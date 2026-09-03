Economía

El precio internacional del trigo se desplomó después de un discurso de Vladimir Putin: cómo puede impactar en el país

La posibilidad de negociaciones para cerrar el conflicto en Ucrania activó ventas y toma de ganancias luego del repunte de agosto, con el contrato más operado bajando a 7,46 dólares por bushel a las 1520 GMT

FOTO DE ARCHIVO: Una cosechadora recolecta trigo en un campo de la región de Rostov, Rusia, el 18 de julio de 2026. REUTERS/Sergey Pivovarov
FOTO DE ARCHIVO: Una cosechadora recolecta trigo en un campo de la región de Rostov, Rusia, el 18 de julio de 2026. REUTERS/Sergey Pivovarov
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Los futuros del trigo de Chicago se desplomaron, retrocediendo desde los máximos de varios años de esta semana, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.

Los operadores señalaron que las declaraciones de Putin desencadenaron una ola de toma de ganancias tras el fuerte repunte del último mes, vinculado a la creciente preocupación por que la guerra pueda interrumpir las cruciales exportaciones de cereales del mar Negro procedentes de Rusia y Ucrania.

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Los precios internacionales cayeron hoy unos 8 dólares en Chicago, para trigo blando, y algo menos en Kansas (trigo duro). La pérdida intradiaria llegó a ser de 12 dólares.

En Chicago, el contrato de futuros de trigo para este mes cayó unos USD 7, o 2,5%, en torno a los 270 dólares por tonelada. Si se miran los contratos a mayo del año próximo, la caída de hoy rondó los 8 dólares.

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“El comentario de Putin es alcista a corto plazo, pero, dicho esto, el sector de los cereales se encuentra en territorio de sobrecompra y estaba a la espera de un motivo para una ola de ventas”, dijo Mark Schultz, fundador y director ejecutivo de Northstar Commodity.

EL presidente ruso, Vladimir Putin
EL presidente ruso, Vladimir Putin

El miércoles, el contrato de referencia había alcanzado su máximo desde febrero de 2023, situándose en 7,95 dólares el bushel, tras un repunte mensual del 21% en agosto.

Putin dijo en un foro económico que existía la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania, pero que reanudar las negociaciones resultaba más difícil debido a los ataques ucranianos al transporte marítimo y al llamamiento de Kiev para que los aviones civiles eviten el espacio aéreo ruso.

Algunos operadores advirtieron de que las declaraciones de Putin no apuntaban a una perspectiva inmediata de distensión militar y que las interrupciones físicas en los flujos de cereales del mar Negro se mantenían sin cambios.

Impacto local

El analista Gustavo López, director de Agritrend Consultores, explicó que el mercado venía sosteniendo los precios hasta hace pocos días, en torno a los 300 dólares. “El impacto es por la especulación de lo que planteó Putin sobre el posible fin de la guerra. Igual, hay un componente subyacente de todo el conflicto que se está viviendo en el mundo, porque al margen de este evento puntual del presidente ruso suben la soja, el maíz y los aceites”, dijo.

“Hubo una baja estructural a nivel de producción en el mundo y Rusia cómo principal oferente. Después aparecen los europeos, EEUU, Canadá y luego australianos, argentinos y Ucrania. En Rusia hay mucho trigo, pero no puede salir. Puede solar trigo dentro de Rusia, pero falta trigo afuera. El gran interrogante es si volverá la oferta relativamente estable en un marco de volatilidad de precios internacionales muy grande y si se va a recomponer”, agregó López.

El analista planteó dos escenarios para el corto plazo. Con una solución a la guerra habrá reapertura de puertos y se deberán resolver temas serios en logística y contingencias que se dieron en el tiempo, como recuperación de infraestructura y nuevo acceso a los mercados. Si el conflicto sigue habrá logísticas, seguros de fletes y embarques muy limitados. “Cuando aparece algún atisbo de solución se caen los mercados, pero luego rebotan. Son más especulaciones del propio mercado que una cuestión concreta de normalización”, destacó.

Con información de Reuters

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