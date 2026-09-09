Economía

Apple genera expectativa en los mercados: se espera que el nuevo CEO John Ternus presente el iPhone plegable

El gigante tecnológico iniciará una nueva era este miércoles, cuando flamante director ejecutivo celebrará su primer evento de presentación del iPhone18, el producto líder de la compañía

Apple presentaría su primer iPhone plegable el 9 de septiembre junto a los iPhone 18 Pro y Pro Max, tras años de rumores sobre este lanzamiento. (Sonny Dickson/X)
Apple lanzará el primer iPhone plegable, junto a los iPhone 18 Pro y Pro Max. (Sonny Dickson/X)
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Las acciones tecnológicas se mantienen como el principal sostén de la operatoria bursátil en una semana más corta por el feriado del lunes en Estados Unidos, y con la novedad saliente del evento anual de Apple en Cupertino, California. Este miércoles 9, el gigante tecnológico realizará una presentación en su sede, encabezada por su flamante director ejecutivo, John Ternus.

Ternus sucedió al anterior director ejecutivo, Tim Cook, el 1 de septiembre. Tendrá que estar a la altura de las circunstancias, ya que Cook ayudó a convertir a Apple en un gigante de USD 4,6 billones.

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Evolución de la acción de Apple en 2026.
Evolución de la acción de Apple en 2026.

“Se espera que la compañía presente su primer iPhone plegable durante la presentación, así como sus modelos iPhone 18 Pro y Pro Max, y los Apple Watch Series 12 y Ultra 4”, precisó Yahoo Finance.

Las acciones de Apple anotan un interesante ascenso de 17% en el transcurso de 2026, en la zona de USD 316, aunque todavía se mantienen debajo del récord de USD 340 del 28 de julio de este año.

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Los productos que Apple podría presentar

El sitio especializado Guru Focus reveló un informe de Morgan Stanley que consignó que Apple podría estar preparándose para un evento de presentación de productos muy esperado, en el cual revelará su primer iPhone plegable junto con varios dispositivos nuevos.

El analista de Morgan Stanley, Erik Woodring, también prevé que el nuevo director ejecutivo, John Ternus, lidere la presentación, lo que marcará un cambio de liderazgo en el principal lanzamiento anual de Apple.

Se espera que el evento incluya la presentación del iPhone 18 Pro y Pro Max, el Apple Watch Series 12, el Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5.

El iPhone plegable podría convertirse en una fuente de ingresos si la respuesta de los compradores es positiva. Morgan Stanley estima que se podrían enviar alrededor de 6,5 millones de unidades durante el trimestre de diciembre, lo que generaría aproximadamente USD 14.000 millones, o el 16% de los ingresos trimestrales del iPhone.

“Apple permanece en el foco de los inversionistas ante la expectativa de su evento Surprise and Shine, donde se anticipa la presentación de su línea de iPhone plegables (’iPhone Ultra’) y actualizaciones de hardware clave”, sintetizó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants

El precio de los modelos

El precio podría ser otro aspecto clave para los inversores. La empresa prevé que los modelos Pro cuesten entre USD 200 y USD 500 más que las versiones anteriores comparables, mientras que un modelo plegable de 512 GB podría costar a partir de USD 2.399 y la versión de 2 TB podría alcanzar los USD 3.199.

Apple podría utilizar precios más altos para compensar el aumento de los costos de la memoria y mantener al mismo tiempo los márgenes brutos del iPhone cerca del 40 por ciento.

Un buen lanzamiento de un dispositivo plegable podría impulsar los ingresos de Apple en el trimestre de diciembre, mientras que unos precios más altos podrían poner a prueba la demanda de los consumidores.

Expectativas sobre Anthropic

Por otra parte, Wall Street espera con gran expectativa la publicación del folleto informativo S-1 de Anthropic. Este documento, presentado ante la SEC (sigla del inglés Comisión de Bolsa y Valores de los EEUU), permitirá a los potenciales inversores conocer por primera vez las finanzas y las perspectivas de la startup de IA, así como obtener más información sobre sus gastos en centros de datos.

“Han circulado rumores de que la documentación podría llegar esta misma semana, aunque los rumores más recientes apuntan a octubre”, señaló Yahoo Finance.

“El sector tecnológico asimiló las novedades sobre la preparación de la salida a bolsa de Anthropic -con previsiones de prospecto para finales de septiembre-, mientras que el rebalanceo de los índices S&P dejó la incorporación de nombres destacados como Dell, Palo Alto Networks y Arista Networks al índice S&P 100, junto a Bloom Energy e Illumina en el S&P 500″, puntualizó Laura Torres.

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