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Los bonos en dólares no frenan su caída y ofrecen rendimientos de 10%: ¿oportunidad de compra o señal de alerta?

El riesgo país terminó ayer en 532 puntos y acumula 13 jornadas de subas consecutivas. En fondos y bancos locales aseguran que muchos inversores empiezan a consultar si llegó el momento de aprovechar rendimientos que lucen más atractivos

Algunos inversores se preguntan si es un buen momento para comprar títulos soberanos argentinos, que ya rinden 10% anual. (EFE/Sebastiao Moreira)
Algunos inversores se preguntan si es un buen momento para comprar títulos soberanos argentinos, que ya rinden 10% anual. (EFE/Sebastiao Moreira)
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En apenas dos meses, el riesgo país pasó de un piso de 403 a 532 puntos básicos, el cierre de ayer. Este incremento revirtió buena parte de la compresión que había acompañado al mercado durante el primer semestre.

Con las caídas de las últimas jornadas, el rendimiento de los bonos en dólares volvió a los dos dígitos, algo que parecía haber quedado atrás. Sin embargo, el mensaje que empezaron a transmitir desde algunas Alycs y bancos es que se trata de un buen momento para posicionarse en deuda local.

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“Las cuentas públicas se mantienen con superávit fiscal, el Banco Central acumuló dólares a lo largo del año y todavía falta más de un año para las elecciones. Nos parece un buen momento para comprar bonos, aprovechando la ola de ventas de las últimas semanas y con un horizonte de largo plazo”, explicó el CEO de Insider Finance, Pablo Lazzati.

Desde PPI consideraron que la mayor incertidumbre le está pegando a la deuda soberana, pero no necesariamente hay que bajar exposición al riesgo argentino: “Una opción que tiene lógica es pasarse de bonos soberanos a provinciales, que tienen rendimientos atractivos y presentan mucha seguridad para los inversores, como los casos de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén o Santa Fe”.

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La baja del riesgo país se había consolidado con la mejora de la calificación de riesgo por parte de las tres agencias principales. Uno de los argumentos clave fue justamente la compra de dólares por parte del Central, que suma más de USD 13.700 millones en lo que va del año.

Sin embargo, las señales de alerta llegaron con las encuestas que marcan una caída en el apoyo al Gobierno y las dudas respecto al resultado electoral del año próximo.

Tras haber estado a punto de perforar los 400 puntos básicos a mediados de julio, esta semana el riesgo país volvió a superar holgadamente los 500 puntos básicos. Algunos consideran que el deterioro podría acentuarse, pero otros creen que el mercado está ante una buena oportunidad de compra y que vale la pena el riesgos versus el potencial beneficio.

El mercado comenzó a incorporar una combinación de factores domésticos: señales de debilidad en la actividad, inflación todavía persistente, dudas acerca del esquema monetario y cambiario y una creciente atención sobre el escenario político de cara a 2027.

El deterioro de los bonos locales fue mucho más significativo que el promedio de mercados emergentes, lo que muestra a las claras que están pesando más los factores locales que los externos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, busca reducir las tasas de interés de los bonos norteamericanos. (REUTERS/Kevin Lamarque)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, busca reducir las tasas de interés de los bonos norteamericanos. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Sin embargo, los mercados globales se vieron impactados negativamente por la suba de las tasas largas en Estados Unidos, que en el caso de los bonos a 30 años superaron el 5,3% anual.

Esta situación llevó al titular del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, a anunciar un aumento del programa de recompra de bonos, que pasará de USD 2.000 a USD 4.000 por licitación. De esta forma, procuró ponerle un piso a las cotizaciones y al mismo tiempo frenar el aumento de la tasa larga.

Las recompras abarcarán principalmente bonos con vencimientos de 10 a 30 años, y se realizarán entre septiembre y comienzos de noviembre.

El objetivo declarado es mejorar la liquidez del mercado y aliviar la presión sobre las tasas largas, que habían subido con fuerza. El rendimiento del Treasury a 30 años había llegado a 5,34%, máximo desde 2007.

Si las tasas largas de EE.UU. permanecen elevadas, el rendimiento que los inversores pueden obtener en activos considerados de menor riesgo también aumenta. Eso normalmente eleva la vara que deben superar los bonos emergentes —incluidos los argentinos— para resultar atractivos, y puede contribuir a ampliar los spreads soberanos.

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