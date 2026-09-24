Hoy se conocerá un dato clave para el Gobierno sobre el rumbo de la economía: qué anticipan las consultoras

El Indec va a dar a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica de julio.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este jueves el dato de actividad económica de julio, que permitirá evaluar si el Gobierno logró afianzar una recuperación en un período que el ministro de Economía, Luis Caputo, definió como los “mejores 18 meses”. Las señales previas, no obstante, son dispares: dos indicadores oficiales mostraron caídas pronunciadas y las estimaciones privadas tampoco anticipan un resultado favorable para el índice general. La economía habría mantenido así una evolución irregular, en forma de “serrucho”.

El dato que difundirá el Indec llegará después de una mejora mensual de 0,8% y de una suba interanual de 2,7% en junio, cifras que el elenco gobernante celebró al considerar que varios sectores rezagados revirtieron su tendencia o afianzaron su recuperación como fue el caso de industria y construcción.

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Sin embargo, la información disponible para julio exhibió un escenario distinto: los indicadores anticipados de la industria manufacturera y la construcción mostraron fuertes bajas mensuales e interanuales, mientras que las mediciones de las consultoras Analytica y Orlando J. Ferreres también estimaron caídas frente a junio.

Los anticipos oficiales

Uno de los primeros datos negativos de julio llegó desde la industria manufacturera. Según el Indec, el sector retrocedió 5% frente a junio en la serie desestacionalizada y registró una contracción interanual de 4,9 por ciento. Con ese desempeño, la actividad fabril acumuló una baja de 2,6% entre enero y julio de 2026. El retroceso afectó a una rama con peso en la producción, el empleo y las cadenas de proveedores, además de su vínculo con el consumo y la inversión.

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Según el Indec, la construcción cayó 4,6% contra junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción también registró un resultado desfavorable en julio. La variación mensual desestacionalizada marcó una caída de 4,6%, mientras que la comparación con julio de 2025 arrojó una retracción de 4,5 por ciento. Aun así, el sector permaneció en terreno positivo al observar el acumulado anual: entre enero y julio mostró una mejora de 1,7% respecto del mismo período de 2025. La construcción forma parte de las actividades que el Gobierno busca apuntalar con nuevas herramientas de financiamiento para desarrolladores y bancos.

¿Nuevo mínimo?

En cuanto al nivel consolidado de actividad económico, Analytica estimó que el Indicador Líder de Actividad (ILA) cayó 1,1% en julio respecto de junio, aunque se ubicó 0,7% por encima del registro de julio de 2025. De acuerdo con esa medición, el resultado del séptimo mes del año ubicó a la actividad en un nuevo mínimo de 2026 y por debajo del nivel de febrero. La consultora sostuvo que la baja mensual fue generalizada entre los indicadores relevados y remarcó que varios de los sectores con retrocesos tienen una participación relevante dentro de la economía, entre ellos el complejo automotor y la siderurgia.

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El informe subrayó que el sector automotor marcó el paso de la caída de julio. La producción de autos se contrajo 13,8% y las ventas a concesionarios disminuyeron 6,8 por ciento. La baja alcanzó tanto a la oferta como a la demanda mayorista, a diferencia de junio, cuando los envíos a concesionarios conservaron cierto dinamismo pese a la caída del patentamiento.

Dentro del panorama relevado por Analytica, el agro mostró algunos datos favorables. El patentamiento de maquinaria agrícola avanzó 4,8% mensual y recuperó parte del deterioro acumulado durante los meses previos. La consultora vinculó esa mejora con el cierre de una campaña 2025/26 récord.

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En tanto, el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) subió 0,2% mensual. Ese incremento reflejó el final de la cosecha de soja y el avance de la recolección de maíz y sorgo. La molienda de oleaginosas y la producción láctea funcionaron como los principales sostenes del indicador, frente a la debilidad de las faenas y del procesamiento de cereales.

También el Índice General de Actividad de Orlando J. Ferreres (IGA-OJF) mostró una baja de 0,9% mensual en julio en su medición desestacionalizada. La consultora informó, al mismo tiempo, una suba de 0,3% frente a julio de 2025 y una variación acumulada de 0,3% durante los primeros siete meses de 2026.

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Además, la consultora destacó caídas interanuales en comercio y en el sector agropecuario. En agricultura y ganadería, la medición arrojó un descenso de 4,8% frente a julio de 2025. La consultora explicó que, durante el tercer trimestre, la agricultura pierde incidencia dentro del agregado y la baja de la ganadería adquiere mayor peso. Pese al resultado de julio, el sector acumuló una expansión de 7,1% en los primeros siete meses del año y se mantuvo entre las actividades con mayor aporte al crecimiento de 2026.

En la industria manufacturera, el Índice de Producción Industrial de Orlando J. Ferreres mostró una contracción mensual desestacionalizada de 0,4%, que se sumó a una baja revisada de 0,2% en junio. La comparación interanual registró un avance de 0,7%, impulsado por las refinerías, las metálicas básicas, la química y los alimentos. Sin embargo, el sector acumuló una caída de 2,1% durante los primeros siete meses de 2026, según esa medición. Minas y canteras, en tanto, creció 5,1% interanual en julio y acumuló una expansión de 11,2% entre enero y julio, el mayor avance entre las ramas relevadas por el IGA-OJF.

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La apuesta a un sector

Antes de que se conociera la caída intermensual del 4,6% de la construcción en julio, el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó una serie de anuncios orientados al sector. Los mismos apuntaron a ampliar la oferta de financiamiento para empresas y a estimular la demanda a través de los créditos hipotecarios.

Por un lado, el Gobierno propuso flexibilizar el acceso a créditos en dólares para un universo mayor de compañías. Por otro, planteó el fondeo de los bancos con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para respaldar el otorgamiento de préstamos hipotecarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas para ampliar el financiamiento de empresas constructoras y créditos hipotecarios. (Foto: Ministerio de Economía).

“Estamos atacando tanto la oferta como la demanda: por un lado, vamos a empezar a ver desarrolladores que van a tener acceso a financiamiento en dólares a tasas mucho más accesibles, de manera que puedan desarrollar nuevos y, por otro lado, vamos a estar contribuyendo a que se genere una mayor demanda dado el impulso que vamos a lograr ahora de estos créditos hipotecarios”, sostuvo Caputo en una conferencia de prensa.

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El ministro agregó que la combinación de las medidas podía impulsar la actividad del sector. “Entonces, la combinación de esto va a dar un gran impulso a la industria de la construcción, que, como ustedes saben, es un motor muy importante de la economía y venía rezagado”, afirmó.

Para la industria, por el momento, no hay medidas de peso en el horizonte. Economía anunció una serie de rondas de negocios para vincular a las empresas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con proveedores nacionales de bienes y servicios, con el objetivo de que parte de los desembolsos de los grandes proyectos de minería, energía, industria e infraestructura alcance a la producción local.

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El primer encuentro será el 29 de octubre en Rosario y buscará que las firmas conozcan los cronogramas de inversión y las demandas de cada iniciativa; según Caputo, el 86% de las inversiones ya se destina a compañías argentinas y se movilizaron más de 1.200 proveedores. La iniciativa apunta a responder a los reclamos de la industria, que pide mejores condiciones de competitividad para cumplir con la escala, calidad y certificaciones requeridas por estos proyectos.

Este martes, el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, recibió a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por Martín Rappallini. Pero más allá del buen dialogo y el análisis de las propuestas que pone sobre la mesa la entidad no hay otras medidas por anunciarse.