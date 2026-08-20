Economía
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno alentó la suba de las tasas de interés y el mercado detectó una intervención oficial para controlar el dólar

El aumento de los rendimientos sirven para contener la demanda de divisas, mientras los movimientos de tasas en Estados Unidos y las tensiones preelectorales condicionan el panorama financiero local

La suba de tasas de interés busca reducir la presión sobre el tipo de cambio. (REUTERS/Dado Ruvic)
La suba de tasas de interés busca reducir la presión sobre el tipo de cambio. (REUTERS/Dado Ruvic)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió impulsar una baja de las tasas ante la presunción de que la Reserva Federal pudiera subirlas a fin de septiembre. En lo que se llama “Operación Twist”, un sistema al que se apela por primera vez desde 2011, el Tesoro de Estados Unidos duplicará la recompra de bonos de largo plazo, emitidos a 10 y 30 años, y venderá títulos cortos.

La medida se tomó en respuesta las actas de la Reserva Federal, un documento que detalla lo que sucedió en la última reunión. Allí se ponía énfasis en los votos disidentes que apoyaban una aumento de los rendimientos. Por supuesto, fueron minoría y las tasas quedaron sin cambios. No fue casual que se destacara este hecho. Kevin Warsh, el presidente de la Fed, no quiere enfrentamientos con Trump y no habla por sí mismo, sino que expone las opiniones de los demás gobernadores de la autoridad monetaria estadounidense. El funcionario instaló el método de que todo lo que se converse allí tenga el tono de una discusión familiar.

PUBLICIDAD

La noticia hizo bajar inmediatamente los rendimientos de los títulos y la tasa a 10 años, la de referencia para calcular el riesgo país, cerró en 4,64 por ciento. El día anterior había llegado a 4,74% antes de cerrar a 4,70 por ciento. El bono de 30 años que tenía la tasa más elevada de los últimos 19 años, cedió a 5,19% después de haber tocado un techo de 5,33% el día anterior.

El Tesoro de Estados Unidos recomprará sus propios bonos para reducir la tasa de interés. (REUTERS/Kylie Cooper)
El Tesoro de Estados Unidos recomprará sus propios bonos para reducir la tasa de interés. (REUTERS/Kylie Cooper)

El mercado recibió la medida sin euforia. Las bolsas de nueva York tuvieron leves alzas que no superaron 0,22 por ciento. El petróleo siguió su camino de subas y aumentó 0,20 por ciento. El oro mandó una señal contundente al aumentar 4,04% y perforar el techo de USD 4.500 por onza. El Bitcoin también vivió la resurrección y se encaminaba a los 70.000 dólares.

PUBLICIDAD

La decisión benefició a los mercados emergentes, con la excepción de la Argentina, donde se limitó la liquidez y se incrementaron las tasas de interés. Esto provocó una nueva caída de hasta 1,4% en los bonos soberanos y un aumento del riesgo país en 6 unidades (+1,2%), que lo llevó a 517 puntos básicos. Los inversores locales operan en modo preelectoral, a pesar de que falta más de un año para los comicios presidenciales.

En tanto, el índice de emergentes subió 1,2% y el de Brasil, 1,7 por ciento. La Bolsa de San Pablo interrumpió su desplome de agosto -estaba 7% abajo- y rebotó 0,9 por ciento.

La baja del dólar, que retrocedió a su menor nivel desde principios de mayo frente a las principales monedas del mundo, y la suba del oro, lograron que las reservas argentinas subieran USD 410 millones y perforaran el techo de 50.000 millones de dólares.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 439 millones y el Banco Central compró USD 15 millones con la intención de no liberar pesos y de no recalentar la demanda de la divisa mayorista que subió $2 a 1.497 pesos.

En dos días aumentó $9,50 y la idea oficial es que no perfore el techo de 1.500 pesos. Es la principal herramienta para bajar la inflación, pero es la que más afecta al consumo y la reactivación. El modelo refleja el axioma más difundido en economía: todo beneficio tiene sus costos.

El “blue”, que refleja el ánimo del pequeño y mediano ahorrista, aumentó $5 a 1.560 pesos. En tanto, el MEP y el contado con liquidación no tuvieron grandes variaciones.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “en futuros el mercado tuvo otra dinámica. El volumen de operado pasó a 1.471.850 contratos cuando en las tres ruedas anteriores el mayor registro fue de 808 mil. El interés abierto dejó un agregado de USD 130,4 millones que es el mayor para una jornada desde el 14 de julio. Las tasas implícitas se desplazaron a la baja y propusieron rendimientos mayores en la curva de sintéticos, es imposible descartar aquí una mayor presencia oficial”.

Controlar el dólar no solo provocó la baja de los bonos soberanos, sino también de las acciones que siguen muy relegadas. El Merval de las líderes bajó 0,6% en pesos y 0,4% en dólares. Las tasas continuaron en alza por la baja de las LECAP y BONCAP. Las tasas cortas se ubican en 2,24% efectivo mensual.

Las buenas noticias vinieron por el lado del agro. La soja subió a USD 454 por tonelada, mientras que un año antes cotizaba a 382 dólares. La Bolsa de Comercio de Rosario apuntó que se vivió una “jornada teñida de verde para el mercado de Chicago. El trigo anotó una suba de 2,3%, sostenido por las crecientes disrupciones en las exportaciones del Mar Negro y la desaceleración de los embarques agrícolas de Ucrania. El maíz encontró impulso en las menores perspectivas de rindes relevadas por Pro Farmer en Indiana y Nebraska y en el deterioro de las condiciones de los cultivos informado por el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos). La soja, por su parte, también se vio respaldada por las dudas sobre los rindes en el Medio Oeste, a lo que se suman nuevas ventas a China y el elevado ritmo de procesamiento doméstico estadounidense”.

Otro dato destacado de ayer fue la colocación exitosa de Obligaciones Negociables de Pampa Energía. La empresa captó USD 138.387.000 a través de la emisión de títulos en dólares a un plazo de 4 años a una tasa de 5,50 por ciento.

Anoche en el mercado overnite, las Bolsas de nueva York abrían con leves alzas. El oro aumentaba 0,60%y el petróleo, 0,32 por ciento. El dólar mostraba una leve reacción.

El mercado local debería reaccionar en el corto plazo ya que los bonos y las acciones muestran pisos atractivos. Hoy será otro día de wait and see (esperar y ver), al menos que el escenario internacional de alguna sorpresa.

Temas Relacionados

Tasas de interésDólarRiesgo paísBonosTesoro de Estados UnidosReserva FederalReservasMercadosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El riesgo país sigue arriba de los 500 puntos: por qué los bonos argentinos no lograron acoplarse al mejor clima global

El Tesoro norteamericano aumentará la recompra de bonos y eso le puso un techo a la suba de las tasas de largo plazo. La noticia tuvo un impacto muy positivo en mercados emergentes, pero Argentina quedo al margen

El riesgo país sigue arriba de los 500 puntos: por qué los bonos argentinos no lograron acoplarse al mejor clima global

Hoy se conocerá un dato clave para el Gobierno sobre la marcha de la economía: qué anticipan los analistas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el dato de actividad económica de junio. Los privados proyectaron un repunte que no alcanzó para compensar la caída del segundo trimestre

Hoy se conocerá un dato clave para el Gobierno sobre la marcha de la economía: qué anticipan los analistas

Acuerdo Argentina-México para importación de autos: qué podría destrabar las negociaciones para reactivar la llegada de 0 km

Desde mediados de marzo ya no entran vehículos con arancel cero. Lo padecen fabricantes e importadores, que administran stock postergando lanzamientos. Hay una puerta abierta de solución

Acuerdo Argentina-México para importación de autos: qué podría destrabar las negociaciones para reactivar la llegada de 0 km

Mark Walter negocia vender su participación en el Chelsea en medio de un escándalo que también salpica a financistas argentinos

El magnate, dueño de Los Ángeles Dodgers y expropietario de Los Ángeles Lakers, busca alternativas en medio de una investigación de la SEC y el Departamento de Justicia por préstamos supuestamente irregulares que involucran a firmas fundadas por argentinos

Mark Walter negocia vender su participación en el Chelsea en medio de un escándalo que también salpica a financistas argentinos

El riesgo de una recesión económica cayó al nivel más bajo del año pero se mantiene encima del 80%, según la Universidad Di Tella

El Centro de Investigación en Finanzas atribuyó la evolución del indicador al comportamiento reciente del EMAE, que había encadenado varias subas consecutivas desde septiembre de 2025

El riesgo de una recesión económica cayó al nivel más bajo del año pero se mantiene encima del 80%, según la Universidad Di Tella

DEPORTES

Boca Juniors: la lista de ocho futbolistas que ya se fueron en este mercado de pases y los dos que podrían emigrar

Boca Juniors: la lista de ocho futbolistas que ya se fueron en este mercado de pases y los dos que podrían emigrar

Revolución en Europa con los 5 fichajes que superaron los 100 millones de dólares en este mercado: el ranking y los clubes que más gastaron

10 frases de Coudet tras el empate de River: del cruce con un periodista por la altura a la explicación de su discusión con Borré

“¡Cerrá el c..., carajo!”: el acalorado ida y vuelta entre Coudet y Borré en medio del empate de River Plate en Colombia

River Plate empató sin goles ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Germán Tripel: la depresión después de Mambrú, el rescate familiar y un curioso Prode para sus relaciones íntimas en lugares exóticos

Germán Tripel: la depresión después de Mambrú, el rescate familiar y un curioso Prode para sus relaciones íntimas en lugares exóticos

El Turco García dejó en el altar a Mariela Prieto en Gran Hermano y las redes fueron lapidarias: “No tenés cara”

Darío Barassi reveló el reclamo de su esposa por falta de actividad sexual: “Me dan calambres teniendo relaciones”

Lali Espósito volvió a la carga contra Marcelo Polino: “Me hace quedar como una ‘estrellita’ y yo no soy así”

Guillermo Andino cantó en Es mi sueño y el Puma Rodríguez se rindió a sus pies: “Para mí eres cantante”

INFOBAE AMÉRICA

El fundador de la fallida promotora inmobiliaria china Evergrande fue condenado a cadena perpetua por fraude y sobornos

El fundador de la fallida promotora inmobiliaria china Evergrande fue condenado a cadena perpetua por fraude y sobornos

Noboa decretó tres días de duelo nacional por la muerte del jefe de Inteligencia de Ecuador en un accidente de helicóptero en Kenia

Nicaragua refuerza su alianza con Corea del Norte al celebrar 47 años de relaciones diplomáticas

“Honduras no está en hambruna”, la polémica frase del ministro que contrasta con 1,8 millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria

Capturaron en Guatemala a un exfuncionario ecuatoriano pedido en extradición a Estados Unidos por narcotráfico