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El deterioro del humor social pasa factura y el riesgo país se aleja de los 400 puntos

Aumenta el nerviosismo de los inversores ante la caída del apoyo al Gobierno y el incremento de la incertidumbre de cara a las elecciones del año próximo. Se aleja la posibilidad de volver a financiarse en los mercados internacionales

Javier Milei y Luis Caputo
Tras tocar un mínimo cercano a 400 puntos básicos este año, el indicador elaborado por JP Morgan cerró arriba de 460 unidades en la última jornada.
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El ministro de Economía insiste en que Javier Milei ganará con holgura las elecciones del año que viene, pero los mercados ya no parecen estar tan seguros pese a la extrema confianza de Luis “Toto” Caputo. El rebote del riesgo país de los últimos días da la impresión de ahora estar obedeciendo mucho más a factores locales que externos, en un contexto de nuevos máximos para Wall Street.

Luego de tocar valores de 410 puntos, incluso a principios de la semana pasada, el riesgo país tuvo un importante rebote hasta los 463 puntos básicos del cierre de ayer. Este incremento es el reflejo de una mayor debilidad de los bonos dolarizados, que ayer volvieron a anotar caídas cercanas al 1 por ciento.

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Al menos en el corto plazo el proceso de baja del riesgo país parece haber encontrado su límite, lo que a su vez aleja la posibilidad de un regreso de Argentina al financiamiento de los mercados internacionales.

Posiblemente intuyendo que no sería fácil que los bonos continuaran su tendencia alcista fue el propio ministro de Economía quien presentó un plan financiero que no incluye financiación en los mercados internacionales. Para compensarlo, el Tesoro buscará nueva deuda en el mercado local y le seguirá comprando dólares al Central, además de nuevos préstamos de organismos internacionales.

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El interrogante es qué hay detrás de este deterioro en los bonos dolarizados y la consiguiente suba del riesgo país. Todo hace pensar que el aumento del malhumor social es lo que explica por qué el mercado se puso mucho más cauteloso. Mientras que hace un par de semanas todavía se especulaba con una reducción adicional del riesgo país hasta la zona de 350 puntos, hoy este escenario luce bastante improbable.

Hay dos datos que hicieron crecer la preocupación de los inversores. El primero fue una caída del Índice de Confianza en el Gobierno, que elabora la Universidad Di Tella, que arrojó una disminución de tres puntos, pasando de 40% a 37 por ciento. Y ya sobre finales de la semana se conoció la encuesta mensual de Atlas Intel, que también arroja un deterioro de la imagen del Presidente, ahora en niveles cercanos al 38 por ciento.

“Con los números de hoy, Milei no gana en primera vuelta. Por eso será muy importante la política de alianzas que pueda llevar adelante el Gobierno, tanto con el PRO como con los gobernadores de cara a las elecciones presidenciales”, aseguró el politólogo Sergio Berensztein.

El incremento de la incertidumbre respecto a lo que puede pasar en las elecciones del año próximo complica a los bonos, pero también al mercado de acciones. De hecho, el índice S&P 500 se mantiene estable en niveles de 2.100 puntos básicos y estuvo lejos de la euforia que se apoderó de Wall Street en las últimas semanas.

El riesgo país por encima de los 450 puntos también representa un desacople respecto a lo que sucedió con el mercado de bonos de otros países con calificación B, la misma de Argentina. Estos últimos tuvieron una mejora, mientras que en el caso local sufrieron un deterioro.

Así se va evaporando el impulso que habían tenido los bonos en dólares luego de la mejora de la calificación por parte de las tres principales agencias. La mejora de las reservas internacionales y el superávit fiscal habían impulsado aquella decisión.

Cuando todavía faltan 14 meses para las elecciones presidenciales, el rumbo de la economía se vuelve cada vez más central y es lo que permitiría dar vuelta el creciente deterioro de las expectativas de la gente sobre el futuro.

Por eso, el Gobierno apuesta a varios pilares: la baja de la inflación que permita mejorar salarios, una recuperación del crédito y la remonetización para apuntalar la actividad en los próximos meses.

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