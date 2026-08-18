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De cuánto será la PUAM de ANSES en septiembre 2026

El IPC de julio fijó en 2,1% el aumento que se aplicará a jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas en el noveno mes del año

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
ANSES actualizará en septiembre de 2026 las jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas con un aumento del 2,1% definido por el IPC de julio del INDEC
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en septiembre de 2026 los haberes que perciben jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas, tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La variación mensual registrada fue del 2,1%, y ese porcentaje opera como base directa del incremento que se aplicará dos meses después, en línea con el mecanismo de movilidad vigente.

El esquema que rige esa actualización está fijado por el Decreto 274/2024, que vincula la movilidad mensual de los haberes previsionales a la inflación registrada dos meses antes. El dato de julio interrumpió una racha de tres meses de baja y representó un alza de 0,2 puntos porcentuales respecto al 1,9% de junio. En la comparación interanual, el IPC acumuló un 33,8%, mientras que en los primeros siete meses del año el alza llegó al 19,3%.

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El resultado de julio estuvo en línea con las estimaciones del sector privado. La consultora C&T Asesores Económicos, de Camilo Tiscornia, había proyectado una variación de 1,9%, mientras que Analytica, EconViews y Eco Go anticipaban un rango de entre 2% y 2,1%. La mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) había situado la inflación de julio en 2%. De cara a los próximos meses, el REM proyecta una desaceleración gradual: 1,8% en agosto, 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Las proyecciones privadas y el REM del BCRA habían anticipado para julio una inflación cercana al 2% y prevén una desaceleración en los próximos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto será la PUAM en septiembre 2026

Con el incremento del 2,1%, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de ANSES alcanzará los $342.872,98 en septiembre de 2026. La prestación equivale al 80% de la jubilación mínima vigente y se ajusta de forma automática cada mes en función de la variación del IPC que elabora el INDEC.

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A ese importe base se suma un bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad está sujeta a confirmación oficial por parte de ANSES. En caso de que el Gobierno ratifique el refuerzo, el monto total que percibirían los beneficiarios de la PUAM en septiembre ascendería a $412.872,98.

Quiénes cobran la PUAM de ANSES

La PUAM es una prestación de carácter no contributivo destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. El beneficio fue creado para quienes, al arribar a la edad jubilatoria, quedaron fuera del sistema previsional formal por no haber completado los años de contribución requeridos.

Para acceder, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Tener 65 años o más al momento de la solicitud.
  • Ser argentino nativo; argentino naturalizado con al menos 10 años de residencia efectiva en el país previos a la solicitud; o extranjero con una residencia continua de al menos 20 años.
  • No percibir ninguna jubilación, pensión o retiro, ya sea contributiva o no contributiva.
  • Superar la evaluación socioeconómica y patrimonial obligatoria dispuesta por ANSES (control de ingresos, bienes personales, patrimonio automotor y gastos con tarjetas).
  • No estar privado de la libertad por disposición judicial.

Quienes accedan a la PUAM cuentan, además del haber mensual, con cobertura médica a través del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y con la posibilidad de tramitar asignaciones familiares. La prestación es incompatible con cualquier otra jubilación o pensión, aunque sí puede acumularse con el bono extraordinario que ANSES disponga por decreto. El trámite se puede iniciar de forma presencial en las oficinas del organismo o a través de los canales digitales oficiales.

La PUAM de ANSES llegará a $342.872,98 en septiembre de 2026 y mantendrá su actualización automática en función del IPC del INDEC (Imagen Ilustrativa Infobae)
La PUAM de ANSES llegará a $342.872,98 en septiembre de 2026 y mantendrá su actualización automática en función del IPC del INDEC (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto serán las jubilaciones en septiembre 2026

El mismo incremento del 2,1% se trasladará a las jubilaciones del sistema general. La jubilación mínima se ubicará en $428.591,22 en septiembre de 2026. Para quienes perciben ese haber base y accedan al bono extraordinario de $70.000 —cuya confirmación oficial aún está pendiente—, el ingreso total llegará a $498.591,22.

En el otro extremo del sistema, la jubilación máxima se ubicará en $2.884.013,07. Este haber no contempla el bono extraordinario, dado que ese refuerzo está dirigido exclusivamente a quienes perciben los montos más bajos del sistema previsional.

Los nuevos valores completos para septiembre quedan ordenados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $428.591,22
  • Jubilación mínima con bono: $498.591,22
  • Jubilación máxima: $2.884.013,07
  • PUAM: $342.872,98
  • PUAM con bono: $412.872,98
  • Pensiones no contributivas: $300.013,86
  • Pensiones no contributivas con bono: $370.013,86

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