ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 5

La ANSES aplicó un incremento del 1,66% en las prestaciones de octubre de 2026 conforme a la variación de la inflación registrada dos meses antes

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma escalonado de pagos para octubre de 2026, y los beneficiarios con DNI terminado en 5 ya tienen fechas confirmadas para cada una de las prestaciones que administra el organismo. El esquema, que se extiende a lo largo de casi todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último número del Documento Nacional de Identidad de cada titular, con el fin de ordenar el flujo de pagos y evitar la concentración de cobros en una sola jornada.

Los haberes del período se actualizaron un 1,66%, en línea con el mecanismo previsto en el Decreto 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago —en este caso, la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%—. El ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones que gestiona ANSES, y rige para todos los beneficiarios con independencia de la terminación de su documento. En el caso de las asignaciones familiares, los montos varían además según la zona geográfica del beneficiario, dado que ciertas regiones del país cuentan con valores diferenciados por normativa.

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El cronograma comprende todas las prestaciones del organismo. Mediante la Resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ANSES oficializó los nuevos montos y topes de haberes para el período. En algunos casos, el pago no está segmentado por terminación de DNI y permanece disponible durante una ventana extendida para todos los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas que perciben hasta el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 cobrarán el 16 de octubre. Tras la actualización del 1,66%, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51. Para quienes accedan al bono previsional extraordinario de $70.000 el ingreso total del mes llegará a $505.748,51.

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Dentro de este grupo también se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria. Su valor en octubre es de $348.598,81 antes del eventual refuerzo. La Prestación Básica Universal (PBU), componente que integra el cálculo de las jubilaciones del régimen general y representa el piso común sobre el que se construye cada haber, asciende en octubre a $199.335,05.

Los jubilados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 cobran el 16 de octubre un total de $505.748,51 si se contempla el bono extraordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo y tienen el DNI finalizado en 5 recibirán sus haberes el 27 de octubre, fecha que comparten con la terminación en 4. El haber máximo vigente desde este mes quedó fijado en $2.932.174,85. Este grupo no accede al bono extraordinario, ya que el refuerzo está diseñado exclusivamente para sostener los ingresos más bajos del sistema.

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Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 5 cobran el 16 de octubre. La AUH tiene un valor general de $156.588 por hijo y de $203.565 en la zona 1 —que comprende La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones—, donde la normativa reconoce montos más altos en razón del mayor costo de vida. Para el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $509.863 en el valor general y de $662.822 en la zona 1.

El pago mensual contempla una retención del 20%, que se liquida de forma acumulada una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, que certifica la asistencia escolar, el esquema de vacunación y los controles de salud de los menores.

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Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $1.212.301. El monto se reduce de acuerdo con la escala de ingresos y llega a $16.487 en el último tramo. Quedan excluidos del beneficio quienes perciban un ingreso superior a $3.209.863.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 5 cobran el 19 de octubre. El monto general de la prestación es de $156.588 y asciende a $203.565 en la zona 1. Al igual que la AUH, el pago mensual contempla una retención del 20%, que se libera una vez que la titular acredita el resultado del embarazo mediante partida o certificado de nacimiento, certificado de defunción o certificado médico de interrupción del embarazo, junto con los controles médicos de seguimiento.

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Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 5 cobran el 19 de octubre con una retención del 20% que se liquida tras acreditar la documentación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal y por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acredita el 16 de octubre para los DNI finalizados en 4 y 5. Su escala de pagos es equivalente a la de la asignación familiar por hijo. El monto más alto es de $78.304 para ingresos familiares de hasta $1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $52.821, $31.949 y $16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $78.304 y tienen un piso de $32.231.

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. Su monto no es fijo; varía según la remuneración de cada trabajadora.

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Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único —que incluyen nacimiento, adopción y matrimonio— estarán disponibles desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento. La asignación por nacimiento es de $91.273; por adopción, de $545.685; y por matrimonio, de $136.662. La ayuda escolar anual alcanza $55.672 en el valor general y $74.257 para la zona 1.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 5 cobran el 13 de octubre, fecha que coincide también con los documentos finalizados en 4. La PNC por invalidez o vejez equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que en octubre será de $305.023,96. Con el bono completo de $70.000, el total puede alcanzar $375.023,96. La pensión para madres de siete hijos tiene un monto equivalente a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el refuerzo.

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Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas están habilitadas para todas las terminaciones entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre. Los importes aplicables dependen del tipo de asignación: por hijo, el valor parte de $16.487 y puede llegar a $78.304 según los ingresos; por hijo con discapacidad, el monto va de $113.829 a $254.943.

Las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio están disponibles desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI La Asignación Universal por Hijo asciende a $156.588 en su valor general y contempla la retención del 20% anual

Prestación por Desempleo

Las personas que reciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 5 cobran el 26 de octubre, fecha que coincide con los documentos terminados en 4. El monto depende de los aportes y de la remuneración previa del trabajador. Para octubre, el piso de la prestación es de $191.900 y el tope llega a $383.800. El cronograma informado corresponde al Plan 1. Los beneficiarios del Plan 2, en cambio, no tienen fecha segmentada por terminación de DNI: podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento.

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