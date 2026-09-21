Política

Milei viaja a New York para ratificar su compromiso con Malvinas, profundizar la relación con EEUU y defender el programa de ajuste

Durante su discurso ante la ONU ratificará la soberanía nacional en las Islas del Atlántico Sur, mantendrá un cónclave con el secretario de Estado, Marco Rubio, y disertará en el Club Económico, que reúne al establishment americano

Javier Milei durante su última participación en la ONU (New York, Estados Unidos)
Javier Milei durante su última participación en la ONU (New York, Estados Unidos)
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(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei inicia hoy un viaje de 60 horas a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, reunirse con Marco Rubio -secretario de Estado-, defender su programa económico ante inversores, banqueros y empresarios, y confirmar sus vínculos personales con la religión judía.

Milei viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, permanecería en Buenos Aires para monitorear la agenda doméstica.

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Como ocurrió en sus viajes a Nueva York, Milei y su comitiva se alojarán en el hotel The Langham, ubicado en la Quinta Avenida. Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, se sumará a la delegación oficial.

Durante su discurso en las Naciones Unidas, el Presidente ratificará que las Islas Malvinas pertenecen a la Argentina e instará al Reino Unido a iniciar negociaciones diplomáticas para dirimir una disputa geopolítica que se arrastra desde el siglo XIX.

Milei se apoyará en los conceptos de su última cadena nacional: “Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto. Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación. En 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días”, afirmó el jefe de Estado durante ese mensaje al país.

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Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
Ante la ONU, Milei se apoyará en los conceptos de su última cadena nacional por Malvinas

Y añadió: “Las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y han llamado reiteradamente a ambos países a resolverla mediante negociaciones bilaterales y pacíficas”.

La posición histórica de Milei respecto a Malvinas se fortaleció por sucesivas declaraciones públicas de Donald Trump, que sugirió la posibilidad de mediar entre Argentina y el Reino Unido.

El martes próximo, tras su discurso en la ONU, Trump podría transformar su sugerencia en un hecho político: se reúne con Andy Burnham, primer ministro británico. Es un cónclave con agenda abierta, aunque la prioridad será la posición de Londres frente a Irán y Ormuz.

Hasta anoche, Milei no tenía previsto encontrarse con Trump en Nueva York, aunque podría hacerlo el martes a la tarde en la Gala de la ONU que organiza Estados Unidos, pero a esa hora el presidente pautó citas privadas con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala i Martín.

El presidente Javier Milei saludó y mantuvo un diálogo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio en Davos
Javier Milei y Marco Rubio volverán a encontrarse en Nueva York

En cambio, Milei se reunirá con Marco Rubio para profundizar la relación bilateral y describir su estrategia destinada a abrir una vía de negociación por Malvinas con el Reino Unido.

El Presidente y el secretario de Estado se encontrarán mañana a la tarde, tras la visita de Milei a la escuela Yeshiva Darchel Toral, adonde recibirá el premio Ohev Yisrael.

Se trata de un reconocimiento a Milei por su defensa del pueblo judío y su lucha constante contra el antisemitismo. Durante su viaje a Manhattan, el presidente también visitará la Tumba del Rebe y se reunirá con el rabino Simon Jacobson.

Milei
El presidente disertará en un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad

Además de su discurso en la ONU y la cita con Rubio, Milei tiene previstas tres exposiciones destinadas a describir su programa de ajuste económico.

El presidente disertará en un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional (IRI), en un encuentro a puertas cerradas convocado por el Consejo de las Américas y en el Club Económico de Nueva York.

Un video institucional en la página oficial del Club Económico de Nueva York exhibe su influencia en la estructura del poder de los Estados Unidos.

Fundado en 1907, el Club Económico tuvo como expositores a Woodrow Wilson, Winston Churchill, Richard Nixon, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Ronald Reagan, Henry Kissinger, Hillary Clinton y Janet Yellen, entre otros.

Milei llegará al Club Económico acompañado por Quirno, Caputo y Oxenford, y se aguarda un discurso académico vinculado a la mirada que tiene el presidente respecto al Estado y al poder. El jueves 24 de septiembre, a la noche, Milei regresará a la Argentina.

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