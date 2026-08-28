Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 28 de agosto

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El desempleo subió en Alemania al 6,5% El mercado laboral mostró una escasa actividad durante agosto, con más de tres millones de personas sin trabajo, y una disminución en las oportunidades de formación y contratación

Uno por uno, los aumentos que llegan en septiembre: transporte, prepagas, colegios y tarifas El noveno mes sumará nuevas subas en varios gastos habituales de los hogares, con ajustes ya confirmados y otros porcentajes que todavía esperan definición

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 28 de agosto de 2026 La entidad previsional continúa con el pago de haberes y asignaciones de este mes, bajo un esquema organizado para ordenar el acceso a los depósitos y facilitar la acreditación en las cuentas bancarias

Subte gratis para jubilados y pensionados en CABA: qué cambió, cómo será el trámite y cuándo entra en vigencia El beneficio alcanzará a jubilados y pensionados con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires que perciban hasta 2,5 haberes mínimos. La ley también incluye a retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y deberá reglamentarse en un plazo máximo de 60 días