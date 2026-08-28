Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 28 de agosto

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público se mantiene invariable este viernes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación, su máximo nominal. El dólar blue también opera estable, a 1.555 pesos.
El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,22 para la venta y $1.481,72 para la compra.
El BCRA compró USD 93 millones en el mercado
El Banco Central compró el jueves USD 93 millones en el mercado spot, el 15,2% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad aumentaron en USD 77 millones, a 50.860 millones de dólares.
La Cámara de Diputados aprobó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave que necesita el ministro Luis Caputo para intentar remonetizar la economía con los “dólares del colchón”. Si bien la ley ya se encuentra vigente desde el 26 de diciembre de 2025, esta nueva versión busca corregir algunos puntos débiles de la normativa para brindar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que exterioricen ahorros sin declarar.
Pasada, en la jornada previa, la definición del tipo de cambio para el pago del vencimiento de la Letra dollar linked D31G6, el dólar mayorista operó este jueves con menor presión al alza y terminó a $1.512, dos pesos debajo del cierre anterior.