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Benjamin Netanyahu hablará ante la Asamblea General de la ONU en plena campaña para su reelección en Israel

Entre los principales blancos de sus críticas en el discurso de este jueves podrían estar el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, los gobiernos de Francia y Reino Unido, la ONU e Irán, país con el que Jerusalén y Washington están en guerra desde febrero

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de la ONU. EFE/EPA/SARAH YENESEL
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de la ONU. EFE/EPA/SARAH YENESEL
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se prepara para pronunciar este jueves su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en un contexto marcado por las críticas de aliados y adversarios y por la campaña para las elecciones en Israel, previstas para el 27 de octubre. Entre sus principales objetivos estarán el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, los gobiernos de Francia y Reino Unido, la ONU y Irán, país con el que Israel y Estados Unidos están en guerra desde febrero.

Netanyahu también podría referirse al caso del embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, cuyo hijo, un soldado, resultó gravemente herido en un presunto ataque palestino con un vehículo en la Cisjordania ocupada.

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Entre los principales críticos de Netanyahu en Nueva York se encuentra Mamdani, quien recientemente prometió ejecutar una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí durante su llegada a la ciudad para la semana de alto nivel de la ONU. Posteriormente, el alcalde reconoció que no tenía autoridad para llevar adelante esa medida.

La CPI, con sede en La Haya, declaró en 2024 que existían motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de presuntos crímenes de guerra en su campaña en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. El primer ministro israelí niega las acusaciones de la corte.

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La postura de Mamdani provocó fuertes críticas de Netanyahu y de sus partidarios. Antes de su intervención ante la ONU, el primer ministro israelí publicó un mensaje dirigido al alcalde de Nueva York en el que afirmó que iba a “decir la verdad sobre usted” y lo acusó de “apoyar a los monstruos terroristas de Hamás”.

Netanyahu también podría referirse al caso del embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, cuyo hijo, un soldado, resultó gravemente herido en un presunto ataque palestino con un vehículo en la Cisjordania ocupada (REUTERS)
Netanyahu también podría referirse al caso del embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, cuyo hijo, un soldado, resultó gravemente herido en un presunto ataque palestino con un vehículo en la Cisjordania ocupada (REUTERS)

Netanyahu también acusó a Mamdani de “incitar disturbios contra los judíos de Nueva York”, una afirmación que el alcalde rechazó. “Todos sabemos que lo que el primer ministro ha dicho en ese video no es cierto”, respondió Mamdani el martes. Mamdani mantiene desde hace tiempo su apoyo a los derechos palestinos y acusa a Israel de crímenes de guerra.

Otro de los críticos de Netanyahu, el presidente palestino Mahmud Abbas, no participará de la Asamblea General después de que Estados Unidos le negara el visado para asistir.

El primer ministro israelí también podría dirigir sus críticas contra Francia y Reino Unido, antiguos aliados de Israel. Londres impuso sanciones limitadas a las exportaciones israelíes procedentes de la Cisjordania ocupada, mientras que Francia adoptó recientemente una medida similar.

El presidente francés, Emmanuel Macron, provocó además la reacción del Gobierno israelí después de afirmar que Hamás no tenía presencia en Cisjordania, territorio donde Gaza constituye el principal bastión del grupo. La oficina de Netanyahu calificó de “absurdo de la afirmación” y sostuvo que Hamás ataca a los judíos “casi a diario”.

Han asesinado a innumerables civiles israelíes en Judea y Samaria”, señaló la oficina del primer ministro, al utilizar la denominación bíblica de Cisjordania, territorio que Israel ocupó en 1967.

Las relaciones entre Netanyahu y Macron ya estaban deterioradas por la iniciativa encabezada por el presidente francés para que varios países occidentales reconocieran un Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU del año pasado.

Las relaciones entre Netanyahu y Macron ya estaban deterioradas por la iniciativa encabezada por el presidente francés para que varios países occidentales reconocieran un Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU del año pasado (REUTERS)
Las relaciones entre Netanyahu y Macron ya estaban deterioradas por la iniciativa encabezada por el presidente francés para que varios países occidentales reconocieran un Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU del año pasado (REUTERS)

Irán también ocupará previsiblemente un lugar central en el discurso de Netanyahu. Israel sostiene que Estados Unidos debe adoptar medidas militares más contundentes contra Teherán para impedir que el país obtenga armas nucleares.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Dannon, criticó a Irán después del discurso pronunciado el miércoles por el presidente iraní. Dannon afirmó que Teherán “arma a Hezbollah en el Líbano, a los hutíes en Yemen, a Hamás en Gaza y Judea y Samaria, y a las milicias en Irak”.

El diplomático calificó a Irán como un “régimen que asesina a sus propios ciudadanos cuando se atreven a protestar contra él”.

Críticas a la ONU

Netanyahu también mantiene una larga disputa con Naciones Unidas y con su secretario general saliente, Antonio Guterres, a quien critica con especial dureza desde los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Esta semana, Guterres hizo referencia al título completo de las medidas jurídicamente vinculantes de la Corte Penal Internacional que acusan a Israel de “genocidio” en Gaza.

El Gobierno de Netanyahu, por su parte, acusó en reiteradas ocasiones a una agencia de la ONU de encubrir a militantes de Hamás y sostuvo que algunos de sus empleados participaron en el ataque del grupo contra Israel que desencadenó la guerra en Gaza.

A pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos en octubre de 2025, Israel continuó con sus ataques aéreos y restringió la entrada de equipos que, según grupos internacionales, son necesarios para iniciar la reconstrucción del territorio.

Netanyahu también mantiene una larga disputa con Naciones Unidas y con su secretario general saliente, Antonio Guterres, a quien critica con especial dureza desde los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 (EFE)
Netanyahu también mantiene una larga disputa con Naciones Unidas y con su secretario general saliente, Antonio Guterres, a quien critica con especial dureza desde los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 (EFE)

El comisionado general interino de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Christian Saunders, afirmó esta semana a la AFP que Israel estaba siendo “extremadamente difícil” para permitir el ingreso de suministros vitales, como aceite de motor, destinados a las operaciones de ayuda en Gaza, mientras permitía la entrada de productos comerciales de lujo.

“Creo que (el gobierno israelí) está tratando de demostrar al público israelí por qué deberían reelegirlos”, declaró Saunders.

Como en años anteriores, la intervención de Netanyahu ante la Asamblea General estará acompañada por protestas dentro y fuera de la sede de Naciones Unidas. Algunas delegaciones suelen abandonar la sesión en rechazo a sus políticas, mientras manifestantes se concentran en las inmediaciones del edificio.

(Con información de AFP)

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