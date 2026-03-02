Economía

Una minera china presentó su solicitud de ingreso al RIGI por USD 3.000 millones para un proyecto de litio

Se trata de Pozuelos - Pastos Grandes, del cual se espera una producción superior a las 150.000 toneladas anuales

El proyecto se extiende por las cuencas del Salar de Pastos Grandes y del Salar de Pozuelos (Ganfeng)

La minera Ganfeng Lithium Latinoamérica presentó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del proyecto de litio Pozuelos - Pastos Grandes. Es liderado por su subsidiaria Lithea Inc. y cuenta con la participación de su socio estratégico Lithium Argentina.

La inversión estimada asciende a alrededor de USD 3.000 millones y se ejecutará en tres etapas. El proyecto, que se extiende por las cuencas del Salar de Pastos Grandes y del Salar de Pozuelos, prevé una producción superior a las 150.000 toneladas anuales cuando alcance su plenitud operacional.

En esa instancia, según resaltó la empresa, se convertirá en el emprendimiento de mayor producción en Argentina y la región, y en uno de los proyectos más importantes a nivel global. La vida útil es de 25 años, con período de puesta en marcha de 3 años.

Según resaltó la empresa, se convertirá en el emprendimiento de mayor producción en Argentina y la región, y en uno de los proyectos más importantes a nivel global. REUTERS/Ivan Alvarado

Detallaron que la primera fase ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada y el desarrollo incorporará un proceso tecnológico híbrido que combina evaporación y extracción directa de litio (DLE).

La compañía, de capitales chinos, informó también que instauró un centro regional para Latinoamérica en la provincia de Salta para sus operaciones en la región.

El ingreso al RIGI de dicha iniciativa surge luego de que fuera rechazada la presentación de Ganfeng al programa de incentivos para el proyecto minero Mariana en Salta, con una inversión de USD 273 millones.

“El proyecto había arrancado en 2022 y fue inaugurado a principios de este año, casi al mismo tiempo que presentó su solicitud de ingreso. Por lo tanto, no cumplía con los requisitos de ingreso al régimen, entre ellas la obligación de inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años”, había explicado el ministro de Economía, Luis Caputo, en julio de 2025.

En tanto, el sector minero es uno de los que más capitales está atrayendo a partir del RIGI. Por caso, días atrás el Comité Evaluador aprobó dos nuevos proyectos mineros. Entre ambos sumarán inversiones por USD 1.140 millones en los próximos años.

El sector minero es uno de los que más capitales está atrayendo a partir del RIGI

Una de las iniciativas consiste en la ampliación de la mina de oro Veladero, con un desembolso de 380 millones de dólares. La otra, llamada Diablillos, es un proyecto de nueva mina de oro y plata que demandará 760 millones de dólares.

También recibió luz verde el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en San Juan que implicará una inversión total de USD 665 millones.

Por otra parte, recientemente el canciller Pablo Quirno anunció una inversión de USD 14.000 millones para dos proyectos de cobre de gran escala impulsados por Glencore en El Pachón (San Juan) y Mara, en Catamarca.

A su vez, la minera Vicuña, formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, anunció una inversión de 18.000 millones de dólares en la próxima década para los proyectos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.

Vale mencionar que la calificadora Moody’s publicó días atrás un informe en el que proyecta un aumento del 700% en las exportaciones mineras argentinas para 2035, alcanzando los 40.000 millones de dólares.

Moody’s destaca que Argentina está dejando atrás su reputación de alto riesgo para convertirse en un destino competitivo para la minería a gran escala. En litio, se identificaron 14 proyectos con más de 8.000 millones en inversión y producción que podría multiplicarse por 15 respecto a 2022.

Moody’s destaca que Argentina está dejando atrás su reputación de alto riesgo para convertirse en un destino competitivo para la minería a gran escala. REUTERS/Andrew Kelly

“Los primeros logros en litio abren la puerta a proyectos de cobre a largo plazo, que podrían generar un crecimiento transformador para los productores. Actualmente, el país tiene una producción de cobre casi irrelevante, pero esto está cambiando rápidamente gracias a varios proyectos que se acogen al RIGI y avanzan en distintas etapas de ingeniería”, señala el informe.

Según Moody’s, aunque el desarrollo del cobre progresa más lentamente que el del litio y no se espera una producción significativa antes de 2030, el potencial del sector es considerable.

La calificadora proyecta que los ocho proyectos de cobre que ya superaron la fase de exploración podrían atraer alrededor de USD 44.000 millones en inversiones de capital y elevar la producción anual a unas 1,2 millones de toneladas (o 2,2 millones de toneladas equivalentes de cobre, incluyendo subproductos).

De acuerdo al reporte de la entidad, el sector minero contribuirá a la creación de empleo y al apoyo de la balanza de pagos del país, aunque persisten riesgos vinculados a la volatilidad de precios de commodities y la incertidumbre política.

