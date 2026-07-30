El Gobierno aprobó otro test financiero y sumó más dólares a sus arcas: cómo le fue al nuevo bono estrella del mercado

El Gobierno logró renovar todos los vencimientos de deuda en pesos que vencían el martes. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

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Fue un miércoles negro para los inversores del mundo. A pesar de que el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés sin cambios, tres de los doce miembros votaron por una suba de un cuarto de punto.

El titular de la Fed, Kevin Warsh, resaltó la firmeza con la que actuaron los gobernadores del directorio y señaló que les pidió debatir con la intensidad de una discusión familiar para sustentar su voto. También aclaró que esto no representa una pausa, lo que sugiere que mantiene el objetivo de dos aumentos adicionales en las tasas y que buscan alcanzar una inflación anual del 2 por ciento.

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Estas declaraciones aumentaron la tensión entre los inversores. El 80% de los analistas estimaba ayer que en la próxima reunión de dos días, prevista para el 15 y 16 de septiembre, la Fed subirá las tasas. Durante ese encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia sobre una posible escalada del conflicto con Irán tras las represalias.

Si con el intercambio de misiles no bastaba, los balances de las grandes empresas tecnológicas que arribaban a las Bolsas hicieron el resto. Los resultados, con excepción de Microsoft, no cumplieron las expectativas. Destacó especialmente la caída de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, que perdió 8% de su valor en la jornada.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL señaló que “hubo una profundización en el castigo al sector de Semiconductores: el ETF que los mide (SMH) acumuló su quinta rueda consecutiva en terreno negativo, marcando su peor racha bajista desde diciembre. Las dudas sobre la sostenibilidad del financiamiento cruzado en Inteligencia Artificial y la sorpresiva compresión de márgenes informada en Asia por SK Hynix (-9,6%) castigaron a Micron (-10,07%), SanDisk (-7,30%), AMD (-5,51%) y Nvidia (-3,50%)”.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía. indicó que “luego del fuerte rally de las grandes acciones tecnológicas de la mano del boom de la IA, en los últimos meses se observó una progresiva rotación hacia sectores más tradicionales que habían quedado rezagados. Asimismo, fueron surgiendo dudas en el mercado sobre la sostenibilidad del crecimiento exponencial de la inversión en IA (modelos, software, equipamiento) por parte del sector empresarial. La recuperación relativa del “S&P 493” (excluyendo las Mag 7) explica la mejor performance del índice equal weight (todas las empresas tienen el mismo peso) en lo que va del año”.

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Por cierto, tampoco se salvaron las acciones clásicas; el Dow Jones perdió 2,2%, superando la baja del Nasdaq de las tecnológicas que cayó 1,7 por ciento.

En tanto, los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron su cotización y elevaron su rendimiento a 4,67% ante el riesgo de una suba de tasas en septiembre, lo que impactó en los títulos de toda la región. El índice de mercados emergentes retrocedió 2,1 por ciento. El oro, por momentos, recuperó su rol de refugio y subió más de 1 por ciento. Al mismo tiempo, el petróleo registró un alza de 7 por ciento.

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La Argentina no estuvo al margen de la crisis y lo sintió en el precio de los bonos soberanos que cedieron un promedio de 0,5 por ciento. El riesgo país creció 4 unidades (0,5%) a 445 puntos básicos. A su vez, el Merval de las acciones líderes cayó 0,7% en pesos y subió 0,2% en dólares por la fuerte caída de casi 1% del CCL.

Sin embargo, Moody’s elevó la calificación internacional de la provincia de Buenos Aires de Caa3 a Caa2, tanto para el emisor como para su deuda senior no garantizada, y mantuvo la perspectiva estable.

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Sobre las inversiones en bonos, María Paz Aguilar, Javier Casabal y Federico Filippini de Adcap Grupo financiero, señalaron que “gran parte del universo de bonos corporativos argentinos ya cotiza con rendimientos ajustados, pero las empresas de servicios públicos (utilities) siguen siendo una de las pocas excepciones. El sector continúa ofreciendo algunos de los rendimientos más atractivos, respaldado por la mejora de los fundamentos operativos, la normalización tarifaria y un contexto macroeconómico más favorable”.

El otro dato positivo fue la licitación de los Bonos del Tesoro donde se renovaron más del 144% de los vencimientos al tomar $12,2 billones para cubrir 8,5 billones de pesos. De esta manera, salen de circulación 3,8 billones de pesos.

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La letra más esperada fue la dual TAMAR-dollar linked, con vencimiento en enero de 2028. Este instrumento permite al inversor, al momento del vencimiento, optar entre el rendimiento de la tasa de plazo fijo para depósitos superiores a $1.000 millones a 30 días o la variación del dólar mayorista. El bono captó $4,72 billones a un margen anual de 6,64%, lo que representó el 39% del total adjudicado por el Tesoro.

Por otra parte, la LECAP que vence en octubre de 2026, la contracara del dual por lo cercano de su vencimiento, se alzó con $4,6 billones a una tasa de 2,05% efectivo mensual, casi 38% de lo licitado.

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El otro bono observado era el AO29 que se licitó en dólares a una tasa de 8,33 por ciento. En la primera vuelta (hoy será la segunda por USD 150 millones) concentró 309 millones de dólares. En dos ruedas colocó casi 50% del cupo estipulado por el equipo económico en 2.000 millones de dólares. A pesar de que bancos como el Citi, señalaron que el riesgo más grande son las próximas elecciones, el comportamiento de este título indica que los inversores apuestan a la continuidad del actual Gobierno.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini observó que “en dollar linked el valor nominal adjudicado fue el mayor a de todas las licitaciones de, al menos, 2026 y si le sumamos lo del dual el salto en la cobertura otorgada en licitaciones fue abrupto, totalizando USD 4.831 millones (VN) cuando el mayor era de USD 1.295 millones”.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se operaron USD 418 millones y el Banco Central compró 36 millones de dólares. El dólar mayorista bajó $2 a 1.496 pesos. En la plaza financiera, el MEP bajó 0,6% a $1.524 y el contado con liquidación (CCL) casi 1% a 1.586 pesos. El “blue” se mantuvo en 1.570 pesos.

Desde Rosario Finanzas acotaron que “la disparidad de las cotizaciones genera un clima de cautela entre los inversores y empresarios de Rosario y la región. La persistente brecha cambiaria dificulta la planificación económica y la toma de decisiones especialmente para aquellos sectores vinculados al comercio exterior y la inversión productiva. La volatilidad del dólar blue, que no ha mostrado retrocesos en lo que va de la semana, subraya la necesidad de monitorear de cerca las políticas económicas y su impacto en la estabilidad cambiaria”.

Anoche en el mercado overnite, se registraba un leve rebote en las Bolsas de Nueva York impulsados por el buen balance de Microsoft que se conoció tras el cierre de ayer. En Europa las aperturas de las Bolsas eran mixtas. El petróleo se mantenía estable en USD 88 al tiempo que subía el dólar frente a las demás monedas del mundo al apostar a que en setiembre subirán las tasas en Estados Unidos.

El panorama para la Argentina sigue complicado. Las elevadas tasas de los bonos del Tesoro norteamericano dificultan la cotización de los títulos de la deuda argentina.