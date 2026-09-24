Economía

Hoy se conocerá un dato clave para el Gobierno sobre el rumbo de la economía: qué anticipan las consultoras

Este jueves, el Indec publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio. Las estadísticas de la industria y la construcción que ya se conocieron anticipan una nueva caída y la continuidad de la serie en forma de serrucho

Actividad automotriz
El Indec va a dar a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica de julio.
Guardar

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este jueves el dato de actividad económica de julio, que permitirá evaluar si el Gobierno logró afianzar una recuperación en un período que el ministro de Economía, Luis Caputo, definió como los “mejores 18 meses”. Las señales previas, no obstante, son dispares: dos indicadores oficiales mostraron caídas pronunciadas y las estimaciones privadas tampoco anticipan un resultado favorable para el índice general. La economía habría mantenido así una evolución irregular, en forma de “serrucho”.

El dato que difundirá el Indec llegará después de una mejora mensual de 0,8% y de una suba interanual de 2,7% en junio, cifras que el elenco gobernante celebró al considerar que varios sectores rezagados revirtieron su tendencia o afianzaron su recuperación como fue el caso de industria y construcción.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la información disponible para julio exhibió un escenario distinto: los indicadores anticipados de la industria manufacturera y la construcción mostraron fuertes bajas mensuales e interanuales, mientras que las mediciones de las consultoras Analytica y Orlando J. Ferreres también estimaron caídas frente a junio.

Los anticipos oficiales

Uno de los primeros datos negativos de julio llegó desde la industria manufacturera. Según el Indec, el sector retrocedió 5% frente a junio en la serie desestacionalizada y registró una contracción interanual de 4,9 por ciento. Con ese desempeño, la actividad fabril acumuló una baja de 2,6% entre enero y julio de 2026. El retroceso afectó a una rama con peso en la producción, el empleo y las cadenas de proveedores, además de su vínculo con el consumo y la inversión.

PUBLICIDAD

Bloques de concreto, arena y varillas en primer plano, y un trabajador de espaldas frente a una pared de bloques.
Según el Indec, la construcción cayó 4,6% contra junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción también registró un resultado desfavorable en julio. La variación mensual desestacionalizada marcó una caída de 4,6%, mientras que la comparación con julio de 2025 arrojó una retracción de 4,5 por ciento. Aun así, el sector permaneció en terreno positivo al observar el acumulado anual: entre enero y julio mostró una mejora de 1,7% respecto del mismo período de 2025. La construcción forma parte de las actividades que el Gobierno busca apuntalar con nuevas herramientas de financiamiento para desarrolladores y bancos.

¿Nuevo mínimo?

En cuanto al nivel consolidado de actividad económico, Analytica estimó que el Indicador Líder de Actividad (ILA) cayó 1,1% en julio respecto de junio, aunque se ubicó 0,7% por encima del registro de julio de 2025. De acuerdo con esa medición, el resultado del séptimo mes del año ubicó a la actividad en un nuevo mínimo de 2026 y por debajo del nivel de febrero. La consultora sostuvo que la baja mensual fue generalizada entre los indicadores relevados y remarcó que varios de los sectores con retrocesos tienen una participación relevante dentro de la economía, entre ellos el complejo automotor y la siderurgia.

El informe subrayó que el sector automotor marcó el paso de la caída de julio. La producción de autos se contrajo 13,8% y las ventas a concesionarios disminuyeron 6,8 por ciento. La baja alcanzó tanto a la oferta como a la demanda mayorista, a diferencia de junio, cuando los envíos a concesionarios conservaron cierto dinamismo pese a la caída del patentamiento.

Dentro del panorama relevado por Analytica, el agro mostró algunos datos favorables. El patentamiento de maquinaria agrícola avanzó 4,8% mensual y recuperó parte del deterioro acumulado durante los meses previos. La consultora vinculó esa mejora con el cierre de una campaña 2025/26 récord.

En tanto, el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) subió 0,2% mensual. Ese incremento reflejó el final de la cosecha de soja y el avance de la recolección de maíz y sorgo. La molienda de oleaginosas y la producción láctea funcionaron como los principales sostenes del indicador, frente a la debilidad de las faenas y del procesamiento de cereales.

También el Índice General de Actividad de Orlando J. Ferreres (IGA-OJF) mostró una baja de 0,9% mensual en julio en su medición desestacionalizada. La consultora informó, al mismo tiempo, una suba de 0,3% frente a julio de 2025 y una variación acumulada de 0,3% durante los primeros siete meses de 2026.

Además, la consultora destacó caídas interanuales en comercio y en el sector agropecuario. En agricultura y ganadería, la medición arrojó un descenso de 4,8% frente a julio de 2025. La consultora explicó que, durante el tercer trimestre, la agricultura pierde incidencia dentro del agregado y la baja de la ganadería adquiere mayor peso. Pese al resultado de julio, el sector acumuló una expansión de 7,1% en los primeros siete meses del año y se mantuvo entre las actividades con mayor aporte al crecimiento de 2026.

En la industria manufacturera, el Índice de Producción Industrial de Orlando J. Ferreres mostró una contracción mensual desestacionalizada de 0,4%, que se sumó a una baja revisada de 0,2% en junio. La comparación interanual registró un avance de 0,7%, impulsado por las refinerías, las metálicas básicas, la química y los alimentos. Sin embargo, el sector acumuló una caída de 2,1% durante los primeros siete meses de 2026, según esa medición. Minas y canteras, en tanto, creció 5,1% interanual en julio y acumuló una expansión de 11,2% entre enero y julio, el mayor avance entre las ramas relevadas por el IGA-OJF.

La apuesta a un sector

Antes de que se conociera la caída intermensual del 4,6% de la construcción en julio, el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó una serie de anuncios orientados al sector. Los mismos apuntaron a ampliar la oferta de financiamiento para empresas y a estimular la demanda a través de los créditos hipotecarios.

Por un lado, el Gobierno propuso flexibilizar el acceso a créditos en dólares para un universo mayor de compañías. Por otro, planteó el fondeo de los bancos con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para respaldar el otorgamiento de préstamos hipotecarios.

Luis Caputo - conferencia de prensa
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas para ampliar el financiamiento de empresas constructoras y créditos hipotecarios. (Foto: Ministerio de Economía).

“Estamos atacando tanto la oferta como la demanda: por un lado, vamos a empezar a ver desarrolladores que van a tener acceso a financiamiento en dólares a tasas mucho más accesibles, de manera que puedan desarrollar nuevos y, por otro lado, vamos a estar contribuyendo a que se genere una mayor demanda dado el impulso que vamos a lograr ahora de estos créditos hipotecarios”, sostuvo Caputo en una conferencia de prensa.

El ministro agregó que la combinación de las medidas podía impulsar la actividad del sector. “Entonces, la combinación de esto va a dar un gran impulso a la industria de la construcción, que, como ustedes saben, es un motor muy importante de la economía y venía rezagado”, afirmó.

Para la industria, por el momento, no hay medidas de peso en el horizonte. Economía anunció una serie de rondas de negocios para vincular a las empresas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con proveedores nacionales de bienes y servicios, con el objetivo de que parte de los desembolsos de los grandes proyectos de minería, energía, industria e infraestructura alcance a la producción local.

El primer encuentro será el 29 de octubre en Rosario y buscará que las firmas conozcan los cronogramas de inversión y las demandas de cada iniciativa; según Caputo, el 86% de las inversiones ya se destina a compañías argentinas y se movilizaron más de 1.200 proveedores. La iniciativa apunta a responder a los reclamos de la industria, que pide mejores condiciones de competitividad para cumplir con la escala, calidad y certificaciones requeridas por estos proyectos.

Este martes, el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, recibió a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por Martín Rappallini. Pero más allá del buen dialogo y el análisis de las propuestas que pone sobre la mesa la entidad no hay otras medidas por anunciarse.

Temas Relacionados

ActividadIndecLuis CaputoIndustriaConstrucciónÚltimas noticiasEMAE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 5 razones que identificaron los analistas para explicar el fuerte repunte del riesgo país

Hace dos meses que se acumula el deterioro de los bonos dolarizados. Los mercados ya se pusieron en modo electoral y reducen su exposición en activos argentinos. Expectativa por la colocación de deuda de San Juan

Las 5 razones que identificaron los analistas para explicar el fuerte repunte del riesgo país

“Superjueves”: la pobreza y la actividad marcarán la agenda, mientras el Senado define las reformas del BCRA y Zonas Frías

El Indec publicará qué pasó con la economía en julio y con los indicadores socioeconómico en el primer semestre del año. En la Cámara alta, el Gobierno buscará que se conviertan en Ley ambas iniciativas

“Superjueves”: la pobreza y la actividad marcarán la agenda, mientras el Senado define las reformas del BCRA y Zonas Frías

Corredor Andes-Atlántico: las diez claves para entender el acuerdo de inversiones que la Argentina firmó con Estados Unidos

La iniciativa prevé inversiones de hasta USD 7.000 millones para 2027 en obras de energía, minería, transporte y telecomunicaciones. Qué incluye, quién aporta el financiamiento y qué compromisos asume cada país

Corredor Andes-Atlántico: las diez claves para entender el acuerdo de inversiones que la Argentina firmó con Estados Unidos

La industria autopartista encendió una alerta en el Congreso por el avance de piezas importadas en los autos nacionales

AFAC pidió a los diputados un nuevo acuerdo con Brasil e incentivos para sostener la producción nacional de componentes

La industria autopartista encendió una alerta en el Congreso por el avance de piezas importadas en los autos nacionales

Cambios en el e-commerce: la billetera de los bancos se integra con ChatGPT para elegir, comprar y pagar un producto con IA

Modo presentó una herramienta que permite recorrer todo el proceso de compra dentro de una única conversación. La competencia con Mercado Pago

Cambios en el e-commerce: la billetera de los bancos se integra con ChatGPT para elegir, comprar y pagar un producto con IA

DEPORTES

La historia del crack que sufrió una icónica trompada, tuvo un épico duelo con Romario y hoy es comentarista: “Nunca fui un santo”

La historia del crack que sufrió una icónica trompada, tuvo un épico duelo con Romario y hoy es comentarista: “Nunca fui un santo”

Compitió contra Senna, fue campeón del TC 2000, vende empanadas en España y a los 61 años vuelve a correr

El tenso ida y vuelta entre una figura mundial y un periodista: "Estás un poco malhumorado"

Buenos Aires Challenger: Mena y Kicker pasaron a cuartos y Comesaña sufrió una sorpresiva eliminación

Ricardo Gareca sentenció que “se acabó lo de los cinco grandes” en el fútbol argentino: los dos clubes que propone agregar

TELESHOW

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La desilusión de Mario Pergolini luego de que Mora Bianchi rechazara uno de sus regalos: "¿No te gustó?"

El choque de Jimena Barón con el Puma Rodríguez al aire en Es mi sueño: “Estoy cansada”

La firme postura que tomó Daniela Celis frente a la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina

Wanda Nara compartió la foto oficial de MasterChef Celebrity a días del estreno: la reacción de los participantes

INFOBAE AMÉRICA

Benjamin Netanyahu hablará ante la Asamblea General de la ONU en plena campaña para su reelección en Israel

Benjamin Netanyahu hablará ante la Asamblea General de la ONU en plena campaña para su reelección en Israel

Las lluvias que golpearon dos escuelas de Guatemala: un techo colapsado en Chiquimula y drenajes reventados en Sacatepéquez

“Se tiene que terminar con esa dictadura sangrienta ”: Milei ante la crisis que atraviesa Cuba

República Dominicana: Esposa del merenguero Julián Oro Duro le sirvió de comer a dos de sus presuntos asesinos antes del ataque

Nicaragua eleva 15.6% sus exportaciones a USD 5,132 millones en el primer semestre