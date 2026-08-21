Economía negocia el traspaso de obras sin terminar del Procrear y las provincias armaron una “mesa” para reactivar la construcción

El Programa Crédito Argentino fue disuelto por el Estado Nacional a fines de 2024 mediante el Decreto N° 1018/2024.

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El Gobierno necesita que la actividad económica repunte y, para ello, un sector que resulta clave es la construcción por la cantidad de trabajadores que moviliza. Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la flexibilización de los créditos en dólares a empresas no generadoras de divisas y reveló que trabaja en medidas con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), no serían las únicas. Según pudo saber Infobae, se están entablando más negociaciones con provincias para la venta de los barrios de viviendas del ex Programa Crédito Argentino (Procrear) que quedaron sin terminar.

Las conversaciones entre la administración nacional y diferentes jurisdicciones tienen como objetivo el traspaso de barrios y desarrollos habitacionales del ex Procrear que permanecen incompletos. Según fuentes consultadas por este medio, los equipos técnicos del Ministerio de Economía y de los gobiernos provinciales discuten condiciones y montos para definir cómo transferir estos activos.

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“Se está negociando la compra por parte de la provincia de barrios que quedaron sin terminar del programa Procrear. La cuestión está en que el Gobierno y la provincia no se ponen de acuerdo respecto a cuanto tiene que pagar por las casas sin terminar”, explicó una fuente con conocimiento directo sobre las negociaciones.

Esa diferencia en la valoración de los activos constituye el principal obstáculo para avanzar con las operaciones. Sin embargo, no se trata de una compra mediante transferencia de fondos, sino de una compensación por otras deudas que el Gobierno mantiene con las provincias.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, está negociando con provincias la venta de casas sin terminar del ex Procrear. (Foto: IAE Business School)

El interés por parte de los distritos responde a la importancia de sumar soluciones habitacionales y al impacto que tiene la reactivación de obras en la economía y el empleo local. La transferencia permitiría a los gobiernos subnacionales tomar el control de los proyectos y avanzar según sus propias prioridades y capacidades.

Esa dinámica también beneficiaría al Gobierno, ya que, además de impulsar la actividad, facilitaría la recuperación de parte de la inversión destinada a los predios y reduciría la carga de activos improductivos. Todo esto adquiere relevancia en un contexto de ingresos fiscales ajustados, donde mantener el superávit fiscal representa un desafío adicional para el ministro Caputo.

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Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía respecto al estado de las charlas con las provincias por la venta de las obras inconclusas del ex Procrear, no lo negaron ni confirmaron y solo hicieron alusión a las subastas públicas.

El pase de viviendas sin terminar de Nación ya se produjo en ciertas jurisdicciones. Tal es el caso de Chubut, donde la gestión de Ignacio Torres alcanzó un acuerdo para finalizar el barrio Etchepare de Trelew con fondos provinciales. Las primeras 68 viviendas, de un total de 204, se entregarán el próximo 30 de octubre. En la misma línea, esta semana el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, mantuvo un encuentro con el ministro Caputo y acordaron avanzar con el Régimen de Obligaciones Recíprocas.

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Subastas públicas

Desde diciembre de 2025, el Gobierno intenta desprenderse de las obras sin terminar del programa emblema de las gestiones kirchneristas. A fines del año pasado, inició un proceso de subastas públicas de terrenos y desarrollos vinculados al ex fideicomiso Procrear.

Varias provincias conformaron una Mesa de la Vivienda con la participación de distintos sectores para reactivar la construcción.

Mediante las resoluciones 498/2025, 499/2025 y 500/2025, publicadas en el Boletín Oficial, se comunicó la liquidación de activos inmobiliarios en distintas jurisdicciones. El Ministerio de Economía informó que este procedimiento, enmarcado en la disolución del fondo, busca ordenar los activos estatales y habilitar que el sector privado continúe los desarrollos que el programa ya no llevará adelante.

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A la vez, la cartera económica remarcó que el objetivo es resguardar los recursos invertidos, impulsar la finalización de proyectos y garantizar transparencia y acceso en cada etapa del proceso. El Gobierno nacional anticipó que continuará anunciando nuevas subastas en distintas localidades a través del Boletín Oficial.

La lista de predios en subasta futura o próximos a subastar abarca numerosas localidades. En la provincia de Buenos Aires figuran Ciudad Evita (La Matanza), Cruccecita (Avellaneda), Escobar (Constituyentes), Florencio Varela, Junín, La Plata, Larralde (Avellaneda), Lezama, Lincoln, Mercedes, Navarro, Piñeyro-Rivadavia (Avellaneda), Quilmes, San Antonio de Areco, San Nicolás y Wilde (Avellaneda). A estos se suman Estación Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Barrio Liceo (Etapa 2) y Córdoba (Villa Nueva) en Córdoba; y El Bolsón en Río Negro. Todos estos casos aparecen listados como “subasta futura” o “a subastar”.

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Mesa de la Vivienda

En simultáneo con los acuerdos que el Gobierno nacional está impulsando para saldar deudas mediante el traspaso de proyectos inconclusos del Procrear y reactivar la construcción, según supo Infobae, se conformó una Mesa de la Vivienda con la participación de varias provincias. En este ámbito estuvieron presentes representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el ex secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr.

El principal objetivo de este espacio es elaborar un plan de acción y una hoja de ruta para reactivar la industria de la construcción, promover la generación de empleo y atender el déficit habitacional. En la reunión realizada el 5 de agosto, el eje estuvo puesto en los proyectos de Procrear que permanecen paralizados. “Promover mecanismos para la puesta de valor de los proyectos de Procrear (18.000 viviendas paralizadas) que pueden resultar atractivos y de rápida ejecución”, plantearon.

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En la próxima reunión, prevista para el jueves 27 de agosto, se espera analizar la posibilidad de que la CAF aporte recursos de asistencia técnica a las provincias interesadas, así como detallar las condiciones potenciales de financiamiento subnacional, con o sin garantía soberana, para los programas de vivienda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que están evaluando que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lleve a cabo licitaciones para fondear a los bancos. (Reuters/Agustin Marcarian).

“Plazo fijo” para los bancos

Mientras avanza la estrategia de subastas y negociaciones con provincias, el Ministerio de Economía también explora alternativas para facilitar el financiamiento de largo plazo a partir del FGS de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En la conferencia de prensa de la semana pasada, Caputo descartó la posibilidad de que el fondo de garantía compre hipotecas de personas humanas, propuesta que había acercado el sector de la construcción para liberar fondos y generar nuevos préstamos.

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Sin embargo, señaló que junto al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, el FGS y los bancos, se analizan “opciones superadoras” para destrabar el crédito hipotecario. Una de las alternativas más avanzadas consiste en que el FGS licite plazos fijos de largo plazo, una modalidad casi ausente en el mercado argentino. Caputo explicó que el problema que enfrentan los bancos hoy es que las hipotecas son a largo plazo y los depósitos a 30 días. Esta restricción limita la capacidad de las entidades para otorgar créditos hipotecarios extensos y frena la demanda de viviendas nuevas.

La iniciativa en análisis permitiría que el FGS licite plazos fijos de diferentes extensiones y que los bancos compitan ofreciendo tasas, como UVA + 3% para dos años o UVA + 4% para cinco años. El FGS decidiría la duración de los plazos fijos en función de las tasas que reciba. Según Caputo, el sector bancario mostró interés en acceder a fondeo a más largo plazo bajo condiciones competitivas, lo que ampliaría la oferta de créditos y dinamizaría el mercado inmobiliario.