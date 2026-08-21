El riesgo país trepó más de 20% en agosto: los bonos profundizan su caída y se encarece la deuda argentina

El riesgo país se ubicó en 532 puntos básicos durante la última jornada, el mayor nivel en tres meses. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Los mercados de Estados Unidos no se equivocaron cuando el miércoles recibieron con cautela la notica de que el Tesoro norteamericano iba a doblar la recompra de bonos largos. La tasa del título estadounidense a 10 años, el de referencia para calcular el riesgo país, bajó a 4,64 por ciento. La felicidad duró un día: ayer las cotizaciones bajaron y elevaron su rendimiento a 4,70%, el nivel más alto desde el 1 de septiembre de 2023.

Los inversores hicieron un cálculo simple. Esa recompra es una gota en el mar ya que la deuda del Tesoro de EE.UU. es de USD 40 billones y toma dinero a tasas cada vez más elevadas para cerrar el déficit fiscal. En la primera presidencia de Trump, la deuda de Estados Unidos era de 10 billones de dólares. Cada Gobierno duplicó la deuda del anterior. En mayo de 2025, Moody’s bajó la calificación a los bonos norteamericanos. Por otra parte, el derrumbe de las acciones de WallMart dejó en evidencia que el consumo está en caída.

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Además, el petróleo aumentó 2% y todos los días aporta un grano de arena a la inflación de Estados Unidos y del mundo. El de Medio Oriente es un conflicto que no se apaga y siembra dudas con las que conviven los inversores. La incertidumbre se revela en forma de volatilidad constante a tal punto que se convirtió en la normalidad de esta época. Por supuesto, cayeron las Bolsas de Nueva York hasta 1 por ciento.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL agregó que “en paralelo, las declaraciones del presidente Donald Trump prometiendo una guerra económica y sanciones sin precedentes contra Irán, llevaron al precio del petróleo a máximos de casi un mes, reavivando el fantasma inflacionario. El clima bursátil se vio además impactado en el plano corporativo por el desplome de Walmart (-9,15%), cuyo débil reporte de ventas minoristas contrarrestó las subas en firmas de maquinaria como John Deere (+6,93%)”.

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La adversidad también alcanzó a la Argentina, que junto a Brasil figura entre los países más vulnerables por el riesgo preelectoral. Los bonos soberanos registraron bajas de hasta 1,5 por ciento. El promedio de los títulos que sigue el indicador EMBI de JP Morgan retrocedió 0,75%, lo que implicó un aumento del riesgo país de 15 unidades (+2,9%), hasta alcanzar los 532 puntos básicos. El mercado acumula 13 ruedas consecutivas en baja. En lo que va del mes, el índice subió 21 por ciento.

En tanto, las tasas de interés no acompañan. Las LECAP de mediano plazo a tasa fija se mantienen en 2,18% efectivo mensual. La BONCAP que vence el 30 de abril rinde 2,28 por ciento. Estos niveles complican la vida de los morosos y son una de las causas de la caída del consumo que se reflejó en el Índice de Confianza del Consumidor que mide la Universidad Torcuato Di Tella que cayó 1,1% contra el 4,8% que había retrocedido en julio.

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En cuanto a los indicadores clave, el resultado fue parejo. La actividad económica registró un aumento de 0,8% en junio. Resta conocer el tercer indicador, el Índice de Confianza en el Gobierno, que se publicará en los próximos días.

Otro dato positivo fue que la balanza comercial registró un superávit de USD 2.115 millones en julio, impulsado por las exportaciones de energía y el freno en las importaciones. El tema mereció el elogio del ministro de Economía, Luis Caputo, que posteó que “las exportaciones y la balanza comercial en julio alcanzaron un récord histórico para el mes”.

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Por otro lado, hay un frente que puede traer complicaciones si se concreta. El fracaso en las negociaciones paritarias con la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), que llamó a un paro general en todos los puertos del país.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) emitió un comunicado donde informa que propuso “un incremento salarial efectivo del 16% sobre los básicos de febrero aplicable a partir de los salarios de agosto, lo que eleva el ajuste acumulado anualizado (enero-diciembre de 2026) al 31,99%, cifra que supera la inflación proyectada”.

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Este aumento, al que se agregan montos no remunerativos, fue rechazado: el gremio quiere un incremento de 35% que había sido vetado por la cámara empresarial ya que “impactaría severamente en la base salarial futura de las empresas y alteraría la ecuación económica general, representando un anticipo injustificado de casi un trimestre de inflación estimada”. El cierre de puertos recuerda al reciente conflicto cuando Federico Sturzenegger que intentó modificar el convenio con los prácticos y paralizó el tráfico marítimo. El incidente reavivó la interna en el Gobierno. La sensibilidad es alta y cada adversidad siempre encuentra un culpable.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista operó estable en $1.497, el Banco Central compró USD 89 millones y se negociaron 439 millones de dólares.

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El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini subrayó que “el volumen operado en futuros se contrajo a 978.295 contratos luego de los más de 1,47 millones de la jornada previa y el interés abierto se ensanchó en USD 113,5 millones luego de sumar 126,4 millones el miércoles. Los ajustes fueron negativos mientras que las implícitas se corrieron levemente al alza lo que, sumado a la compresión registrada en la curva pesos, tuvo como resultado un desplazamiento a la baja en la curva de sintéticos. En la rueda de soberanos dollar linked en BYMA (t+1) el volumen de operaciones sigue en retroceso habiéndose concretado operaciones por USD 61 millones (VN), el menor volumen desde el 15 de julio y la tercera caída consecutiva. Si bien es probable que se estén realizando intervenciones oficiales para sostener al tipo de cambio, no serían de gran magnitud”.

En la plaza financiera, el MEP aumentó 0,1% a $1.524, mientras el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,2% a 1582 pesos. El “blue” cedió $10 a 1.550 pesos.

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A la vez, la Bolsa local sigue defraudando a los inversores. El Merval de las acciones líderes aumentó 0,1% en pesos y bajó 0,5% en pesos por el aumento del CCL. Las subas más destacadas correspondieron a Transportadora Gas del Norte (+3,8%), Transportadora Gas del Sur (+2,2%) y VALO (1,6%) a favor de un balance positivo que exhibió un Resultado Integral Neto de $25.536 millones y en el semestre ganó $40.600 millones con firmes indicadores de rentabilidad, eficiencia y calidad de activos.

Anoche, en el mercado overnite, se observaba una leve resurrección de las Bolsas neoyorquinas, el oro estaba en alza y el petróleo Brent subía 0,25% a 93,40 dólares. El Bitcoin seguía en alza camino a los USD 75.000 por la ley que está instrumentando el gobierno de Estados Unidos. El dólar se debilitaba en 0,03 por ciento.

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Por su parte, la Argentina necesita noticias políticas. Los bonos soberanos están afectados por razones que van más allá de la economía.