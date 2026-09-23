Los precios del petróleo bajan ante las señales de diálogo entre Estados Unidos e Irán (EFE)

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Los precios del petróleo extendieron sus descensos este miércoles por sexta sesión consecutiva, ante la mejora de las perspectivas de suministro en el Golfo tras la reanudación de las operaciones de un oleoducto clave de Arabia Saudita y las señales de una posible salida diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Los futuros del crudo Brent cayeron 1,09 dólares, un 1,1%, hasta los 98,16 dólares por barril. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) retrocedieron 1,50 dólares, un 1,67%, hasta los 89,01 dólares. Ambos contratos alcanzaron mínimos de unas dos semanas.

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El descenso se produjo después de que el Brent cerrara el martes por debajo de los 100 dólares por barril por primera vez desde el 8 de septiembre. El mercado recibió nuevas señales sobre una recuperación de los flujos de crudo desde Medio Oriente, mientras aumentaron las expectativas sobre contactos entre Washington y Teherán para buscar una salida al conflicto.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el martes que podría “aniquilar” a Irán, pero también afirmó que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron conversaciones productivas con mediadores iraníes para poner fin a la guerra.

“Creo que tienen muchas posibilidades de llegar a un acuerdo”, dijo Trump.

Las declaraciones se produjeron durante la Semana de Alto Nivel de la ONU en Nueva York, donde delegaciones de Estados Unidos e Irán mantuvieron contactos a través de mediadores. La posibilidad de una solución diplomática contribuyó a reducir la presión sobre los precios del crudo, después de casi siete meses de guerra.

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El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el martes que podría “aniquilar” a Irán, pero también afirmó que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron conversaciones productivas con mediadores iraníes para poner fin a la guerra (EFE)

“Actualmente, el mercado se muestra más optimista respecto al panorama del suministro mundial de petróleo que hace unas semanas”, afirmó Tim Waterer, analista jefe de KCM Trade. “La reunión de las delegaciones de Estados Unidos e Irán en Nueva York ha dado a los operadores un rayo de esperanza... A pesar de la continua retórica agresiva, incluidas las amenazas de ‘aniquilación’, el mercado está optando por contemplar la posibilidad de conversaciones”, agregó.

En paralelo, Arabia Saudita reinició el martes las operaciones de su oleoducto Este-Oeste hacia el Mar Rojo, según tres fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Reuters. La reanudación aportó nuevas señales de un incremento de los flujos de petróleo desde Oriente Medio.

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Los ataques con drones que Arabia Saudita atribuyó a milicias iraquíes obligaron al reino a cerrar el oleoducto el 11 de septiembre y afectaron la carga de crudo en el puerto de Yanbu.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que interrumpió el flujo de petróleo procedente de Arabia Saudita y otros países del Golfo a través del estrecho de Ormuz, Riad utiliza el oleoducto para desviar unos 4 millones de barriles diarios hacia Yanbu. Ese volumen representa alrededor del 4% del suministro mundial.

Arabia Saudita también ofreció el martes más barriles a las refinerías asiáticas para su extracción en yacimientos ubicados fuera del estrecho de Ormuz.

En paralelo, Arabia Saudita reinició el martes las operaciones de su oleoducto Este-Oeste hacia el Mar Rojo, según tres fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Reuters (REUTERS)

Irak, por su parte, también incrementó sus exportaciones de petróleo, según declaró el martes su ministro de Petróleo, Basim Mohammed. El país exporta más de 3 millones de barriles diarios, afirmó, y espera elevar los envíos a través de Turquía hasta superar los 600.000 barriles diarios.

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Los datos provisionales de las empresas de seguimiento de buques Vortexa y Kpler situaron las exportaciones de crudo iraquí en agosto en 2,3 millones y 2,17 millones de barriles diarios, respectivamente. Ambas cifras superaron los niveles de julio, aunque permanecieron por debajo de los registros de febrero, antes del inicio de la guerra, cuando alcanzaron 3,7 millones y 3,362 millones de barriles diarios.

(Con información de REUTERS)