%, el nivel que tenía en abril de 2006, hace más de dos décadas. El bono a 30 años ahora rinde 5,40%, la tasa más alta desde 2004. El dólar aumentó en un mes casi 3% frente a las principales monedas del mundo atentando contra las reservas locales que tienen buena parte de sus activos en euros, oro, libra esterlina y yuanes.
El exviceministro de Economía Gabriel Rubinstein cuestionó el nivel actual del tipo de cambio y sostuvo que el dólar se encuentra demasiado bajo para las condiciones de la economía argentina. En ese sentido, planteó que el Gobierno debería avanzar hacia una depreciación del peso para llevar el tipo de cambio real a un nivel más elevado, aunque advirtió que el proceso debe realizarse de manera que no derive únicamente en una aceleración de la inflación.
El BCRA compró USD 8 millones en el mercado
El BCRA compró el jueves USD 8 millones en el segmento spot, el 1,6% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas resignaron USD 88 millones, a USD 48.845 millones, el stock más bajo de septiembre, en una sesión con baja de 0,2% en la cotización del oro, a USD 4.309,10 la onza.
Con un monto de operaciones algo reducido respecto a recientes ruedas, por USD 486,2 millones en el segmento de contado, la demanda privada empujó nuevamente al tipo de cambio a valores máximos nominales.