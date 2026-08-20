El Gobierno alentó la suba de las tasas de interés y el mercado detectó una intervención oficial para controlar el dólar

La suba de tasas de interés busca reducir la presión sobre el tipo de cambio. (REUTERS/Dado Ruvic)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió impulsar una baja de las tasas ante la presunción de que la Reserva Federal pudiera subirlas a fin de septiembre. En lo que se llama “Operación Twist”, un sistema al que se apela por primera vez desde 2011, el Tesoro de Estados Unidos duplicará la recompra de bonos de largo plazo, emitidos a 10 y 30 años, y venderá títulos cortos.

La medida se tomó en respuesta las actas de la Reserva Federal, un documento que detalla lo que sucedió en la última reunión. Allí se ponía énfasis en los votos disidentes que apoyaban una aumento de los rendimientos. Por supuesto, fueron minoría y las tasas quedaron sin cambios. No fue casual que se destacara este hecho. Kevin Warsh, el presidente de la Fed, no quiere enfrentamientos con Trump y no habla por sí mismo, sino que expone las opiniones de los demás gobernadores de la autoridad monetaria estadounidense. El funcionario instaló el método de que todo lo que se converse allí tenga el tono de una discusión familiar.

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La noticia hizo bajar inmediatamente los rendimientos de los títulos y la tasa a 10 años, la de referencia para calcular el riesgo país, cerró en 4,64 por ciento. El día anterior había llegado a 4,74% antes de cerrar a 4,70 por ciento. El bono de 30 años que tenía la tasa más elevada de los últimos 19 años, cedió a 5,19% después de haber tocado un techo de 5,33% el día anterior.

El Tesoro de Estados Unidos recomprará sus propios bonos para reducir la tasa de interés. (REUTERS/Kylie Cooper)

El mercado recibió la medida sin euforia. Las bolsas de nueva York tuvieron leves alzas que no superaron 0,22 por ciento. El petróleo siguió su camino de subas y aumentó 0,20 por ciento. El oro mandó una señal contundente al aumentar 4,04% y perforar el techo de USD 4.500 por onza. El Bitcoin también vivió la resurrección y se encaminaba a los 70.000 dólares.

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La decisión benefició a los mercados emergentes, con la excepción de la Argentina, donde se limitó la liquidez y se incrementaron las tasas de interés. Esto provocó una nueva caída de hasta 1,4% en los bonos soberanos y un aumento del riesgo país en 6 unidades (+1,2%), que lo llevó a 517 puntos básicos. Los inversores locales operan en modo preelectoral, a pesar de que falta más de un año para los comicios presidenciales.

En tanto, el índice de emergentes subió 1,2% y el de Brasil, 1,7 por ciento. La Bolsa de San Pablo interrumpió su desplome de agosto -estaba 7% abajo- y rebotó 0,9 por ciento.

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La baja del dólar, que retrocedió a su menor nivel desde principios de mayo frente a las principales monedas del mundo, y la suba del oro, lograron que las reservas argentinas subieran USD 410 millones y perforaran el techo de 50.000 millones de dólares.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 439 millones y el Banco Central compró USD 15 millones con la intención de no liberar pesos y de no recalentar la demanda de la divisa mayorista que subió $2 a 1.497 pesos.

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En dos días aumentó $9,50 y la idea oficial es que no perfore el techo de 1.500 pesos. Es la principal herramienta para bajar la inflación, pero es la que más afecta al consumo y la reactivación. El modelo refleja el axioma más difundido en economía: todo beneficio tiene sus costos.

El “blue”, que refleja el ánimo del pequeño y mediano ahorrista, aumentó $5 a 1.560 pesos. En tanto, el MEP y el contado con liquidación no tuvieron grandes variaciones.

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La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “en futuros el mercado tuvo otra dinámica. El volumen de operado pasó a 1.471.850 contratos cuando en las tres ruedas anteriores el mayor registro fue de 808 mil. El interés abierto dejó un agregado de USD 130,4 millones que es el mayor para una jornada desde el 14 de julio. Las tasas implícitas se desplazaron a la baja y propusieron rendimientos mayores en la curva de sintéticos, es imposible descartar aquí una mayor presencia oficial”.

Controlar el dólar no solo provocó la baja de los bonos soberanos, sino también de las acciones que siguen muy relegadas. El Merval de las líderes bajó 0,6% en pesos y 0,4% en dólares. Las tasas continuaron en alza por la baja de las LECAP y BONCAP. Las tasas cortas se ubican en 2,24% efectivo mensual.

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Las buenas noticias vinieron por el lado del agro. La soja subió a USD 454 por tonelada, mientras que un año antes cotizaba a 382 dólares. La Bolsa de Comercio de Rosario apuntó que se vivió una “jornada teñida de verde para el mercado de Chicago. El trigo anotó una suba de 2,3%, sostenido por las crecientes disrupciones en las exportaciones del Mar Negro y la desaceleración de los embarques agrícolas de Ucrania. El maíz encontró impulso en las menores perspectivas de rindes relevadas por Pro Farmer en Indiana y Nebraska y en el deterioro de las condiciones de los cultivos informado por el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos). La soja, por su parte, también se vio respaldada por las dudas sobre los rindes en el Medio Oeste, a lo que se suman nuevas ventas a China y el elevado ritmo de procesamiento doméstico estadounidense”.

Otro dato destacado de ayer fue la colocación exitosa de Obligaciones Negociables de Pampa Energía. La empresa captó USD 138.387.000 a través de la emisión de títulos en dólares a un plazo de 4 años a una tasa de 5,50 por ciento.

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Anoche en el mercado overnite, las Bolsas de nueva York abrían con leves alzas. El oro aumentaba 0,60%y el petróleo, 0,32 por ciento. El dólar mostraba una leve reacción.

El mercado local debería reaccionar en el corto plazo ya que los bonos y las acciones muestran pisos atractivos. Hoy será otro día de wait and see (esperar y ver), al menos que el escenario internacional de alguna sorpresa.

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