El Ejército movilizó blindados y tropas en Rosario como parte de los ejercicios Biguá y Arandu

El transporte ferroviario de tanques de 30 toneladas evidenció el valor estratégico de la red de trenes para la logística militar

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El movimiento de vehículos blindados, helicópteros y tropas del Ejército Argentino en la costanera de Rosario tuvo dos objetivos: una demostración de cruce sobre el río y el traslado de equipos para Arandu 2026, el ejercicio combinado que Argentina realizará con Brasil en territorio brasileño. Las imágenes del despliegue, que incluyó material ferroviario y una exhibición abierta al público, despertaron consultas en redes sociales.

El analista Andrei Serbin Pont explicó en Infobae Al Mediodía que las escenas que circularon desde la ciudad santafesina correspondían a dos actividades militares. “No se preocupen, no estamos yendo a la guerra”, afirmó al referirse a la repercusión que tuvo el operativo.

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El Ejército Argentino desplegó blindados y tropas en Rosario para las actividades de los ejercicios Biguá y Arandu (Argentina.gob.ar)

Biguá puso a prueba el cruce de un obstáculo de agua

Una parte del despliegue correspondió al ejercicio Biguá, diseñado para exhibir la capacidad del Ejército de trasladar personal y equipos a través de un curso de agua de gran magnitud. La práctica combinó vehículos, barcazas y aeronaves para llevar fuerzas de una orilla a la otra.

Según Serbin Pont, la actividad fue una demostración de recursos disponibles para este tipo de maniobras. Participaron vehículos blindados TAM, vehículos de combate de infantería, Humvees, vehículos anfibios LARC-V y barcazas de transporte, con apoyo de helicópteros Huey II.

El operativo reunió a brigadas blindadas, unidades de monte, artillería, ingenieros, comunicaciones y aviación del Ejército. El analista estimó que participaron unos 1.000 efectivos, entre ellos integrantes de la Agrupación de Ingenieros 601 y de la Dirección de Aviación del Ejército.

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La práctica del ejercicio Biguá evaluó la capacidad de cruzar un curso de agua de gran magnitud con barcazas y aeronaves (captura de video)

El sábado, el Ejército abrió una muestra al público en Rosario, donde los asistentes pudieron observar parte de los equipos y maniobras utilizados durante la actividad. Entre las secuencias que llamaron la atención estuvo el descenso de personal desde helicópteros mediante sogas, una técnica conocida como fast rope.

También se exhibió el sistema antiaéreo RBS 70. El analista recordó que este equipamiento ya había efectuado un primer disparo con fuego real, de acuerdo con lo señalado durante la transmisión que analizó el despliegue.

La actividad en la costanera volvió visibles maniobras poco habituales

Helicópteros sobrevolando la ciudad, vehículos militares y personal uniformado en la costanera generaron comentarios y preguntas en las redes. Serbin Pont definió la escena como “un movimiento inusual y muy llamativo”, en especial porque este tipo de ejercicios suele desarrollarse fuera de las áreas urbanas.

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El analista sostuvo que una comunicación previa sobre las operaciones ayuda a evitar interpretaciones equivocadas. Como antecedente, mencionó la atención que provocó el paso de tanques cerca de la Bombonera, cuyas imágenes también se difundieron ampliamente.

La operación militar en la costanera de Rosario reunió a unos 1.000 efectivos de distintas brigadas del Ejército (captura de video)

Mientras Biguá se realizaba en Rosario, otra parte de los medios se preparaba para cruzar a Brasil. El traslado ferroviario de blindados y vehículos se vinculó con Arandu 2026, una nueva edición de los ejercicios de cooperación militar entre ambos países.

2.300 militares y 80 blindados en Brasil

El ejercicio Arandu 2026 se desarrollará en el campo de instrucción Barão de São Borja, en Rosario do Sul, cerca de Santa María, en Brasil. Allí se reunirán el Ejército Argentino y el Ejército brasileño para maniobras previstas, del lado brasileño, hasta el 18 de octubre.

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Serbin Pont indicó que la actividad contempla la participación de 2.300 militares, 300 vehículos y 80 blindados. Entre los medios movilizados figuran Unimog 4000, tanques TAM 2C modernizados, vehículos Stryker y vehículos tácticos Oshkosh.

El despliegue incluye elementos de la Décima Brigada Mecanizada, la Primera Brigada Blindada y la Aviación de Ejército. Para el analista, la operación retoma una agenda de adiestramiento conjunto que tuvo antecedentes en la Operación Hermandad de 2017, la Operación Yaguaraté de 2019 y el ciclo Arandu desarrollado entre 2020 y 2023.

Una exhibición abierta al público mostró el descenso de personal desde helicópteros y el sistema antiaéreo RBS 70 (captura de video)

Serbin Pont vinculó esta continuidad con la cooperación bilateral en materia de defensa. Según afirmó, los intercambios entre las fuerzas de Argentina y Brasil se han mantenido aun en períodos de diferencias políticas entre ambos países.

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El traslado por tren mostró el peso de la logística militar

El transporte ferroviario de los equipos puso en primer plano la dificultad de movilizar blindados a grandes distancias. “¿Cómo movés un vehículo blindado de treinta toneladas? Lo tenés que subir a un tren”, planteó Serbin Pont al explicar por qué estos medios requieren una infraestructura específica.

El analista señaló que el Ejército ha remarcado históricamente el valor estratégico de conservar la red ferroviaria para el traslado de tropas y vehículos pesados. Aunque sostuvo que Argentina perdió parte de su infraestructura vial y ferroviaria, consideró que todavía existe una red que exige mantenimiento y recursos.

El operativo hacia Arandu 2026 permitió observar la capacidad logística disponible para trasladar material militar pesado. Serbin Pont advirtió que un escenario de conflicto demandaría una escala mayor, con más trenes y recursos de movilización que los utilizados para este ejercicio.

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