San Juan regresó al mercado internacional de deuda tras 27 años: emitió un bono por USD 600 millones

Una excavadora trabaja en nuevas rutas de acceso por el terreno montañoso a alta altitud en la cordillera de los Andes en el Departamento Iglesia, San Juan (Reuters/Agustin Marcarian)

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La provincia de San Juan concretó con éxito su regreso al mercado internacional de capitales con la emisión de un bono por USD 600 millones bajo legislación de Nueva York, destinado a financiar obras de infraestructura, en una operación que representa un hito para la provincia que vuelve a acceder al financiamiento internacional después de aproximadamente dos décadas.

La emisión, que se realizó a un plazo de nueve años y con una tasa en torno al 9,875 por ciento.

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Desde la provincia destacaron que el regreso a los mercados internacionales se da después de 27 años: la última colocación externa había sido en 1999. Además, definieron la cifra como “de una escala inédita”.

Según se detalló, los fondos tendrán un destino productivo: irán a infraestructura y obra pública, acompañando el crecimiento y el desarrollo minero de la jurisdicción.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego

El plazo y la tasa conseguidos, dijeron fuentes del sector financiero, reflejan el renovado interés de los inversores por las oportunidades que ofrece Argentina y, especialmente, por el potencial de crecimiento y desarrollo del sector minero.

Desde allí también remarcaron que la emisión del bono se apoya en fundamentos fiscales sólidos. De acuerdo con los análisis de mercado difundidos en los últimos días, San Juan presenta cuentas fiscales ordenadas, una sólida posición de liquidez y un nivel de endeudamiento históricamente bajo. Los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026 muestran un superávit primario acumulado equivalente al 0,9% de los ingresos totales y un superávit financiero del 0,3 por ciento.

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Estos indicadores adquieren relevancia en un escenario en el que distintas jurisdicciones provinciales enfrentaron un deterioro de sus cuentas fiscales. “La fortaleza de las finanzas provinciales constituye así uno de los principales atributos que acompañan el regreso de San Juan a los mercados internacionales”, dijeron las fuentes financieras.

Desde la provincia remarcaron también el contexto de solidez fiscal e hicieron foco en el bajo nivel de endeudamiento y el respaldo al potencial minero.

“La licitación fue muy buena. En un contexto bastante complejo se recibieron muchísimas órdenes” (Cohen)

“Antes de esta emisión, la deuda provincial representaba aproximadamente el 10% de sus ingresos anuales. El mercado valora las perspectivas de crecimiento, inversión y generación de divisas de los grandes proyectos mineros de San Juan”, dijeron y aseguraron que hubo consultas de fondos del exterior y otros inversores interesados en participar de la colocación. “Es una muy buena señal de confianza: después de casi tres décadas, San Juan vuelve a presentarse ante los mercados internacionales respaldada por orden fiscal, bajo endeudamiento y perspectivas de crecimiento”, cerraron.

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“La licitación fue muy buena. En un contexto bastante complejo se recibieron muchísimas órdenes. Eso muestra el interés que hay por Argentina y por la provincia de San Juan en particular”, dijo Matías Salcedo, responsable de Financiamiento en Cohen Aliados Financieros.

“El mercado está experimentando una suba de tasas general. En ese contexto, San Juan logró comprimir la primera indicación que se dio, gracias a lo sobredemandado que resultó el bono. Este punto es, la cantidad de manda, es muy importante destacar. Porque la tasa se mueve según el mercado, pero la cantidad de órdenes tanto locales como internacionales demuestra la solidez de la provincia”, agregó.

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Cuando se liquiden en el mercado, los dólares que consiguió la provincia aumentarán la oferta de divisas, lo que resulta favorable para el Banco Central de la República Argentina (BCRA): la entidad tendrá mayor margen para acelerar la compra de reservas internacionales —que en los últimos meses bajó el ritmo— sin generar presiones sobre el tipo de cambio.

Hasta mediados de agosto, en el BCRA calculaban que aún restaban por liquidarse más de USD 4.400 millones de colocaciones, un colchón de dólares para el mercado a partir del cual la entidad podría acelerar el ritmo de compras, aunque ya superó ampliamente la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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