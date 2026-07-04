Economía

Vacaciones de invierno: se espera una recuperación de la actividad, aunque las reservas vienen en “modo Mundial”

El turismo se desaceleró en los últimos meses, pero el sector mantiene expectativas positivas para la temporada alta, con la mirada puesta en la llegada de visitantes internacionales

Guardar
Google icon
Hombre de espaldas, con auriculares y mochila, sale de un aeropuerto internacional. Arrastra dos valijas grises mientras pasa por puertas de cristal hacia el exterior con palmeras y autos.
En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la cantidad de residentes argentinos que viajaron al exterior cayó 12% interanual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de invierno representan uno de los momentos más importantes del año para el sector turístico y las empresas apuestan a que en esta oportunidad sirvan para revertir la desaceleración que se viene observando en los últimos meses. Si bien el panorama aún es de cautela, los operadores confían en que el receso impulse un mayor movimiento en los principales destinos del país.

A este escenario se suma un factor que atraviesa la temporada: el Mundial. El torneo está condicionando las decisiones de viaje, por lo que el nivel de reservas todavía no se consolidó. Además, cada vez más turistas definen sus vacaciones sobre la fecha.

PUBLICIDAD

Para poner en contexto, en el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la cantidad de residentes argentinos que viajaron al exterior cayó 12% interanual.

Cada vez más turistas definen sus vacaciones sobre la fecha

“La moderación del turismo emisivo no es homogénea. Los viajes de menor costo por vía terrestre muestran una fuerte retracción, mientras que el turismo aéreo se expande, asociado a segmentos de mayor ingreso y a una demanda menos sensible a los cambios de precios relativos”, puntualizó el Ieral.

PUBLICIDAD

Maletas de varios colores y cajas se amontonan en la cinta de equipaje y el suelo de un aeropuerto con pasajeros y personal intentando gestionarlas.
Los viajes de menor costo por vía terrestre muestran una fuerte retracción (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, en lo que va del año el turismo receptivo creció 8%. Para el centro de estudios de la Fundación Mediterránea, se trata de una evolución alentadora por su potencial para impulsar la generación de divisas y fortalecer la actividad, especialmente en aquellas regiones y segmentos turísticos orientados al mercado internacional.

Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), contó: “Tenemos muy buenas expectativas para estas vacaciones de invierno. Esperamos una temporada con un importante movimiento turístico en todo el país, impulsada por los destinos tradicionales de nieve, como Mendoza, Neuquén, Bariloche o Ushuaia, entre otros”.

“Confiamos en que el turismo receptivo siga creciendo. Los más de 675.000 visitantes internacionales que llegaron a la Argentina en mayo reflejan una tendencia positiva”, manifestó Teruel.

Esperamos una temporada con un importante movimiento turístico en todo el país, impulsada por los destinos tradicionales de nieve (Teruel)

Teruel recordó que el programa Elegí Argentina ofrece promociones, descuentos y beneficios para quienes recorran el país durante la temporada invernal.

En la Asociación de Hoteles de Turismo (Ahtra) aseguraron: “Viene todo bastante lento, en modo Mundial para ser más precisos. Confiamos en que se acomode”.

A diferencia del año anterior, en Ahtra prevén un buen desempeño del turismo receptivo, sobre todo gracias a la llegada de turistas desde Brasil. “Esperamos contar con ese espaldarazo para empezar a hacer buenos números”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se prevé un buen movimiento de turismo receptivo, sobre todo gracias a la llegada de turistas desde Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al turismo interno, desde Ahtra dijeron: “Evidentemente va a haber, pero no tenemos hoy una referencia cierta de dónde estamos parados”. Como referencia, señalaron que el verano fue bastante mejor de lo esperado: ”Recuperamos algo de turismo receptivo, de la mano del aumento del tipo de cambio, que, sin una baja de impuestos, es la única forma de ser competitivos que tenemos”.

Pero después de marzo, relataron, la actividad comenzó a mermar y los feriados no alcanzaron. “El del 17 de junio, que se trasladó al 15, pasó sin pena ni gloria, en un marco en que no reactiva el consumo”.

Recuperamos algo de turismo receptivo, de la mano del aumento del tipo de cambio, que, sin una baja de impuestos, es la única forma de ser competitivos que tenemos” (Ahtra)

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), desde enero se registraron seis fines de semana largos, durante los cuales viajaron 10.374.523 personas y se generó un gasto de $2,8 billones. Sin embargo, frente al mismo período de 2025, el movimiento turístico se redujo 26 por ciento.

Sobre la variación de los precios, en Ahtra remarcaron que están por debajo de la inflación, con lo cual más que promociones se pueden encontrar cuotas sin interés a través de ciertos bancos. “Con mucha demanda, las tarifas se calientan; con poca, ni regalado lográs atraer turistas”, enfatizaron.

Barajas
Ahtra: “El verano fue bastante mejor de lo esperado, recuperamos algo de turismo receptivo" (Foto: Europa Press)

Otras fuentes del sector describen un panorama “muy tranquilo”, con muchos viajeros a la espera de definiciones sobre el Mundial y las condiciones de nieve antes de concretar sus reservas.

Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), afirmó: “Las expectativas para estas vacaciones de invierno son positivas. Estamos viendo un buen nivel de consultas y reservas, con una demanda que, como viene ocurriendo en los últimos meses, se define cada vez más a último momento. Los viajeros siguen buscando propuestas con una buena relación entre precio y calidad”.

Estamos viendo un buen nivel de consultas y reservas, con una demanda que, como viene ocurriendo en los últimos meses, se define cada vez más a último momento (Deyá)

Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, sostuvo que el interés por viajar durante el receso invernal se mantiene firme, con una demanda sostenida tanto para destinos nacionales como internacionales.

Detalló que las preferencias combinan escapadas familiares, viajes de mayor duración y experiencias vinculadas a la nieve, con Bariloche liderando las búsquedas, mientras que en el exterior ganan protagonismo los destinos de playa y las grandes capitales, como Río de Janeiro, Aruba y Madrid.

Cristi comentó que los paquetes siguen siendo una de las alternativas más elegidas, ya que ofrecen un ahorro de hasta un 30% respecto de la contratación de servicios por separado. “Si bien este año parte de la atención de los viajeros está puesta en el Mundial y en los desplazamientos asociados a ese evento, las vacaciones de invierno continúan siendo uno de los momentos más relevantes del calendario turístico”, concluyó.

Temas Relacionados

turismovacaciones de inviernomundialúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos subieron, pero sin la referencia de Wall Street

Sin la referencia de Wall Street por un feriado en EE.UU., el S&P Merval subió 1,2% y los bonos en dólares ganaron 0,3% en promedio. El dólar se sostuvo a $1.510 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 100 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos subieron, pero sin la referencia de Wall Street

La industria automotriz no repunta: cayeron la producción y las exportaciones en el primer semestre

La fabricación de autos 0 km y los envíos al exterior retrocedieron en la primera parte del año, con ventas a concesionarios en alza mensual pero aún lejos de los valores de 2025

La industria automotriz no repunta: cayeron la producción y las exportaciones en el primer semestre

Marcha atrás judicial en la venta de SanCor: la Justicia suspendió el proceso tras el recurso de la empresa Fidulac

La Cámara de Apelaciones frenó el esquema de venta fragmentada que había avalado el juez de primera instancia, en medio de una crisis que ya dejó a cientos de trabajadores fuera de la empresa

Marcha atrás judicial en la venta de SanCor: la Justicia suspendió el proceso tras el recurso de la empresa Fidulac

Peter Thiel y el nuevo ideario libertario: el análisis de Martín Lousteau sobre un cambio de paradigma

Durante su columna en Infobae a la Tarde, el economista repasó el origen de una corriente que inspira a referentes libertarios y analizó su impacto en el debate sobre impuestos, inversiones y poder político en la Argentina

Peter Thiel y el nuevo ideario libertario: el análisis de Martín Lousteau sobre un cambio de paradigma

El dólar cerró la semana estable pero se mantuvo en su precio más alto desde octubre

El billete al público en el Banco Nación quedó a $1.510, mientras que en la rueda mayorista cerró a $1.488,50 con un importante volumen de casi USD 800 millones pese al feriado en los Estados Unidos

El dólar cerró la semana estable pero se mantuvo en su precio más alto desde octubre

DEPORTES

La foto que Antonela Roccuzzo repitió con sus hijos tras un nuevo gol de Messi y el triunfo de Argentina en el Mundial

La foto que Antonela Roccuzzo repitió con sus hijos tras un nuevo gol de Messi y el triunfo de Argentina en el Mundial

El guiño de los hinchas argentinos a los jugadores de Cabo Verde tras la batalla que le presentaron a La Scaloneta en el Mundial

El pedido de los jugadores de Cabo Verde a Lionel Messi después de Argentina-Cabo Verde: la reacción del capitán

La reacción de Marcelo Gallardo y Carlos Tevez tras el empate parcial de Cabo Verde a Argentina

Los gestos de Messi tras la sufrida clasificación de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial: desahogo, insulto y mensaje a los hinchas

TELESHOW

Susana Giménez celebró el gol de Messi en Miami y cerró el festejo a su manera: “¡Por favoooor!”

Susana Giménez celebró el gol de Messi en Miami y cerró el festejo a su manera: “¡Por favoooor!”

Los primeros días de Juli Puente como mamá: empanadas a las 3 de la mañana, seis pañales en una noche y la Selección en la tele

Del sufrimiento a la euforia: así festejaron los famosos argentinos el pase a octavos del Mundial 2026

Nico Vázquez y Dai Fernández, de vacaciones en un pueblo paradisíaco de la Costa Brava: “La belleza de este lugar”

La madre de la Reina Máxima recorrió la muestra de Jacinta Grondona con sus amigas

INFOBAE AMÉRICA

Crece la presión sobre las costas costarricenses, comunidades advierten riesgos ambientales y sociales

Crece la presión sobre las costas costarricenses, comunidades advierten riesgos ambientales y sociales

Capturan a hombre acusado de extorsionar y difundir contenido íntimo de al menos ocho víctimas en El Salvador

El Supremo Tribunal de Brasil prorrogó por tiempo indeterminado la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

Las ventas de autos nuevos mantienen el acelerador en Panamá y superan las 26 mil unidades hasta mayo

La embajada de Estados Unidos felicita a Guatemala por el inicio del programa E10