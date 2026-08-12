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Las pymes industriales tuvieron una contracción del 11% y caída del empleo de 4,5% en el segundo trimestre

El sector sigue golpeado, aunque se registró una leve mejora en las expectativas, según el Observatorio Pyme

Gran máquina industrial blanca con detalles naranjas y azules, tubos y ventiladores visibles, dentro de una fábrica con pasarelas metálicas y escaleras
El 33,9% de las empresas reportó una caída de la producción
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La actividad de las pequeñas y medianas empresas industriales volvió a mostrar señales de deterioro durante el segundo trimestre del año, según la encuesta coyuntural del Observatorio PyME. El relevamiento registró una caída interanual del 11% en la producción y una contracción del empleo del 4,5%.

El impacto de la retracción no fue homogéneo: las pequeñas empresas fueron las más afectadas, con un desempeño más negativo que el de las firmas medianas.

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La mayoría de las empresas, un 63,1%, informó que mantuvo estable su dotación de trabajadores. No obstante, el 23,8% señaló una reducción del empleo, mientras que apenas el 13,1% registró un aumento. El informe destaca: “A diferencia de los demás componentes no surge de una opinión sino del dato de planta. Al ser una decisión costosa de revertir, su movimiento indica que las empresas consideran que el cambio de actividad no es transitorio”.

En términos de producción, se evidencia una contracción en el volumen físico elaborado respecto del trimestre previo: el 33,9% de las empresas reportó una caída, mientras que el 24,6% indicó un incremento y el 41,5% sostuvo que no hubo variaciones

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A este escenario se suman los indicadores que anticipan la evolución de la actividad y el nivel de confianza empresarial. Tanto el Índice Anticipatorio del Ciclo de Actividad PyME (PMI) como el Índice de Confianza Empresarial (ICE) permanecieron por debajo de los 50 puntos, el umbral que separa las expectativas de expansión de las de contracción. Sin embargo, ambos indicadores mostraron una mejora respecto de los bajos registros del trimestre anterior.

Gráfico de línea con el título 'Evolución Histórica del PMI-PyME'. Presenta una serie de valores desde 2015 hasta 2026, con un umbral neutral de 50.0
Evolución histórica y la previsión del índice PMI-PyME entre 2015 y 2026, con un umbral neutral de 50.0 para ciclos económicos

El PMI de las PyME industriales alcanzó los 44 puntos, lo que implica que las perspectivas de actividad continúan siendo contractivas. El indicador sintetiza las decisiones de las empresas vinculadas con compras, producción e inventarios: valores superiores a 50 anticipan una expansión, mientras que los inferiores a ese nivel proyectan una contracción.

Durante el segundo trimestre, el PMI registró un rebote de 10 puntos respecto del primer trimestre, en línea con el comportamiento estacional habitual. No obstante, el nivel alcanzado se mantuvo por debajo del registrado un año atrás.

Todos los componentes del índice permanecieron en zona contractiva. Entre los principales factores de debilidad se destacaron la cartera de pedidos y el stock de materias primas e insumos, dos variables que reflejan la persistencia de un escenario de menor actividad y cautela por parte de las empresas.

Por su parte, el Índice de Confianza Empresarial (ICE) se ubicó en 43 puntos. El indicador contempla las expectativas de rentabilidad, las condiciones para invertir y la percepción sobre la situación actual, tanto a nivel individual como sectorial y nacional.

Al igual que el PMI, el ICE permaneció por debajo de los 50 puntos, lo que refleja un escenario de pesimismo entre las PyME industriales. Sin embargo, presentó una mejora de 2,7 puntos frente al trimestre anterior.

Hombre de espaldas con camiseta azul opera una máquina pulidora en una planta industrial. Piezas metálicas y estanterías azules llenan el fondo
El ICE permaneció por debajo de los 50 puntos, lo que refleja un escenario de pesimismo entre las PyME industriales

En la comparación interanual, en cambio, el indicador mostró un deterioro: cayó 4,5 puntos respecto del mismo período del año pasado.

Los resultados del relevamiento muestran así una recuperación parcial de las expectativas respecto del inicio del año, aunque todavía insuficiente para revertir el escenario contractivo que atraviesa el entramado PyME industrial. La caída de la producción y el empleo, junto con la debilidad de los pedidos y la persistencia de niveles bajos de confianza, mantienen al sector bajo presión.

Esto se da en un marco en que distintos indicadores siguen mostrando retracciones en la demanda. Por caso, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes tuvieron un retroceso interanual de 3,8% durante julio y de 2,1% respecto a junio. De esta manera, en los primeros siete meses del año, el rojo acumulado fue de 2,7%.

En el detalle por sectores, seis de las siete actividades relevadas mostraron caídas en la comparación interanual. Los mayores descensos se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). En contraste, el único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+1%).

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