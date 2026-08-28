Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 28 de agosto

El billete al público sigue a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El blue es negociado a $1.555. El BCRA compró ayer USD 93 millones en el mercado

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13:02 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público se mantiene invariable este viernes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación, su máximo nominal. El dólar blue también opera estable, a 1.555 pesos.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,22 para la venta y $1.481,72 para la compra.

13:02 hsHoy

El BCRA compró USD 93 millones en el mercado

El Banco Central compró el jueves USD 93 millones en el mercado spot, el 15,2% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad aumentaron en USD 77 millones, a 50.860 millones de dólares.

13:02 hsHoy

Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes con el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados

Este miércoles, el oficialismo logró aprobar la iniciativa en la Cámara baja. Las nuevas modificaciones para el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias, el calculo de la diferencia de impuesto y el tiempo limite para sacar los dólares del colchón

Se estima que hay USD 170.000 millones abajo del colchón de los argentinos. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)
Se estima que hay USD 170.000 millones abajo del colchón de los argentinos. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Diputados aprobó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave que necesita el ministro Luis Caputo para intentar remonetizar la economía con los “dólares del colchón”. Si bien la ley ya se encuentra vigente desde el 26 de diciembre de 2025, esta nueva versión busca corregir algunos puntos débiles de la normativa para brindar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que exterioricen ahorros sin declarar.

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13:02 hsHoy

El dólar bajó por primera vez en la semana y cortó una racha de cuatro subas consecutivas

El mayorista cedió a $1.512, con más de USD 600 millones negociados en la plaza de contado. El miércoles se fijó el tipo de cambio para el pago de bonos “dollar linked”. Al público en el Banco Nación continuó a $1.535

El tipo de cambio mantiene una suba de 1,8% en agosto.
El tipo de cambio mantiene una suba de 1,8% en agosto.

Pasada, en la jornada previa, la definición del tipo de cambio para el pago del vencimiento de la Letra dollar linked D31G6, el dólar mayorista operó este jueves con menor presión al alza y terminó a $1.512, dos pesos debajo del cierre anterior.

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