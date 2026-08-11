Vuelven los Chachos a La Rioja: cómo funciona la cuasimoneda que circuló en 2001 y hasta cuándo estará vigente

El gobierno riojano ya había recurrido a esta cuasimoneda a mediados de 2024. (AP Foto/Natalia Díaz)

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La Rioja volverá a poner en circulación los “Chachos”, la cuasimoneda oficial de la provincia, a partir del 17 de agosto. La medida, dispuesta por el gobernador Ricardo Quintela, busca aumentar los ingresos de un universo de 80.000 ciudadanos.

El gobierno riojano distribuirá una ayuda extraordinaria de 50.000 de Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) alcanzando a unos 80.000 beneficiarios, lo que implicará una inyección de aproximadamente $4.000 millones al circuito económico provincial. Cabe destacar que estos billetes no son nacionales, por lo que las personas suelen utilizarlo sólo de forma local.

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La presencia de este billete en La Rioja no es nueva. Quintela los introdujo nuevamente en julio de 2024, emitiendo billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 unidades, con una paridad de uno a uno frente al peso. Durante ese periodo, hasta un 30% de los sueldos estatales podía pagarse con estos bonos, que también se aceptaban en comercios adheridos y para cancelar impuestos y servicios provinciales. Ese ciclo finalizó el 31 de diciembre de 2024.

El nombre de esta cuasimoneda remite a Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, líder riojano de las guerras civiles del siglo XIX y figura histórica del federalismo argentino.

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Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

El gobernador fundamentó la actual decisión en esa experiencia previa: “El Chacho es un instrumento financiero que en La Rioja tuvo una aceptación total”. El mandatario remarcó que la primera etapa permitió incorporar recursos al poder adquisitivo y movilizar la economía local, logrando recuperar la totalidad de los bonos emitidos.

La iniciativa alcanzará a empleados de planta, trabajadores de la Administración Pública, jubilados de la Policía que perciben quincena, beneficiarios de programas y personas contratadas vinculadas al Estado.

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Cómo funcionan los “Chachos”

La nueva operatoria comenzará el 17 de agosto y se extenderá hasta el 24, con la distribución organizada según la terminación del DNI, tanto en la ciudad Capital como en el interior provincial. Los Chachos mantendrán vigencia hasta diciembre y podrán rescatarse hasta el 29 de ese mes.

Los comercios adheridos tendrán la opción de realizar rescates anticipados; quienes mantengan los bonos hasta la fecha de vencimiento recibirán un reconocimiento del 1%, que no será acumulativo.

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Según datos de la gobernación, más de 500 comercios riojanos ya participan de la operatoria y se sumaron nuevos establecimientos. Quintela insistió en la importancia de que los recursos se mantengan dentro del circuito económico local: “No quiero que pierdan el poder adquisitivo los trabajadores”.

La iniciativa se extenderá entre el 17 y el 24 de agosto, y los Chachos tendrán vigencia hasta diciembre de 2026.

El gobierno provincial evalúa la posibilidad de que el monto otorgado como ayuda extraordinaria pueda tener continuidad y, eventualmente, incorporarse al esquema salarial de los trabajadores estatales. Esta alternativa dependerá de la evolución de las finanzas provinciales y será discutida con los gremios.

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La Rioja fue la primera provincia argentina en emitir una moneda provincial durante la gestión presidencial de Javier Milei. Los BOCADE, equivalentes uno a uno con el peso, pueden utilizarse en comercios adheridos, para cancelar impuestos provinciales, tasas municipales y abonar servicios de empresas estatales.

El regreso de los Chachos ocurre en un escenario de tensión entre la gobernación local y el gobierno nacional por la distribución de fondos federales y en medio de una caída de recursos que, según la administración riojana, afecta tanto a las cuentas públicas como al sector privado.

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Cuasimonedas, hijas de la crisis de 2001

El uso de cuasimonedas en Argentina tiene antecedentes previos a 2001, aunque ese año marcó el punto de mayor expansión. Los primeros ejemplos modernos datan de mediados de la década de 1980, cuando Tucumán lanzó sus Bonos de Cancelación de Deuda, denominados en australes, ante la escasez de recursos provenientes de la Nación. Estos instrumentos financieros, con diferentes denominaciones según la moneda vigente, circularon hasta 2003.

El estallido de la crisis a fines de 2001 provocó una proliferación de cuasimonedas. La Ley de Convertibilidad impedía al Banco Central emitir pesos sin respaldo en dólares, lo que dejó a las provincias sin fondos suficientes para cumplir sus obligaciones.

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Los Patacones fueron usados por la provincia de Buenos Aires para cubrir pagos a empleados públicos y otras obligaciones tras la crisis de 2001.

Ante esa situación, el gobierno nacional y quince provincias emitieron bonos que circularon junto al peso y alcanzaron en agosto de 2002 un monto total de $8.535 millones en circulación. A nivel nacional, se distribuyeron las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), emitidas en valores de 2, 5, 10, 20 y 50 pesos.

Con la recuperación económica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió en 2002, como condición para renegociar la deuda pública, el retiro de estas cuasimonedas. El proceso de recompra, realizado a través de subastas, concluyó a fines de 2003.

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Las 15 cuasimonedas provinciales de la crisis de 2001

Estas fueron las denominaciones que circularon en cada provincia durante aquel período:

Buenos Aires: Patacones

Córdoba: Lecor

Entre Ríos: Bonos Federales (BoFe)

Corrientes: Cecacor

Mendoza: Petrom

Misiones: Cemis

Formosa: Bocanfor

San Juan: Huarpes

Chaco: Quebracho

Catamarca: Bono Ley 4748

La Rioja: Bocade

Tucumán: Bocade

Tierra del Fuego: Letras

Chubut: Petrobono

Río Negro: Petrobono

Entre las cuasimonedas, la más recordada fue el Patacón bonaerense, lanzado durante la gestión de Carlos Ruckauf desde agosto de 2001, aceptado a la par del peso en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. En contraste, el Federal de Entre Ríos perdió rápidamente su valor y pasó a cotizar muy por debajo de su valor nominal.