¿Más inflación?: la persistencia del conflicto en Medio Oriente podría complicar el panorama para la Argentina

La suba del petróleo amenaza a la inflación global y podría impactar en el escenario local. (REUTERS/Stringer)

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La misma guerra, otro escenario. Mientras las tasas de los bonos del Tesoro volaban a 6,70% por la caída de los precios de los títulos de la deuda norteamericana, el oro subía 1,1% a USD 4.400, el precio más alto en dos meses, y continúa con su tendencia que lo convierte en refugio.

En los últimos meses, las altas tasas del Tesoro de Estados Unidos afectaron tanto al oro como a los propios bonos, ya que provocaron una caída en sus precios. Así, tanto los bonos como el oro, que históricamente funcionaron como refugio para los inversores durante las crisis, perdieron esa cualidad.

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Sin embargo, durante esta etapa de la guerra en Medio Oriente, el oro volvió a ganar relevancia. Los bancos centrales buscan recomprar reservas que habían vendido tras el aumento del precio del petróleo. Además, el valor del oro cayó el 15 de julio hasta un mínimo de USD 3.996, el nivel más bajo desde el 6 de junio, luego de haber alcanzado el 15 de febrero un récord de 5.338 dólares.

En paralelo, existe un matiz que habla de una guerra intensa. Según Matías Togni analista de la consultora petrolera NextBarrel “el petróleo subió un 5% el lunes por la dinámica propia del mercado, más que por un disparador puntual. Durante los últimos días quedó claro que los Iraníes no tienen ninguna intención de negociar y planean mantener este status quo por lo menos hasta noviembre (las elecciones de medio termino en Estados Unidos), por el lado de Trump piensan seguir con el bloqueo y ver hasta dónde puede asfixiar a la economía persa. En el medio, reportes de barcos atacados, refinerías en llamas, nada nuevo. En este escenario, el rango que tienen todos en mente es de entre 80 y 90 dólares por barril. A más de 90 las economías asiáticas empiezan a sentir los efectos; a menos de 80, China sale al mercado a comprar. Son las únicas dos certezas que tenemos”.

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Como era de esperarse, el petróleo voló 5% a USD 88 por barril y está cerca del techo al que se reacomodó la economía mundial. Por eso anoche, en el mercado overnite, se mantenía en calma, mientras bajaba el dólar a pesar de que la posibilidad de que las tasas norteamericanas suban en los próximos meses.

Una gobernadora de la Reserva Federal anticipó que podría haber tres subas. Nadie cree en esa posibilidad y casi todos apuestan a que habrá al menos un alza que puede darse a fines de setiembre. Gran parte de la suerte de las tasas de interés está atada al índice de inflación de Estados Unidos que se conocerá mañana. Si diera por encima de 0,2%, se encenderán las alertas.

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En tanto, las Bolsas de Nueva York respondieron con bajas y anoche prolongaban la tendencia, demostrando la preocupación de los inversores. Mientras tanto, el oro seguía subiendo.

Los países emergentes sufrieron el impacto tanto del contexto internacional como de la situación en Colombia. El ETF que agrupa a estos mercados retrocedió 0,7%. En Argentina, la caída se reflejó en los bonos soberanos de mayor plazo, que descendieron hasta 1,61% en los Globales bajo ley de Nueva York. El riesgo país aumentó 13 unidades (3,1%) y se ubicó en 461 puntos básicos.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista bajó tres pesos (-0,2%) a $1.495,50 después de haber tocado el techo de 1.500 pesos. Se operaron USD 367 millones y el Banco Central compró 13 millones de dólares.

En la plaza financiera hubo calma y el MEP aumentó 0,1% y cerró a $1.526, mientras el contado con liquidación (CCL) aumentó 0,2% a 1.564 pesos. El “blue” avanzó $10 (+0,7%) a 1.535 pesos.

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La atención está puesta en la licitación del Tesoro prevista para el miércoles, que genera diversas especulaciones, aunque el monto a vencer es de 4,5 billones de pesos. En la licitación anterior, se produjo una fuerte suba de tasas en el mercado y un retorno de los fondos absorbidos que el Tesoro había depositado en bancos oficiales. Esta decisión derivó en un conflicto político, ya que la medida fue judicializada. Sobre este tema, el jefe de Research de la consultora Romano Group, Salvador Vittelli, ironizó con que el destino de los pesos de una licitación" se volvió “mainstream”. Es decir, que el depósito del excedente de pesos en bancos comerciales es un destino normal.

Por eso, según observó la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “el Gobierno sigue procurando mantener las tasas estables luego del sobresalto que causó con el rollover del 144%. Este miércoles licitará deuda en pesos y abandona la estrategia de estirar el perfil de vencimientos más allá de enero 2027 ofreciendo vencimientos cortos y dejando a los duales en el banco de suplentes”.

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En el mercado de futuros, según F2, “el interés abierto mostró un incremento relativamente acotado de apenas USD 8,3 millones que ponen en evidencia a una demanda que no estaría forzando a la autoridad monetaria a realizar intervenciones de magnitud. Lo mismo se nota en la rueda de bonos soberanos dollar linked ya que en BYMA (t+1) el volumen fue de USD 126 millones (VN). Queda por ver, entonces, si el Gobierno liberará liquidez al mercado de pesos en la licitación del miércoles ante vencimientos poco exigentes”.

Según el analista bursátil Target del Mercado, “al vencer poco stock no creo que se liberen pesos sinceramente. De hecho, probablemente absorban algo más, priorizando patear vencimientos. Dicho eso, creo que no van a dejar que suba la tasa por encima de estos niveles, compensarán metiendo pesos por otro lado”.

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De todas maneras, las tasas siguieron en alza. La caución a un día se mantuvo en 25% anual y a mediano plazo están en 2,07% efectivo mensual.

Por su parte, el Merval de las acciones líderes tuvo un leve rebote de 1,1% en pesos y de 1% en dólares. Las petroleras fueron las grandes ganadoras. Ternium aumentó 7,9% e YPF, 4,05 por ciento.

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La Argentina tiene un panorama complicado. A los problemas internos se suma la amenaza de mayor inflación que conlleva la prolongación del conflicto en el Golfo Pérsico. Además, el jueves se conocerá el nuevo índice de precios local. Ya hay coberturas con los BONCER pensando en el futuro. Ayer subieron hasta 0,7 por ciento.