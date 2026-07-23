Economía

Mercado resiliente: cuáles fueron los dos factores que impulsaron los activos argentinos en medio de la volatilidad global

Los bonos y acciones argentinas lograron destacarse a pesar de la inestabilidad internacional y la caída de la actividad económica local

Guardar
Google icon
Las acciones y los bonos argentinos mostraron subas pese a la volatilidad internacional.
Las acciones y los bonos argentinos mostraron subas pese a la volatilidad internacional.

La mejora de la calificación de la deuda argentina hizo olvidar lo que sucedía en el exterior y bonos y acciones anotaron subas importantes. Las tasas de interés se mantuvieron estables en alrededor de 20% anual en lo que hace a cauciones.

Además, hubo buenas noticias. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó una garantía de riesgo soberano por hasta 250 millones de dólares.

PUBLICIDAD

“Esta garantía refleja la confianza de CAF en la solidez y el rumbo de la política financiera de Argentina, y nuestra voluntad de acompañar al país en la apertura de nuevos canales de crédito que amplíen su margen de maniobra fiscal, diversifiquen sus fuentes de financiamiento y movilicen inversión privada en condiciones más favorables para el desarrollo sostenible”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

La nota negativa la dio el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que registró una caída de 0,5% desestacionalizado en mayo, pero aumentó 0,2% en la comparación interanual y 1,7% en lo que va del año. El problema es que mayo es el segundo mes consecutivo de caída de la actividad económica, un dato que preocupa al Gobierno a nivel electoral.

PUBLICIDAD

En el plano bursátil, las Bolsas de Nueva York cayeron hasta 0,57%, el índice de países emergentes cedió 0,5% y solo sobresalió Brasil con una suba de 2,44 por ciento. El petróleo llegó a rozar USD 95 por barril.

Con estos antecedentes, los bonos soberanos argentinos tuvieron alzas de hasta 0,53% en los de mediano plazo que hicieron que el riesgo país baje 11 unidades (-2,6%) a 410 puntos básicos.

Federico Fillipini y Javier Casabal de Adcap Grupo Financiero señalaron que “luego del anuncio, el spread EMBI de Argentina se comprimió alrededor de 60 puntos básicos, acercando la curva a la de países comparables con mejor calificación. Aun así, vemos margen para una mayor convergencia, especialmente en el tramo largo, aunque parte de la demanda vinculada a la mejora de calificación ya fue anticipada por inversores institucionales. En particular, esperamos un mayor potencial de suba en los GD35 y GD38. El mes pasado, cuando se conoció la segunda mejora de calificación, sostuvimos que podía ampliar la base potencial de inversores”.

“Cabe señalar que, si bien el movimiento de precios efectivamente se materializó, el impacto sobre los flujos fue más limitado. La mejora también fortalece el escenario para que el Gobierno reconsidere un regreso a los mercados internacionales de deuda. Sin embargo, seguimos esperando que las autoridades prioricen en el corto plazo fuentes de financiamiento de menor costo, entre ellas el financiamiento multilateral, los préstamos garantizados, las estructuras de REPO y las emisiones en dólares en el mercado local”, sumaron los analistas.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron apenas USD 389 millones y el Banco Central compró 25 millones de dólares. El dólar mayorista subió $5,50 (+0,4%) a 1.483 pesos.

El informe de F2, la consultora que dirige Andrés Reschini, indicó que “en futuros el volumen fue levemente inferior al de la jornada previa dejando un agregado positivo en el interés abierto de USD 34,5 millones prácticamente igual al de la rueda anterior. Hubo desarme en fin de julio (-USD 73 millones) que fue más que compensado por la apertura de nuevos contratos en fin de agosto (USD 89,7 millones). En la rueda de soberanos dollar linked el volumen se incrementó a USD 168 millones donde, al igual que en el interés abierto en futuros, sobresalió por la participación del instrumento que vence a fin de agosto, algo que hasta ahora no sucedía”.

En la plaza financiera, el MEP aumentó $3,71 (+0,2%) a $1.514 y el contado con liquidación (CCL) se mantuvo sin cambios en 1.565 pesos. el “blue” alcanzó el récord de $1.555 al subir diez pesos. El récord anterior del 22 de octubre pasado era de $1.550 lo que implica que el dólar de los pequeños y medianos ahorristas subió 0,30% en 9 meses. En otras palabras, fue derrotado ampliamente por los plazos fijos y por cualquier otra colocación en moneda local.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía. señaló que “el deslizamiento cambiario en mayo y junio acomodó al tipo de cambio real en un nivel más cómodo, descomprimiendo la presión que se había acumulado desde las elecciones de octubre. ⁠El BCRA vino recomponiendo significativamente su poder de fuego para enfrentar episodios de volatilidad, ampliando su capacidad de intervenir dando cobertura en el mercado de futuros y mediante venta de instrumentos dollar linked en el secundario. ⁠Todo esto, sumado al sostenido ingreso de dólares comerciales y a la notable mejora del nivel de reservas netas (por compras de divisas y renegociación de pasivos), reducen la incertidumbre con respecto a la trayectoria del dólar en los próximos meses”.

Por su parte, el Merval de las acciones líderes subió 3% en dólares y en pesos, potenciado por los bancos que, con el aumento de los bonos soberanos, ven mejorados sus balances.

Las subas fueron lideradas por Loma Negra (+6%) por el aumento del índice de la construcción de 2,6%, seguido de Banco Macro con 5,7% y Supervielle con 5,2 por ciento. Las acciones de YPF aumentaron 2% por la suba del petróleo.

Los problemas para la provisión de petróleo alcanzan a los productos del agro que están subiendo por los problemas de abastecimiento. El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que “en el mercado de Chicago, los principales commodities agrícolas anotaron subas en sus contratos. El trigo cerró con una fuerte alza del 2,9%, impulsado por los nuevos ataques rusos sobre puertos e infraestructura de Odesa, que elevan la incertidumbre sobre las exportaciones del Mar Negro, y por las menores estimaciones productivas para Estados Unidos".

“En los granos gruesos, tanto el maíz como la soja encontraron sostén en la suba del petróleo, en un contexto de tensiones geopolíticas, y en las preocupaciones climáticas en Estados Unidos, que incrementan los riesgos sobre los rindes”, añadió el reporte. La soja subió 1,4% y cerró por encima de USD 455 por tonelada y el maíz aumentó casi 3% a USD 190 por tonelada.

Pese al crecimiento del conflicto en el Golfo Pérsico, anoche en el overnite subían los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York. Las mejoras no eran concluyentes, pero se aproximaban a 0,25% mientras se aguardan los balances de Google y Tesla. El oro cedía 0,52% mientras el petróleo aumentaba a casi 1,50 por ciento.

La rueda de hoy puede ser intensa. Las tomas de ganancias en este escenario son rápidas.

Temas Relacionados

Riesgo paísMoody'sCAFAccionesBonosReservasDólarÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Banco Central siguió con la compra de dólares y las reservas superaron los USD 49.000 millones

La autoridad monetaria adquirió USD 25 millones este miércoles e hilvanó 132 jornadas consecutivas con saldo comprador

El Banco Central siguió con la compra de dólares y las reservas superaron los USD 49.000 millones

Dólares del colchón: uno por uno, los cambios clave del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que presentó el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló los cambios centrales del proyecto que enviará al Congreso en las próximas horas, con modificaciones en los requisitos de acceso, las reglas de fiscalización y los mecanismos de defensa para los contribuyentes

Dólares del colchón: uno por uno, los cambios clave del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que presentó el Gobierno

Jornada financiera: la Bolsa marcó un nuevo récord y cayó el riesgo país tras la mejora de la nota crediticia de Moody’s

El S&P Merval ganó 3% y encadenó la cuarta alza consecutiva luego de que la agencia eleve la calificación soberana. El riesgo país cedió a 410 puntos. El dólar subió a $1.505 en el Banco Nación y las reservas volvieron a superar los USD 49.000 millones

Jornada financiera: la Bolsa marcó un nuevo récord y cayó el riesgo país tras la mejora de la nota crediticia de Moody’s

Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal: “Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”

En conferencia de prensa, el ministro de Economía dio detalles sobre la nueva iniciativa que busca formalizar parte de los USD 170.000 millones de los argentinos que permanecen fuera del circuito legal

Caputo presentó el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal: “Tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”

El dólar volvió a subir y el blue alcanzó un precio récord

El mayorista subió a $1.483 con un descenso del volumen de operaciones. En el Banco Nación subió a $1.505 para la venta y en el segmento informal avanzó a $1.555

El dólar volvió a subir y el blue alcanzó un precio récord

DEPORTES

Los regalos más curiosos que recibió Scaloni en Pujato tras la final del Mundial: el tributo que lo asombró

Los regalos más curiosos que recibió Scaloni en Pujato tras la final del Mundial: el tributo que lo asombró

Sin Messi, el Inter Miami le ganó 3-2 a Chicago Fire en la reanudación de la MLS: el insólito blooper del que tuvo que reponerse

El norte bonaerense se consolida como sede del tenis femenino: Pergamino y Chacabuco presentaron dos torneos internacionales

“No te tomes la vida tan en serio”: la actitud de Neymar que generó una ola de críticas y su irónica respuesta

21 frases de Riquelme antes del debut de Boca en la Sudamericana: el pase de Villa y por qué Argentina perdió ante España

TELESHOW

Con el voto de los exjugadores, así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Con el voto de los exjugadores, así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Una participante de Love Is Blind reveló que está embarazada: quién es el padre

Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín Barco, se sometió a una cirugía estética: “Tenía terror de pasar por el quirófano”

Andrés Nara cuestionó a Mauro Icardi tras el robo en la casa de Wanda Nara: “Las nenas le están pidiendo por favor”

Franco Colapinto y Maia Reficco, en medio de rumores de separación: “Él está en otra”

INFOBAE AMÉRICA

Ministra de Educación en Honduras descarta denuncias de extorsión en escuelas y colegios públicos

Ministra de Educación en Honduras descarta denuncias de extorsión en escuelas y colegios públicos

Congreso Nacional de Honduras ordena investigar redes que presuntamente promueven abortos en plataformas digitales

La ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 integrará un despliegue tecnológico en Santo Domingo

Demuelen lujosa vivienda ubicada en precario que funcionaba como búnker de narcomenudeo en Costa Rica

Centroamérica: Unas 157,000 personas de la frontera del río Lempa entrarían en crisis alimentaria entre julio y octubre de 2026