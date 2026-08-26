Jornada financiera: la Bolsa porteña sumó cinco jornadas consecutivas en alza, pero el riesgo país volvió a subir

En Wall Street esperaron los resultados trimestrales de Nvidia.

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Los activos argentinos operaron dispares antes de una crucial licitación de bonos en pesos que efectuará el Tesoro este jueves, para renovar vencimientos por cerca de 13 billones de pesos. Con una leve suba en pesos -más ajustada si se la mide en dólares- la Bolsa porteña hilvanó la quinta rueda positiva, mientras que el riesgo país volvió a subir. En el mercado de cambios el dólar experimentó una leve suba, con un Banco Central que recuperó volumen en su absorción diaria de divisas.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 0,5%, en los 3.024.971 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street hubo cifras dispares. Destacaron las bajas de Satellogic (-4,2%) y Globant (-3,7%).

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cayeron 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país ascendió dos unidades para la Argentina, en los 517 puntos básicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en rueda de prensa que el oficial Fondo de Garantía Sustentable (FGS), que administra fondos previsionales de la Anses, licitará depósitos a plazo fijo atados a la inflación (UVA) y contra eso los bancos deberán asignar fondos a otorgar préstamos para la vivienda con tasas mínimas para los depósitos y máximas para los créditos.

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El equipo de Research de Puente precisó que “el Gobierno anunció un esquema para promover los créditos hipotecarios. Bajo este esquema, el FGS de la Anses licitará depósitos a plazo fijo UVA y contra eso los bancos deben asignar esos fondos a otorgar préstamos para la vivienda a con tasas mínimas para los depósitos y máximas para los créditos. Este esquema no es nuevo. Se realizó ya en 2009 tras la crisis financiera internacional donde el FGS licitó depósitos a plazo fijo para que luego los bancos financiaran la compra de autos nacionales”.

“La gran cuestión es de dónde surgen los fondos, ya que el FGS ya tiene invertidos sus activos. En particular, el FGS tiene un 78% de sus fondos invertidos en títulos públicos. El subdirector del FGS dijo hoy en la conferencia de prensa que el esquema se fondearía con el flujo de fondos de dividendos y otros títulos, más la reinversión de los depósitos a plazo fijo que el FGS tiene actualmente. Dado que los fondos del esquema tendrán asignación específica, podría haber un impacto en las tasas pasivas de los bancos, así como de un menor rollover en las licitaciones del Tesoro, pero creemos que ambos fenómenos tendrán un impacto marginal”, advirtieron desde Puente.

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Por otra parte, el Tesoro buscará este jueves renovar deuda interna para afrontar obligaciones por unos 12,6 billones de pesos -equivalentes a unos USD 8.330 millones-, sin que aparezca esta vez en el menú la oferta de Bonar 2029 (AO29) nominado en dólares.

Los principales índices de las bolsas de Nueva York cedieron hasta 0,2 por ciento.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, señaló que “las bolsas de Nueva York cotizaron prácticamente planas en un clima de extrema cautela. Los inversores procesaron la lectura del índice de inflación preferido por la Reserva Federal -el PCE núcleo, que se ubicó en el 3,3% interanual ratificando presiones persistentes- a la espera del catalizador más relevante de la semana: el informe trimestral de Nvidia (-1,6%) al cierre del mercado. En paralelo, la atención corporativa se volcó hacia Meta (+1,1%), que alcanzó un acuerdo masivo de USD 18.000 millones para cerrar litigios judiciales, mientras los rendimientos de los bonos estadounidenses volvieron a inclinarse al alza deteniendo el alivio de las jornadas previas”.

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“La jornada financiera concluyó con un tono de cautela estratégica en los mercados globales, en un entorno donde los datos macroeconómicos de Estados Unidos y las crecientes tensiones geopolíticas marcaron el ritmo de la sesión”, comentó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

Con un importante monto operado USD 685 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista registró una mínima suba de 2,50 pesos o 0,2%, a 1.514 pesos, en la cuarta rueda consecutiva de alza.

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“Hubo un factor adicional que explicó la presión sobre el mayorista: el vencimiento de la Lelink D31G6, que se paga en pesos al tipo de cambio de referencia de hoy, de $1.514,1634. Esto generó una demanda adicional de cobertura y contribuyó a sostener al tipo de cambio en niveles elevados durante la rueda”, observó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 15 pesos, por encima de los 9,50 pesos de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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En agosto el tipo de cambio oficial suma 29 pesos o 2%, mientras que en el transcurso de 2026 la suba es de 59 pesos o 4,1%, muy lejos de una inflación próxima al 20 por ciento.

La demanda por cobertura llevó al tipo de cambio a un nuevo máximo nominal, en una rueda particular, pues este miércoles el nivel del dólar mayorista será la referencia para la Letra D31G6, un títulos dollar linked por el equivalente en pesos a unos 2.600 millones de dólares.

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El Banco Central estableció un techo para el esquema de bandas cambiarias en los 1.874,22 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 360,22 pesos o 23,8% de ese límite teórico para la flotación administrada.

El dólar al público ascendió cinco pesos o 0,3%, a $1.535 para la venta en el Banco Nación, nuevo récord nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,11 para la venta y $1.481,61 para la compra. A la vez, la cotización blue restó cinco pesos, a 1.555 pesos.

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El Banco Central compró USD 61 millones en el mercado spot, el 8,9% de la oferta privada. Las reservas internacionales brutas de la entidad resignaron USD 129 millones, a USD 50.783 millones, dado el descenso de 1,1% en el precio del oro, a USD 4.644,10 la onza.