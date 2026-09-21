Economía

El sector agroindustrial exportará este año USD 42.000 millones, el mayor aporte anual de divisas de la historia

Un informe estimó que el sector podría superar el récord de divisas de la campaña 2021/22, gracias a los precios internacionales más altos desde fines de 2023

Siembra en el campo
La campaña 2025/26 cerró con 172,4 millones de toneladas, un récord histórico impulsado por el invierno más lluvioso de los últimos 60 años (Revista Chacra)
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Con la soja en su precio más alto desde diciembre de 2023, el trigo acumulando una suba del 45% en lo que va del año y el maíz en máximos desde mediados de 2023, el agro argentino cierra la campaña 2025/26 con viento a favor y ya mira hacia adelante con expectativas que, de cumplirse, marcarían un hito en la historia de las exportaciones del país.

Según las proyecciones preliminares de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la campaña 2026/27 podría generar divisas agroindustriales por USD 42.200 millones, el registro más alto de la serie histórica, que supera incluso el pico de 2021/22 cuando la guerra entre Rusia y Ucrania disparó los commodities a niveles récord.

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El dato no es solo el producto de una cosecha voluminosa —de hecho, la producción para 2026/27 se estima en 155,8 millones de toneladas (Mt), un 10% menos que las 172,4 Mt del ciclo récord que termina— sino de la confluencia entre una oferta local sostenida y cotizaciones globales que operan en sus valores más elevados en tres años y medio. La soja avanzó 27% en 2026, el trigo escaló 45% y el maíz subió 21%, según datos de mercado. Esa combinación transforma lo que sería una campaña “normal” —en términos de volumen— en un potencial máximo histórico en dólares.

El análisis de la BCR sitúa a la Argentina en una posición de privilegio frente a un escenario global con oferta ajustada. El déficit de lluvias y las temperaturas elevadas en el hemisferio norte afectaron primero la cosecha de trigo y luego la de maíz. El fenómeno de El Niño, por su parte, proyecta precipitaciones por debajo de lo normal en zonas productoras clave como el sudeste de Asia, Oceanía, regiones de Brasil y Estados Unidos. A eso se suma el impacto de los conflictos geopolíticos en la logística de granos. En ese contexto, el país aparece como un proveedor estable y alejado de las zonas de riesgo.

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Granos de soja, trigo y maíz (de izquierda a derecha), precios en alza en la pizarra del Mercado de Chicago, y de fondo atardecer con un campo de maíz sembrado
La soja sube 27% en 2026 y cotiza en su precio más alto desde diciembre de 2023; el trigo avanza 45% y el maíz, 21 por ciento

La campaña que termina deja un piso alto

El punto de partida para entender las proyecciones del nuevo ciclo es la excepcionalidad del que cierra. La campaña 2025/26 fue, en términos productivos, la mejor de la que se tenga registro. El invierno más lluvioso de los últimos 60 años en la región central del país impulsó rendimientos un 21% por encima de la media histórica, con marcas inéditas en trigo (29,5 Mt sobre una superficie récord de 7,2 millones de hectáreas) y en maíz (70,5 Mt). La soja sumó 51,5 Mt. El total de 172,4 Mt superó en más de 30 Mt las proyecciones más optimistas que se manejaban a esta misma altura del año pasado, cuando la expectativa era una cosecha de 146,4 Mt.

El ritmo de liquidación del ciclo en curso acompaña esas expectativas. Las exportaciones del agro acumularon USD 19.000 millones en los primeros ocho meses de 2026, con agosto como un mes de peso: las entidades agroexportadoras nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron liquidaciones por USD 2.751 millones en ese mes, el tercer agosto más alto en 25 años de registro y un 51,3% por encima del mismo mes de 2025.

Si bien la cifra acumulada es un 12% inferior a la del mismo período del año anterior, esa brecha se explica en gran medida por el efecto base: en septiembre de 2025, una reducción temporaria de retenciones generó un pico de liquidación superior a los USD 7.000 millones en un solo mes, una anomalía que distorsiona la comparación interanual.

Para la 2026/27, la BCR proyecta rindes tendenciales —es decir, retorno a los valores de largo plazo— en lugar de los extraordinarios del ciclo anterior. Eso explica prácticamente toda la baja proyectada en producción: la superficie sembrada total casi no variaría, con apenas cambios marginales respecto del ciclo previo. Con esas 155,8 Mt, el agro argentino seguiría escribiendo historia: quedaría como la segunda mayor cosecha de la serie, solo por detrás del récord de este año.

El agro argentino va por un récord histórico de divisas con exportaciones que superarían los USD 42.000 millones
El agro argentino va por un récord histórico de divisas con exportaciones que superarían los USD 42.000 millones

En términos de toneladas despachadas al exterior, el ciclo 2026/27 proyecta envíos por 113 Mt, 5,8 Mt menos que en el ciclo en curso pero igualmente la segunda cifra más alta en los registros. El maíz volvería a liderar con 45 Mt, seguido por el trigo con 13 Mt y la cebada con 3,2 Mt. Las exportaciones de poroto de soja se estiman en 5,5 Mt, mientras que sorgo y girasol aportarían 1,2 Mt y 1,1 Mt, respectivamente. En subproductos, los embarques alcanzarían las 33,7 Mt —de las cuales 30,6 Mt corresponden a harina de soja— y en aceites, 8,5 Mt, con 6,2 Mt de aceite de soja y 1,9 Mt de aceite de girasol.

En valor, el complejo sojero encabezaría nuevamente la tabla de divisas con USD 22.000 millones generados por granos y derivados. El maíz aportaría USD 10.100 millones, un máximo histórico para el cereal. El complejo triguero generaría USD 3.500 millones, por debajo de los USD 4.200 millones del ciclo actual por efecto de la menor cosecha. El girasol apunta a USD 3.400 millones, con un área sembrada en 3,2 millones de hectáreas que representa el nivel más alto de la década para esa oleaginosa.

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