Vacaciones de invierno: se espera una recuperación de la actividad, aunque las reservas vienen en “modo Mundial”

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la cantidad de residentes argentinos que viajaron al exterior cayó 12% interanual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de invierno representan uno de los momentos más importantes del año para el sector turístico y las empresas apuestan a que en esta oportunidad sirvan para revertir la desaceleración que se viene observando en los últimos meses. Si bien el panorama aún es de cautela, los operadores confían en que el receso impulse un mayor movimiento en los principales destinos del país.

A este escenario se suma un factor que atraviesa la temporada: el Mundial. El torneo está condicionando las decisiones de viaje, por lo que el nivel de reservas todavía no se consolidó. Además, cada vez más turistas definen sus vacaciones sobre la fecha.

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Para poner en contexto, en el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la cantidad de residentes argentinos que viajaron al exterior cayó 12% interanual.

Cada vez más turistas definen sus vacaciones sobre la fecha

“La moderación del turismo emisivo no es homogénea. Los viajes de menor costo por vía terrestre muestran una fuerte retracción, mientras que el turismo aéreo se expande, asociado a segmentos de mayor ingreso y a una demanda menos sensible a los cambios de precios relativos”, puntualizó el Ieral.

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Los viajes de menor costo por vía terrestre muestran una fuerte retracción (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, en lo que va del año el turismo receptivo creció 8%. Para el centro de estudios de la Fundación Mediterránea, se trata de una evolución alentadora por su potencial para impulsar la generación de divisas y fortalecer la actividad, especialmente en aquellas regiones y segmentos turísticos orientados al mercado internacional.

Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), contó: “Tenemos muy buenas expectativas para estas vacaciones de invierno. Esperamos una temporada con un importante movimiento turístico en todo el país, impulsada por los destinos tradicionales de nieve, como Mendoza, Neuquén, Bariloche o Ushuaia, entre otros”.

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“Confiamos en que el turismo receptivo siga creciendo. Los más de 675.000 visitantes internacionales que llegaron a la Argentina en mayo reflejan una tendencia positiva”, manifestó Teruel.

Esperamos una temporada con un importante movimiento turístico en todo el país, impulsada por los destinos tradicionales de nieve (Teruel)

Teruel recordó que el programa Elegí Argentina ofrece promociones, descuentos y beneficios para quienes recorran el país durante la temporada invernal.

En la Asociación de Hoteles de Turismo (Ahtra) aseguraron: “Viene todo bastante lento, en modo Mundial para ser más precisos. Confiamos en que se acomode”.

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A diferencia del año anterior, en Ahtra prevén un buen desempeño del turismo receptivo, sobre todo gracias a la llegada de turistas desde Brasil. “Esperamos contar con ese espaldarazo para empezar a hacer buenos números”.

Se prevé un buen movimiento de turismo receptivo, sobre todo gracias a la llegada de turistas desde Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al turismo interno, desde Ahtra dijeron: “Evidentemente va a haber, pero no tenemos hoy una referencia cierta de dónde estamos parados”. Como referencia, señalaron que el verano fue bastante mejor de lo esperado: ”Recuperamos algo de turismo receptivo, de la mano del aumento del tipo de cambio, que, sin una baja de impuestos, es la única forma de ser competitivos que tenemos”.

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Pero después de marzo, relataron, la actividad comenzó a mermar y los feriados no alcanzaron. “El del 17 de junio, que se trasladó al 15, pasó sin pena ni gloria, en un marco en que no reactiva el consumo”.

Recuperamos algo de turismo receptivo, de la mano del aumento del tipo de cambio, que, sin una baja de impuestos, es la única forma de ser competitivos que tenemos” (Ahtra)

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), desde enero se registraron seis fines de semana largos, durante los cuales viajaron 10.374.523 personas y se generó un gasto de $2,8 billones. Sin embargo, frente al mismo período de 2025, el movimiento turístico se redujo 26 por ciento.

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Sobre la variación de los precios, en Ahtra remarcaron que están por debajo de la inflación, con lo cual más que promociones se pueden encontrar cuotas sin interés a través de ciertos bancos. “Con mucha demanda, las tarifas se calientan; con poca, ni regalado lográs atraer turistas”, enfatizaron.

Ahtra: “El verano fue bastante mejor de lo esperado, recuperamos algo de turismo receptivo" (Foto: Europa Press)

Otras fuentes del sector describen un panorama “muy tranquilo”, con muchos viajeros a la espera de definiciones sobre el Mundial y las condiciones de nieve antes de concretar sus reservas.

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Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), afirmó: “Las expectativas para estas vacaciones de invierno son positivas. Estamos viendo un buen nivel de consultas y reservas, con una demanda que, como viene ocurriendo en los últimos meses, se define cada vez más a último momento. Los viajeros siguen buscando propuestas con una buena relación entre precio y calidad”.

Estamos viendo un buen nivel de consultas y reservas, con una demanda que, como viene ocurriendo en los últimos meses, se define cada vez más a último momento (Deyá)

Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, sostuvo que el interés por viajar durante el receso invernal se mantiene firme, con una demanda sostenida tanto para destinos nacionales como internacionales.

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Detalló que las preferencias combinan escapadas familiares, viajes de mayor duración y experiencias vinculadas a la nieve, con Bariloche liderando las búsquedas, mientras que en el exterior ganan protagonismo los destinos de playa y las grandes capitales, como Río de Janeiro, Aruba y Madrid.

Cristi comentó que los paquetes siguen siendo una de las alternativas más elegidas, ya que ofrecen un ahorro de hasta un 30% respecto de la contratación de servicios por separado. “Si bien este año parte de la atención de los viajeros está puesta en el Mundial y en los desplazamientos asociados a ese evento, las vacaciones de invierno continúan siendo uno de los momentos más relevantes del calendario turístico”, concluyó.