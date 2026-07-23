La actividad económica no repunta: qué sectores traccionaron en mayo y cuáles sufrieron caídas

La actividad pesquera fue la que más resintió su nivel de actividad en la comparación con el año pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad económica volvió a mostrar en mayo un comportamiento dispar entre las distintas ramas de actividad. Mientras algunos sectores lograron sostener el ritmo de expansión que vienen exhibiendo desde comienzos de año, otros profundizaron las bajas que arrastran desde hace varios meses.

En concreto, algunas ramas de la producción primaria y de la energía continuaron mostrando dinamismo, mientras que sectores vinculados al consumo interno y a la manufactura siguieron mostrando dificultades para despegar. Esa combinación es la que terminó de definir el resultado del mes, según el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador general registró en mayo un incremento interanual de 0,2% respecto de igual mes de 2025. En la comparación desestacionalizada, en cambio, el índice cayó 0,5% frente a abril.

Los sectores que impulsaron la actividad en mayo

De los quince sectores que integran el EMAE, ocho registraron subas en la comparación interanual y siete mostraron caídas. Entre las actividades que crecieron, explotación de minas y canteras fue la que mostró el avance más pronunciado, con una suba interanual de 15,7 por ciento. Le siguió electricidad, gas y agua, con un incremento de 8,0 por ciento, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 4,6% respecto de mayo de 2025. Estos tres sectores fueron los que exhibieron los mayores porcentajes de expansión dentro del universo de actividades relevadas por el organismo estadístico.

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La explotación de minas y canteras lideró el ritmo de expansión entre las actividades productivas del país. (Imagen: Movant Connection)

Ahora bien, el resto de los sectores con variación positiva mostró subas más moderadas, aunque igualmente sostenidas. Construcción avanzó 1,9%, intermediación financiera creció 1,5% y servicios sociales y de salud aumentó 0,8 por ciento. Completaron el grupo de sectores con resultado favorable transporte y comunicaciones, con una suba de 0,6%, y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que registró un incremento de 0,4 por ciento. En conjunto, estos ocho sectores fueron los que sostuvieron el terreno positivo del índice general en mayo.

Las ramas que mostraron retrocesos

En la vereda opuesta, pesca fue el sector con la caída más marcada del mes, con una baja interanual de 29,3%, la más pronunciada de todo el cuadro sectorial. Detrás se ubicaron industria manufacturera, que retrocedió 5,6%, y comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una disminución de 4,3 por ciento. Estas tres ramas fueron las que concentraron las bajas más significativas dentro del grupo de actividades con resultado negativo.

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El sector agropecuario se mantuvo entre las ramas con mejor desempeño relativo del mes.

El resto de las actividades con variación negativa presentó bajas de menor intensidad. Hoteles y restaurantes, por ejemplo, cayó 1,8%, mientras que administración pública y defensa, retrocedió 1,4 por ciento. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales mostró una baja de 1,3%, y enseñanza registró la disminución más leve de todo el relevamiento, con una caída de apenas 0,1% respecto de igual mes del año anterior. Se trató, en este último caso, de una variación prácticamente nula dentro del conjunto de sectores que retrocedieron.

El acumulado del año

Con el resultado de mayo, la actividad económica acumuló en los primeros cinco meses de 2026 un crecimiento de 1,7% respecto de igual período de 2025. De esta manera, el nivel de actividad sostiene una expansión acumulada moderada, que se fue construyendo mes a mes con resultados que no siempre mantuvieron la misma dirección.

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En ese recorrido, enero mostró un alza de 2,0% interanual. Luego hubo una baja del 1,5% en febrero, pero a partir de marzo se registraron variaciones positivas del 6,2% (marzo), 1,7% (abril) y 0,2% (mayo), casi siempre apuntaladas por las mismas ramas de actividad, con el agro y la minería a la cabeza.

En términos desestacionalizados, mayo fue el segundo mes consecutivo de caída frente al mes anterior, luego de la baja de 1,5% registrada en abril.

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