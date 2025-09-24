Milei participa de la gala del Atlantic Council en Nueva York y Scott Bessent le entregará un premio

Gala Atlantic Council Global Citizen Awards - premio a Javier Milei en Nueva York

El presidente Javier Milei continúa con su agenda en los Estados Unidos, luego de dos jornadas trascendentales que le permitieron calmar a los mercados y bajar el riesgo país a partir del contundente respaldo financiero que recibió del presidente Donald Trump.

En ese contexto, y luego de su exposición ante la asamblea de la Organización de Naciones Unidas, el jefe de Estado será galardonado una vez más en el plano internacional. Está previsto que, durante la gala del Atlantic Council en Manhattan, Milei reciba el premio “Ciudadano Global 2025”. La entrega estará a cargo, según el cronograma oficial, del propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, figura clave en las últimas horas para el apoyo que recibió Argentina, que se traducirá en programas de asistencias financieras de distinto tipo en el corto plazo.

Milei llegó a la sede de “Atlantic Council Global Citizen Awards 2025″ a última hora del miércoles. En su arribo al salón fue captado por Infobae cuando compartió un abrazo con el nuevo embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. En la mesa también se encontraban ya como comensales compartiendo con el presidente argentino el propio Scott Bessent, el ministro de economía Luis Caputo, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el embajador argentino en los Estados Unidos, Alejandro Oxenford, el canciller Gerardo Werthein, entre otros destacados ejecutivos y empresarios.

En el salón repleto con 65 mesas, con 10 invitados por mesa, estaban presentes también el presidente de Francia, Emannuel Macrón, y el fundador y CEO del fondo de inversión Blackrock, Laurence D. Fink, entre otras figuras de relevancia.

Minutos antes, el presidente Milei compartió una reunión con el CEO de Fiserv, Michael P. Lyons, el directivo de Discovery Capital, Matthew Dell Orfano, y la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro.

El Presidente Javier Milei se reunió en Nueva York con el CEO de Fiserv, Michael P. Lyons, el directivo de Discovery Capital, Matthew Dell Orfano, y la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro. (Foto: OPRArgentina)

La cena inició con los acordes de una banda de jazz que tocó la canción September en el escenario para amenizar la espera.

La cita donde el presidente argentino será premiado se da en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Los Premios Global Citizen del Atlantic Council reúne a líderes mundiales, diplomáticos, altos ejecutivos y representantes de los sectores filantrópico, social y del entretenimiento, y se ha consolidado como un foro principal para celebrar la ciudadanía global.

Según su web oficial, la ceremonia, organizada por el Atlantic Council, no solo destaca la relevancia de la cooperación internacional, sino que también refuerza la misión central de la organización: dar forma conjunta al futuro global.

Allí, el presidente Javier Milei será protagonista de la velada. Fue mencionado por los primeros oradores en el escenario, como por ejemplo el presidente la FIFA, Gianni Infantino, quien lo mencionó de forma elogiosa durante su discurso.

La velada se da, además, horas después de que el presidente argentino mantenga una reunión bilateral con su par norteamericano Donald Trump durante 20 minutos, en la que se llevó un respaldo sin precedentes que luego se traducirá en una negociación por asistencia financiera para despejar la incertidumbre sobre el pago de los compromisos de deuda que tiene el país en el mediano plazo.

Noticia en desarrollo...