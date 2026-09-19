Economía

Aún no tiene diez años y fue furor en 2024: qué popular billete circula cada vez menos en la Argentina y el antecedente de 1969

Pasó de ser el más valioso al billete más común, pero perdió terreno ante denominaciones más altas, proceso paralelo a la pérdida de valor. El éxito musical de hace 57 años que anticipó el primer cambio de moneda en casi un siglo

Nuevo Billete 10000 pesos argentinos
(Franco Fafasuli)
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El billete de $1.000 entró en vigencia el 30 de noviembre de 2017, en un contexto en el que la denominación más alta disponible hasta entonces resultaba insuficiente frente al proceso inflacionario que atravesaba el país. En ese momento su presencia en la economía era mínima: en diciembre de aquel año circulaban apenas 9,5 millones de unidades, una cifra que reflejaba el carácter incipiente de la nueva denominación dentro del sistema de pagos.

Con el correr de los años, y a medida que la inflación erosionaba el poder de compra de la moneda, el billete de $1.000 fue ganando terreno de manera sostenida. Su circulación creció mes a mes hasta alcanzar un pico de 6.212 millones de unidades en julio de 2024. En ese momento se había transformado en el billete de referencia para buena parte de las transacciones cotidianas, al punto de convertirse en la denominación más utilizada del país.

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Sin embargo, ese comportamiento cambió desde agosto de 2024 en adelante. A partir de este punto, la cantidad de billetes de $1.000 en circulación comenzó a reducirse de forma paulatina. El proceso no se detuvo: en agosto de 2026 la cifra se ubica en 1.203,9 millones de unidades, lo que implica una caída de más de cinco mil millones de billetes respecto del máximo registrado dos años atrás.

La explicación de este fenómeno no está asociada a una salida de dinero del sistema, sino a un reemplazo de denominaciones. En paralelo a la caída del billete de $1.000, la cantidad de billetes de $10.000 en circulación aumentó de manera constante. Desde diciembre de 2024 esa denominación se mantiene siempre por encima de las 900 millones de unidades y en agosto de 2026 se contabilizan 947,1 millones de billetes de $10.000 circulando en la economía.

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A ese proceso se sumó la aparición de una denominación aún mayor. Los billetes de $20.000 entraron en vigencia en noviembre de 2024 y, desde entonces, no dejaron de crecer: en la actualidad se encuentran en su máximo histórico, con 816,7 millones de unidades en circulación.

Desde la cuenta de X Argentina Potencia resumieron el fenómeno de la siguiente manera: “está cayendo la cantidad de billetes en circulación pero no el valor, porque se reemplaza de baja denominación por alta denominación”. La lectura apunta a que el dinero que antes se movía en billetes de $1.000 hoy se traslada, en gran medida, a billetes de $10.000 y $20.000, que permiten manejar montos equivalentes con una cantidad mucho menor de unidades físicas.

Pese a esta caída, el billete de $1.000 no perdió su lugar dentro del ranking general de denominaciones. Entre todos los billetes que circulan actualmente en la Argentina, el de $1.000 sigue siendo el que más unidades reúne, con esas 1.203,9 millones ya mencionadas. En el otro extremo se ubica el billete de $200, que con 196,5 millones de unidades es el que menos circula de todas las denominaciones vigentes.

La caída del poder de compra

Más allá del recorrido que tuvo la circulación del billete, otro dato permite dimensionar el impacto que tuvo la inflación sobre su poder adquisitivo. Una comparación entre los precios de una serie de productos y servicios en diciembre de 2017 y en agosto de 2026 muestra hasta qué punto se redujo lo que ese billete permite adquirir.

En diciembre de 2017, con un billete de $1.000 se podían comprar por ejemplo 24,66 kilos de pan francés tipo flauta. Hoy esa cantidad se redujo a 0,20 kilos. Con la harina de trigo común 000 la diferencia también es marcada: de 90,66 kilos en 2017 se pasó a apenas 0,94 kilos en la actualidad.

El arroz blanco simple sigue un patrón similar. En 2017 alcanzaba para comprar 45,25 kilos, mientras que hoy solo permite adquirir apenas 0,54 kilos con un mismo billete de mil pesos. Con los fideos secos tipo guisero, en paquetes de 500 gramos, la cantidad bajó de 48,69 a 0,56 unidades.

Uno de los casos más extremos es el del asado: en diciembre de 2017 con $1.000 se podían comprar 7,55 kilos, mientras que en agosto de 2026 esa cifra cayó a apenas 0,06 kilos. Algo parecido ocurre con el pollo entero, que pasó de 25,23 kilos a 0,21 kilos en el mismo período.

En el caso del boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la variación es igual de pronunciada: de 166,7 pasajes que se podían pagar con $1.000 en 2017 se pasó a apenas 1,2 pasajes en la actualidad. La nafta súper, finalmente, bajó de 44,13 a 0,49 litros.

En todos los casos, la comparación deja en evidencia que el billete de $1.000, que es la denominación más representativa del sistema de pagos argentino, hoy conserva apenas una fracción mínima del poder de compra que tenía al momento de su lanzamiento. Ese deterioro explica, en parte, el proceso de reemplazo por denominaciones más altas que atraviesa la circulación monetaria en el país.

Cambios de moneda y cuando “naufragó” otro “billete de mil”

Según la experiencia histórica, una denominación monetaria pierde sentido cuando se acuñan billetes de 50.000 unidades, como sucedió en julio de 1990. Aquel mes empezó a circular el billetes de 50.000 australes, que cesó en 1991, cuando -tras un retiro de cuatro ceros, se creó la actual denominación, el peso argentino.

El primer cambio de moneda que pueden recordar argentinos vivos ocurrió el 1 de enero de 1970, cuando la dictadura que encabezaba Juan Carlos Onganía creó el “Peso ley 18.188″ quitando dos ceros y retirando de circulación la denominación anterior, el “Peso Moneda Nacional”, que había empezado a regir en 1881, durante la presidencia de Julio Argentino Roca.

Integrantes de una agrupación musical interpretan un tema sobre una tarima decorada con flores e instrumentos. El video presenta tomas generales del grupo en el escenario y acercamientos a los músicos mientras cantan frente a micrófonos y tocan sus guitarras.

La pérdida de valor del “peso moneda nacional” era importante, pero lejano del nivel al que llegaron las denominaciones que siguieron. Meses antes de aquel cambio se grabó el mayor éxito musical de 1969. Refería, precisamente, cuánto se había desvalorizado el “billete de mil”. El tema se llamaba “Otra vez en la vía” y lo cantaba el grupo “Los Náufragos”, como testimonia una grabación de la época.

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