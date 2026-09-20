Economía

Mientras la economía alterna buenas y malas, en Wall Street creen que las chances de reelección de Milei siguen intactas

El Gobierno se apoya en la baja de la inflación y la estabilidad cambiaria. El apoyo a su gestión se concentra en hogares de bajos ingresos y en el interior del país. Con datos de actividad flojos, en 2026 y 2027 igual habría crecimiento. Qué dice un jugado informe de Citibank sobre lo que se viene en materia electoral

Milei, en septiembre de 2024, cuando abrió una sesión de la bolsa de Nueva York EFE/EPA/Justin Lane
Milei, en septiembre de 2024, cuando abrió una sesión de la bolsa de Nueva York EFE/EPA/Justin Lane
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En el segundo trimestre el PBI sufrió una caída de 0,6% respecto al primero y el desempleo subió 0,3 décimas en relación al mismo período de 2025, hasta 7,9 por ciento. Por otra parte, se consolidó el superávit fiscal y la balanza comercial arrojó en julio un saldo positivo de USD 2.187 millones.

Es probable que el tercer trimestre también dé negativo, lo que pondría a la economía técnicamente en una recesión. Pero a diferencia de los últimos quince años, esta vez la caída de la actividad no está vinculada a crisis cambiarias, saltos devaluatorios o picos inflacionarios.

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Aún en un contexto de datos negativos, la situación no luce dramática. La caída de más de 130.000 puestos de trabajo formales fue en buena medida compensado por el aumento del cuentapropismo. No es casual que haya aumentado la informalidad en el último año: pasó de poco más de 43% al 45% en los últimos 12 meses.

Grandes números y letra K

Dentro de los “grandes números” de la actividad conviven situaciones muy diferentes. Se consolida la letra “K” que describe la dispar evolución de los distintos sectores. La energía y el agro lideran el crecimiento y generan un gran ingreso de dólares. El superávit energético en los últimos 12 meses sumó USD 11.000 millones y sigue en aumento. La minería también crece y exporta, pero desde un nivel de arranque más bajo. Del otro lado la industria, la construcción y el comercio minorista se mantienen en caída y todavía no encontraron un piso.

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2026 es el segundo año consecutivo de expansión, pero que se siente en pocos sectores y no llega a los grandes centros urbanos

Como resultado, la economía terminará el 2026 en positivo, pero con un crecimiento menor al esperado, posiblemente por debajo del 2%, nivel muy inferior al de las expectativas del Gobierno, de la mayoría de los analistas y del propio FMI. Es un segundo año consecutivo de expansión, pero que se siente en pocos sectores y no llega a los grandes centros urbanos, por la debilidad del consumo.

Desinflación y estabilidad cambiaria

La estrategia del equipo económico es privilegiar la desinflación y para eso es clave mantener la estabilidad cambiaria. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró esta semana que “el dólar no va a ningún lado”. Y aclaró que las estimaciones del Presupuesto de un aumento hasta casi $1.850 para fines del año próximo solo tienen como objetivo hacer cálculos en línea con la inflación proyectada.

Mano masculina sostiene una balanza con una moneda de dólar y una moneda de peso argentino. Fondo con monitor de computadora y gráficos financieros.
El gobierno seguirá apostando a la desinflación y la estabilidad cambiaria y a que en 2027 la economía seguirá creciendo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno confía que el próximo año electoral será atípico. Sobre todo porque espera que el dólar no tenga saltos disruptivos y una baja de la inflación al 18 por ciento, supuesto un tanto optimista pero no muy alejado del consenso de mercado.

La evolución de la actividad es un tema aparte. El Presupuesto 2027 prevé una expansión del 4%, que también luce muy optimista. Sin embargo, casi todas las proyecciones coinciden en que también será un año de expansión para la economía, siempre apoyada por los sectores ganadores. La mayoría estima que el crecimiento se ubicaría en torno al 2/2,5 por ciento. Si sucede, se habrán acumulado tres años seguidos de suba del PBI, aunque claramente no se trata de una mejora homogénea.

“Se consolida la idea que el Gobierno llegará a las elecciones habiendo bajado la inflación, aunque sin eliminarla. ¿Alcanza esta performance económica para reelegir? Es la pregunta del millón”, se plantea la consultora 1816 en su último informe.

Qué y cómo opinan los mercados

Los mercados opinan a través de los números. El deterioro del riesgo país, que subió a 526 puntos básicos al cierre de la semana pasada refleja un aumento de incertidumbre por parte de los inversores. La deuda argentina ya pasó nuevamente a niveles de dos dígitos. La caída de los bonos en dólares fue especialmente marcada el viernes.

Esto implica que se ve un escenario de mayores riesgos por delante. El deterioro es leve, pero suficiente para borrar cualquier posibilidad de financiar los vencimientos de deuda del 2027 en los mercados internacionales. El Tesoro directamente evitó colocar deuda en dólares en el mercado local para no convalidar rendimientos demasiado altos.

La mayoría de las encuestas coinciden en que la aprobación de Javier Milei dejó de caer y se estacionó en niveles de 35%. El dato alentador para el Presidente es que ninguno de sus posibles adversarios directos lo supera. Ni Axel Kicillof ni Sergio Massa presentan valores superiores.

La popularidad de Milei se estacionó en 35%, pero las de Kicillof y Massa no la superan REUTERS/Francisco Loureiro
La popularidad de Milei se estacionó en 35%, pero las de Kicillof y Massa no la superan REUTERS/Francisco Loureiro

La mirada de Citibank: baja inflación y repunte salarial

En Wall Street mantienen una mirada optimista respecto al desempeño de la economía y la posibilidad de una continuidad de Milei tras las elecciones del 2027. Un extenso informe de Citibank publicado a última hora del viernes resaltó que “más allá de la caída del salario o un aumento de la morosidad, vemos los fundamentos macroeconómicos solidos a partir del superávit fiscal, reducción de la inflación y expansión de la actividad. Esperamos un incremento de 3,2% del PBI para el 2027”.

El Citi parte de un supuesto polémico: asegura que la situación económica tenderá a mejorar en los próximos meses, especialmente para aquellos que se vieron afectados por el aumento de la inflación.

La entidad estimó que la inflación se ubicará en 1,9% promedio el año próximo, mientras que los salarios aumentarán a un ritmo mensual de 2,4 por eiento. “En este escenario, para octubre de 2027 los salarios se ubicarían un 14% por encima de los niveles de octubre de 2023”, agregaron.

El Citi también se mostró optimista respecto al regreso de la Argentina a los mercados internacionales a más tardar en 2028. “La reciente colocación internacional de YPF equivale a un riesgo país de 300 puntos básicos. Se trata de un nivel al cual el Gobierno podría acceder a los mercados y acelerar el proceso de acumulación de reservas”, agrega.

Según Citibank, en 2027 la inflación mensual promedio será de 1,9%, mientras que los salarios aumentarán al 2,4% por mes, con lo que hacia octubre estarían 14% por sobre los de octubre de 2023

Además de mostrarse optimista con el mercado de acciones local, el banco norteamericano arriesga pronósticos electorales: “Sin PASO y la oposición llega dividida a las elecciones, crecen las chances de una victoria en primera vuelta de Milei. Por eso el mercado festejaría en caso de una eliminación de las primarias”.

La incógnita brasileña

Aunque Latinoamérica giró a la derecha, hay otra mirada sobre las elecciones en la región que debería preocupar al Gobierno: prácticamente todos los oficialismos perdieron. Y esto pasó en Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador. Incluso Lula Da Silva la tiene complicada en Brasil para conseguir la victoria electoral. El cansancio de las sociedades con los gobiernos de turno es un fenómeno que tarde o temprano el Gobierno deberá tomar nota.

Composición de dos retratos: a la izquierda, Flávio Bolsonaro sonríe en traje oscuro y corbata roja; a la derecha, Lula da Silva sonríe en traje y corbata rosa
Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, cabeza a cabeza en Brasil

Aunque la del Citi luce como una mirada exageradamente optimista (compartida por otros bancos internacionales de primera línea como Morgan Stanley y JP Morgan), conviene al mismo tiempo detenerse en las expectativas del público.

El índice de Confianza del Consumidor de septiembre arrojó una mejora de 2,37% y está más de 3 puntos arriba respecto a septiembre del año pasado. Cuando se analiza más en detalle, surge que la mejora en la percepción del Gobierno proviene de dos segmentos: el interior del país y la población de menores ingresos, donde hubo un fuerte aumento de la aprobación del Gobierno, mientras que en los de altos ingresos se registra un retroceso.

El dato sugiere que observar solo lo que pasa en el Conurbano, donde se registra la peor situación estructural agravada por el cierre de fábricas, posiblemente no sea suficiente para entender lo que está ocurriendo en materia económica y social en muchos otros lugares de la Argentina. O directamente se caiga en gruesos errores de apreciación.

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