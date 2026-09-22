La empresa cotiza en el NYSE de Wall Street

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Vista Energy reabrió la emisión un bono internacional y levantó USD 400 millones. La petrolera fijó ese precio de emisión en obligaciones negociables senior con una tasa anual del 7,875% y vencimiento en 2038, una operación que elevará a USD 900 millones el capital pendiente de esa serie de deuda. El cierre está previsto para el 9 de octubre de 2026.

La reapertura tuvo una tasa implícita prácticamente igual al bono original, en un contexto donde las tasas de los bonos del tesoro norteamericano subieron a un nivel cercano a 500 puntos básicos (5%). Esto implica una baja en el spread de 3,5% a 3%, lo que refleja muy buen apetito por los bonos de la empresa que fundó Miguel Galuccio y la calidad de su historia de crédito.

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La colocación se produce en un contexto de crecimiento de Vista en Vaca Muerta. En el segundo trimestre de 2026, según datos oficiales, la compañía alcanzó una producción de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día, un crecimiento interanual del 32%, y registró un Ebitda ajustado de USD 805 millones. Durante el período generó USD 491 millones de flujo de caja libre, excluyendo el desembolso por la adquisición de los activos de Equinor, mientras que su ratio de apalancamiento neto cerró en 1,41 veces Ebitda ajustado.

Miguel Galuccio, presidente y fundador de la petrolera

Los títulos se emitirán al 99,473% de su valor nominal, con un rendimiento promedio del 7,950%. Estarán regidos por la legislación de Nueva York y se sumarán a obligaciones negociables ya emitidas con el mismo vencimiento y tasa de interés.

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La nueva colocación se integrará a una emisión inicial por USD 500 millones. Ambas formarán una misma serie, salvo por la fecha de emisión, el precio de colocación original y el primer pago de intereses.

Una misma serie de deuda con vencimiento en 2038

Los nuevos valores serán intercambiables con los instrumentos iniciales y votarán como una sola clase bajo el contrato de emisión que regula la deuda.

El capital se amortizará en tres cuotas anuales consecutivas: 33% el 8 de abril de 2036, otro 33% el 8 de abril de 2037 y el 34% restante el 8 de abril de 2038. Los pagos se realizarán en el tramo final de la vida de los títulos.

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Este año la empresa incorporó la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, dentro de Vaca Muerta

La oferta se estructuró en Estados Unidos y otras jurisdicciones bajo la Regla 144A, una exención destinada a compradores institucionales calificados, y la Regulación S, aplicable a operaciones realizadas fuera de Estados Unidos. Así, las obligaciones no podrán ofrecerse ni venderse en EEUU ni a estadounidenses sin un registro o una exención aplicable.

Según se detalló en un “hecho relevante” ante autoridades bursátiles, la colocación forma parte del programa global de Vista Energy para emitir obligaciones negociables simples, sin conversión en acciones, por hasta USD 4 mil millones.

La empresa, fundada por Galuccio en 2017, busca ampliar su producción tras las adquisiciones realizadas durante 2025 y 2026. En mayo incorporó la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, dentro de Vaca Muerta, una operación que sumó 22.000 barriles diarios de petróleo equivalente y elevó su producción total por encima de los 160.000 barriles diarios.

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Galuccio sostuvo entonces que la expansión modificó la escala de la compañía: “La reciente incorporación de activos le ha dado a Vista una mayor escala: nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta”.

Thiel, inversor

El mes pasado se supo que el fondo de cobertura de Peter Thiel adquirió una participación cercana al 1% de Vista Energy por USD 76 millones, la primera inversión del empresario estadounidense en Vaca Muerta. La operación coloca al magnate tecnológico como accionista de la mayor exportadora de crudo del país.

La compra abarcó casi 1,2 millones de acciones de Vista y convirtió a la petrolera argentina en la segunda mayor posición de Thiel Macro LLC al cierre del segundo trimestre, solo por detrás de Amazon.com Inc. Vista fue, además, la única compañía no estadounidense declarada en la cartera del fondo, según Bloomberg.

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