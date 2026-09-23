Economía

Cuánto costaría el boleto de colectivo en el AMBA si no existieran los subsidios al transporte

El transporte explica ya el 47% de la canasta de servicios públicos del AMBA y es el rubro con menor cobertura tarifaria

iluminación Metrobus Ciudad de Buenos Aires
El costo técnico del boleto de colectivo en el AMBA duplica el valor que hoy paga el usuario en la Ciudad de Buenos Aires
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El costo técnico del boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es decir, la tarifa que debería pagarse sin la intervención estatal, ya ronda los $2.096 por pasajero. El valor surge de un relevamiento realizado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Comparado con el boleto mínimo vigente en la Ciudad de Buenos Aires, de $888 pesos, la brecha alcanza el 136 por ciento.

El costo técnico surge de un índice propio elaborado por el IIEP que mide la evolución de los costos del transporte público automotor del AMBA en función de la cantidad de pasajeros transportados. Si se incorpora el IVA correspondiente al transporte, ese valor trepa a 2.316 pesos. El monto debe contrastarse, además, con el costo que reconoce el Estado Nacional para el cálculo de los subsidios, fijado en $1.644, una cifra también por debajo de la estimación del instituto.

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El transporte, el rubro que más creció dentro de la canasta de servicios

El transporte es, dentro de la canasta de servicios públicos del AMBA, el componente de mayor peso relativo y el que más aumentó en el último año. En septiembre, el gasto mensual de un hogar promedio en este rubro llegó a $126.689, lo que representa el 47% del total de la canasta, muy por encima de la incidencia de la energía eléctrica, el gas natural y el agua potable combinados.

En la comparación interanual, la factura de transporte subió 70% respecto de septiembre de 2025, un incremento que duplica la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) estimado para el mismo período, según el relevamiento.

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Tarifa cautelar servicios publicos en La Matanza boleta de luz gas agua
La factura de agua potable de un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, se ubicó en $42.576 durante septiembre

En tanto, la medición interanual sin estacionalidad, que excluye las variaciones en las cantidades consumidas, confirma que el transporte es el servicio que más se despegó de la inflación general, mientras que el agua, la energía eléctrica y el gas natural también mostraron subas superiores al IPC, aunque de magnitud más acotada.

Al descomponer la contribución de cada servicio al aumento total de la canasta, el transporte aportó por sí solo 30 de los 55 puntos porcentuales del incremento interanual. El gas sumó 9 puntos, la electricidad 8 y el agua 7. En la comparación mensual, el transporte fue el único rubro que subió en septiembre, con un alza del 2,4%, mientras que la salida del invierno redujo el consumo de gas y electricidad y explicó la baja del 7,3% de la canasta total, que cerró el mes en 268.405 pesos.

Nuevo aumento de colectivos desde octubre

El transporte público del AMBA volverá a subir a partir del jueves 1° de octubre. Los boletos de colectivo aumentarán hasta 3,7% y el pasaje mínimo en la Ciudad de Buenos Aires llegará a 920,85 pesos. En las líneas que circulan por la provincia de Buenos Aires, el ajuste será del 3,6% y el valor mínimo superará los 1.200 pesos. La actualización en territorio bonaerense alcanzará a los servicios identificados con numeración desde el 200 en adelante.

Con este nuevo incremento, la brecha entre la tarifa que paga el usuario y el costo técnico calculado por el IIEP podría acortarse levemente en términos nominales, aunque el informe advierte que la cobertura de costos del sistema de transporte se mantiene en niveles bajos: los usuarios cubren apenas el 35% del costo real del servicio, la proporción más baja entre todos los servicios públicos relevados, muy por debajo del 54% de cobertura promedio que exhibe el total de la canasta.

El peso del transporte sobre los ingresos de los hogares

La canasta de servicios públicos del AMBA representó en septiembre el 14,6% del salario promedio registrado estimado, de 2.024.647 pesos. El deterioro del poder adquisitivo frente a este tipo de gastos se explica, en gran medida, por el comportamiento del transporte, que por sí solo explica el 47% de la canasta y se ubica como el gasto de mayor consideración sobre los ingresos del hogar.

(Imagen ilustrativa Infobae)
El transporte público concentra el 47% de la canasta de servicios y es el rubro con menor cobertura tarifaria del AMBA (Imagen ilustrativa Infobae)

Los subsidios al sector, mientras tanto, se movieron en sentido contrario al de los costos técnicos. Según el reporte del IIEP, los subsidios reales acumulados al 18 de septiembre aumentaron apenas 2%, un resultado que combina una suba del 88% nominal en los subsidios eléctricos —con un incremento real del 43%— y una caída del 27% real en los subsidios destinados al transporte. Esa dinámica profundiza la reducción de la cobertura estatal sobre el costo técnico del boleto de colectivo, que continúa siendo, según el relevamiento, el servicio con mayor brecha entre lo que paga el usuario y lo que cuesta prestarlo.

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