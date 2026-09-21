Economía

La plata se termina antes de fin de mes: 6 de cada 10 personas se quedan sin ingresos disponibles antes del día 20

Un relevamiento de la consultora Zentrix mostró que el 76% recurrió al crédito para cubrir alimentos, salud, tarifas y servicios, mientras que la situación es aún más marcada entre los jóvenes de 18 a 39 años

Seis de cada diez personas se quedan sin ingresos disponibles antes del día 20, según un relevamiento de Zentrix
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El endeudamiento para cubrir gastos básicos se volvió una salida habitual: el 76% de las personas consultadas por la consultora Zentrix recurrió al crédito para pagar alimentos, salud, tarifas y servicios. Además, seis de cada diez afirmaron que el sueldo no les alcanza hasta el día 20. La presión es mayor entre quienes tienen de 18 a 39 años, afectados por la falta de dinero para los gastos diarios y las dificultades para conseguir o sostener un empleo.

Las diferencias de consumo también se reflejan en la actividad comercial. La deuda para necesidades básicas concentra la mayor parte de las respuestas del relevamiento. Del total de personas endeudadas, 55,6% destinó el dinero a alimentos y salud, incluidos pagos de medicina prepaga, consultas médicas y otros gastos habituales de los hogares.

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Las familias recurren a tarjetas de crédito, préstamos y billeteras virtuales para cubrir gastos inmediatos cuando se agotan los ingresos (AP Photo/Natacha Pisarenko, File)
Las familias recurren a tarjetas de crédito, préstamos y billeteras virtuales para cubrir gastos inmediatos cuando se agotan los ingresos (AP Photo/Natacha Pisarenko, File)

Otro 20,4% recurrió al crédito para afrontar tarifas y servicios, obligaciones que deben cubrirse de forma regular dentro del presupuesto mensual. En cambio, 10,7% se endeudó para comprar bienes durables destinados al hogar, mientras que 10,3% lo hizo por situaciones imprevistas y 3% no respondió o no pudo precisar el destino del dinero.

La falta de ingresos antes del día 20 y la presión sobre los jóvenes

El 83,3% de los jóvenes de entre 18 y 39 años no llega al día 20 con ingresos disponibles. La cifra equivale a más de ocho de cada diez personas de esa franja que se quedan sin dinero antes del día 21.

Hombre sentado en cocina. Mesa con plato de arroz, vaso de agua, facturas con texto "PAST DUE". Ventana con años tachados; calendario 2018 en la pared.
El 76% recurrió al crédito para pagar alimentos, salud, tarifas y servicios ante la falta de dinero para llegar a fin de mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros relevamientos habían abordado la desocupación en ese segmento, mientras que la encuesta de Zentrix incorporó la dificultad para sostener los gastos diarios durante todo el mes.

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Cuando los ingresos se agotan, las familias recurren a tarjetas de crédito, préstamos y créditos de billeteras virtuales para cubrir una necesidad inmediata. Esas herramientas generan obligaciones para los meses siguientes y, si el dinero disponible no alcanza, pueden aumentar el endeudamiento y complicar el pago de las cuotas.

Las manos de un hombre adulto mientras hace cuentas de finanzas y economía - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El 20,4% usó crédito para afrontar tarifas y servicios, que forman parte de las obligaciones regulares del presupuesto mensual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos préstamos parten de montos de cinco mil o 10 mil pesos, pero las tasas de interés elevan el total adeudado. También sostuvo que los créditos de tarjetas y billeteras digitales suelen tener costos superiores a otras alternativas, porque esas plataformas asumen un riesgo mayor al otorgarlos.

Las tasas de un crédito personal, señaló, superan ampliamente los rendimientos de un plazo fijo. La acumulación de obligaciones puede derivar en demoras de pago y, luego, en mayores niveles de morosidad entre los hogares.

Pequeño carrito de compras con alimentos en miniatura y monedas (Imagen ilustrativa Infobae)
Las familias recurren a tarjetas de crédito, préstamos y billeteras virtuales para cubrir gastos inmediatos cuando se agotan los ingresos (Imagen ilustrativa Infobae)

Los imprevistos que desordenan el presupuesto mensual

Una reparación doméstica, una consulta médica o un pago extra pueden alterar las cuentas de quienes llegan al final de la primera mitad del mes con recursos limitados.

La diferencia entre endeudarse para bienes durables y hacerlo para sostener gastos fijos define el alcance del problema. Los alimentos, la salud, los servicios y las tarifas no pueden postergarse con facilidad, por lo que absorben una parte central de los ingresos mensuales.

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