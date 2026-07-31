Mundo
Agregar Infobae enGoogle

El régimen de Irán reivindicó un ataque con drones contra “centros estratégicos” de Estados Unidos en Kuwait

Según las fuerzas islámicas, los proyectiles tuvieron como objetivo hangares de cazas, sistemas de comunicación satelital y almacenes en la base aérea Ahmed Al-Jaber, ubicada al sur del país

Se lanza un misil del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) (Europa Press/Archivo)
Se lanza un misil del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) (Europa Press/Archivo)
Guardar

El Ejército de Irán reivindicó este viernes un ataque con drones contra “centros estratégicos” de Estados Unidos en Kuwait, en represalia a una ofensiva previa lanzada por Washington durante la madrugada del jueves. En un comunicado difundido por la agencia Fars, las fuerzas iraníes detallaron que los drones tuvieron como objetivo hangares de cazas, sistemas de comunicación satelital y almacenes en la base aérea Ahmed Al-Jaber, ubicada en el sur de Kuwait.

El comunicado incluyó un vídeo del lanzamiento, aunque no especificó la fecha exacta del ataque. Según Irán, las instalaciones atacadas “han desempeñado un papel fundamental” en las operaciones aéreas y de vigilancia de Estados Unidos en la región, y representan un centro clave de apoyo aéreo para las fuerzas estadounidenses.

PUBLICIDAD

Las nuevas hostilidades del régimen persa se produjo en respuesta a una ofensiva previa de Washington que impactó contra la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de fricción entre ambos países y vía por la que transitaba una quinta parte del petróleo comercializado por mar a nivel mundial antes del conflicto.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que el bombardeo en Qeshm impactó una vivienda y expresó: “Estados Unidos se mancha las manos con un nuevo crimen cada día. El ataque terrorista contra viviendas civiles en la isla de Qeshm es una continuación de los crímenes cometidos en Minab y Larestán. Los estadounidenses se han acostumbrado a compensar las derrotas que sufren en el campo de batalla derramando la sangre de inocentes”.

PUBLICIDAD

La reivindicación de Irán se conoció después de que el Ministerio de Defensa de Kuwait informara la víspera sobre la muerte de una persona en un ataque contra una empresa china en el norte del país, hecho que atribuyó a la República Islámica.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos concluyeron el jueves una nueva ofensiva contra objetivos militares en Irán, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM) a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X. La operación fue ordenada en respuesta a los ataques de Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

Las fuerzas de Estados Unidos comenzaron hoy a lanzar ataques contra Irán”, señaló el CENTCOM. El mando militar explicó que la ofensiva constituyó una represalia por los intentos de ataque registrados el martes contra personal militar en la región. “Los ataques representan una respuesta contundente a los intentos de Irán de atacar ayer a las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente”, indicó el comunicado.

Horas después, el CENTCOM informó que culminó “con éxito una intensa oleada de ataques contra Irán”. El organismo subrayó que el objetivo era “reducir aún más las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del Golfo”.

De acuerdo con los detalles difundidos, los recursos del CENTCOM atacaron decenas de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán, entre ellos centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, emplazamientos de vigilancia y defensa costera, así como capacidades marítimas. Actualmente, más de 50.000 militares estadounidenses se encuentran desplegados en Oriente Medio y permanecen en estado de máxima vigilancia.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos finalizaron este jueves una nueva ofensiva contra objetivos militares en Irán, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM) mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X.

La acción militar estadounidense llegó pocas horas después de que el presidente Donald Trump prometiera responder con firmeza a los ataques lanzados por Irán contra posiciones estadounidenses en Jordania. “Los vamos a golpear duro”, afirmó Trump y agregó: “Van a recibir una paliza”.

En paralelo, Washington intensifica su presión contra el régimen: el programa Recompensas por la Justicia, del Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció una oferta de hasta USD 15 millones por información sobre redes financieras vinculadas a la empresa Kimia Part Sivan (KIPAS), señalada como el brazo de producción de drones de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Las autoridades estadounidenses identificaron como objetivos a Hasan Arambunezhad, Reza Nahabdani, Mehdi Naghneh, Hadi Zavarkai, Abolfazl Moshkani, Abbas Sartaji y Ehsan Mohaghegh.

En una publicación en la red social X, el programa solicitó información sobre estos siete presuntos altos cargos de KIPAS, sus asociados y la red financiera de la empresa, aclarando que los informantes que cumplan los requisitos podrían recibir una recompensa económica y asistencia para su reubicación.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIránKuwaitEstados Unidosestrecho de OrmuzÚltimas noticias AméricaCENTCOMRégimen iraní

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La FIFA ratificó que continuará con el proceso de consulta sobre su plan pese al rechazo unánime de la UEFA y la Concacaf

En un comunicado, el organismo rector sostuvo que cualquier modificación vinculada al proyecto deberá contar con el respaldo de la mayoría de sus 211 asociaciones miembro y rechazó las versiones que atribuyen a la entidad la intención de vender los activos del fútbol mundial

La FIFA ratificó que continuará con el proceso de consulta sobre su plan pese al rechazo unánime de la UEFA y la Concacaf

Por qué parecen abrirse nuevos frentes de conflicto en todo Medio Oriente

Irán apoya a grupos terroristas en toda la región, lo que le permite proyectar su poder mucho más allá de sus fronteras. Estados Unidos tiene miles de soldados desplegados en países árabes aliados que han sido blanco de represalias iraníes

Por qué parecen abrirse nuevos frentes de conflicto en todo Medio Oriente

Dos hogares, diferentes traumas: el terremoto de Japón deja cicatrices visibles e invisibles

El terremoto de magnitud 7,1 del martes se cobró al menos 25 vidas, pero para miles de supervivientes, especialmente para aquellos que viven cerca del epicentro en lugares como Yatsushiro, las secuelas psicológicas y económicas perdurarán mucho después del desastre inicial

Dos hogares, diferentes traumas: el terremoto de Japón deja cicatrices visibles e invisibles

Arabia Saudita encabezará una alianza defensiva para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo

La nueva coalición coordinará patrullas, inteligencia y ejercicios en una ruta por donde salen cargamentos de petróleo, después de semanas de ataques hutíes contra buques mercantes e instalaciones energéticas saudíes

Arabia Saudita encabezará una alianza defensiva para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo

Estados Unidos sancionó a una red internacional por apoyar a Mahan Air, la aerolínea iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria

Las medidas alcanzan a seis personas y empresas de China, Rusia, India e Irán que, según el Departamento del Tesoro, prestaban servicios comerciales, logísticos y financieros para sostener las operaciones internacionales de la compañía aérea

Estados Unidos sancionó a una red internacional por apoyar a Mahan Air, la aerolínea iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo prevenir la diarrea del viajero, la enfermedad digestiva que puede arruinarte las vacaciones

Cómo prevenir la diarrea del viajero, la enfermedad digestiva que puede arruinarte las vacaciones

Zuppa inglese o ‘sopa inglesa’, el desconocido postre italiano que se prepara desde hace siglos en Emilia-Romaña

El Parque Nacional Iguazú suspenderá desde agosto el acceso a la Garganta del Diablo por la crecida del río

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

Resultados Gana Diario: números ganadores de este 30 de julio del 2026

INFOBAE AMÉRICA

La FIFA ratificó que continuará con el proceso de consulta sobre su plan pese al rechazo unánime de la UEFA y la Concacaf

La FIFA ratificó que continuará con el proceso de consulta sobre su plan pese al rechazo unánime de la UEFA y la Concacaf

Por qué parecen abrirse nuevos frentes de conflicto en todo Medio Oriente

Honduras: Despiden a las seis víctimas del incendio que conmocionó a San Pedro Sula

Grupo Cibest anuncia financiamiento para fortalecer el capital del banco Bam en Guatemala

‘La Odisea’ dura tres horas y ya la vi dos veces: creo que sé por qué

ENTRETENIMIENTO

Disney cancela una de sus series más ambiciosas después de una sola temporada: estaba integrada en el Universo Cinematográfico Marvel

Disney cancela una de sus series más ambiciosas después de una sola temporada: estaba integrada en el Universo Cinematográfico Marvel

Jaime Bayly responde por primera vez sobre la supuesta infidelidad de su esposa Silvia Núñez: “Muchas cosas me las invento”

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Un hospital de Canadá se convierte en escenario de heavy metal para cumplir el deseo de un paciente terminal

Kevin Feige sobre Sadie Sink en Spider-Man: “Su nombre solidificó al personaje”