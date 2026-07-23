Los SUV 4x4 ganan terreno en la Argentina: cuáles son los modelos más vendidos y cuánto cuestan

Los SUV 4x4 de segmento D son vehículos adaptados a la plataforma de una pickup mediana

El crecimiento de los SUV en el mundo de los automóviles particulares ya no se puede considerar una moda sino una verdadera tendencia de consumo de los usuarios. No es un fenómeno local sino global, porque todas las marcas del mundo, hasta Ferrari, Lamborghini o Porsche, fabricantes históricos de autos superdeportivos, también entraron al juego.

En Argentina, además, el fenómeno se vio fuertemente impulsado en los últimos dos años por la apertura sin restricciones de las importaciones. Además de permitir un flujo masivo de modelos provenientes de Brasil, con medidas como la eliminación del impuesto interno (al lujo) y el cupo de autos híbridos y eléctricos exentos de pagar arancel extrazona, se creó el ámbito perfecto para que lleguen al mercado ese tipo de vehículos por encima de otros.

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La oferta estaba limitada a solo cinco modelos de fabricación local, dos de los cuales se dejaron de producir el año pasado, con lo cual quedan en la actualidad solamente tres: Chevrolet Tracker, Peugeot 2008 y Toyota SW4. Los que se dejaron de hacer fueron el Renault Stepway por fin de ciclo productivo, y el Volkswagen Taos porque ahora llega importado desde México para especializar la planta de Argentina en la nueva pickup VW Amarok.

Chevrolet Tracker es el SUV argentino más vendido, y uno de los tres que se fabrican localmente

Sin embargo, hay un tipo de SUV que podría fabricarse sin demasiada inversión y con grandes posibilidades de tener una razonable escala industrial por compartir su plataforma con las pickups nacionales: los SUV 4x4 de segmento D.

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Un escenario cambiante

Con los números del primer semestre quedó establecido que los SUV, entre todos sus segmentos, tienen el 45% del total de matriculaciones de 2026. Son 122.845 vehículos sobre un total de 277.050 entre autos de pasajeros y vehículos comerciales livianos. De esos 122.845 SUVs, hay 16.466 de industria argentina, son 55.561 provenientes de Brasil y 50.819 desde otras partes del mundo.

Pero para entender el impacto del cupo de 50.000 autos exentos de arancel de importación por su condición de híbridos o eléctricos en el aumento de los SUV, alcanza con saber que en la primera mitad del año se vendieron 30.300 unidades por esta vía, de las cuales 26.150 fueron modelos de esta categoría. Es decir que el 86% de los autos del cupo son SUV de segmentos compacto y mediano. Por su precio, los SUV del segmento D están fuera de alcance del cupo, ya que superan la barrera de USD 16.000 FOB (precio en puerto de embarque).

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Toyota SW4, el único SUV4x4 basado en una pickup que se mantuvo en el mercado desde su lanzamiento

En esta categoría de modelos más grandes, muchos de ellos con tres filas de asientos, está la subcategoría de los SUV 4x4 montados sobre el chasis de una pickup. Aquí, tres de las principales marcas globales tienen un modelo cada una en el mercado argentino.

Las SUV 4x4 actuales

El dominador del segmento es Toyota, que produce localmente el Toyota SW4 (basado en la pickup Hilux) y que tuvo continuidad en el mercado argentino desde su lanzamiento por su condición de vehículo de producción nacional. Se vende en tres versiones, todas con el motor grande 2.8 litros turbodiésel de Toyota. La SRX tiene un precio de $91.585.000, la Diamond II cuesta $92.508.000 y la GR-Sport se vende en $97.092.000.

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Del Toyota SW4 se fabricaron el año pasado 35.578 unidades, aproximadamente el 20% del total de producción anual de la planta de Zárate que tiene a la pickup Hilux como el principal producto. En lo que va del año se vendieron 2.597 unidades. Sin embargo, la progresión es negativa ya que arrancó en enero con 700 unidades, que fueron 414 en febrero, 455 en marzo, 385 en abril, 342 en mayo y 296 en junio.

De todos modos, la diferencia es muy grande con sus competidores como para aspirar a retener el primer lugar en ventas, ya que el segundo modelo de esta categoría es el nuevo Ford Everest, está por debajo de los 1.000 patentamientos.

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Ford Everest, la versión SUV de la pickup Ranger. Viene de Tailandia y tiene motor turbo naftero de 300 CV

Se trata de un vehículo que se importa desde Tailandia y que está plantado sobre una plataforma de Ford Ranger. Everest era un proyecto que tenía Ford Argentina para producir en General Pacheco, en un esquema similar al de Toyota con Hilux y SW4, pero que se “cayó” por la estructura impositiva que tiene producir vehículos en Argentina.

Everest, además, tiene una significativa diferencia con Ranger en su motorización, ya que no utiliza ni el turbodiésel 2.0 ni el 3.0 V6 como la pickup nacional, sino que tiene un motor turbonaftero Ecoboost de 2.3 litros y 300 CV de potencia, que hace de este SUV D 4x4 un vehículo muy distinto al que proponen sus dos competidores. El precio de Ford Everest en su única versión llamada Titanium es de $89.560.510.

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De Everest se vendieron entre enero y junio 941 unidades, pero con una curva ascendente mes a mes. Si bien en enero empezaron con 231 unidades y bajaron a 115 en febrero, esa diferencia es la misma que tiene el mercado automotor en general por la estacionalidad. Esto se confirmó con los números de los siguientes meses, ya que en marzo fueron 138 matriculaciones, en abril 132, en mayo subieron nuevamente a 151 y en junio alcanzaron las 204 unidades.

Chevrolet Trailblazer. Es brasileño y está montado sobre una plataforma de Chevrolet S10

Finalmente, el tercer modelo de SUV 4x4 es el Chevrolet Trailblazer, que se produce en Brasil y tiene como base la pickup Chevroler S10 de una tonelada tan conocida en el mercado. De Trailblazer de llevan vendidas solo 235 unidades en lo que va de 2026, con una progresión de 84 vehículos en enero, 22 en febrero, 36 en marzo, 27 en abril, 30 en mayo y 36 nuevamente en junio.

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Si bien el volumen es considerablemente menor, la curva también es de crecimiento mes a mes. El precio de Chevrolet Trailblazer, en una única versión con la que se comercializa es de $79.730.900.

Aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto, se especula en el sector con una próxima marca que entre al segmento con producción nacional. Sería Volkswagen, como parte del proyecto de la nueva generación de la pickup VW Amarok que comenzará a fabricarse en serie a finales del primer trimestre del próximo año.

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Conceptualmente, se trataría de una versión carrozada de la nueva camioneta, aunque podría tener una diferencia con las tres anteriores si se confirma de la Amarok de nueva generación no tendrá chasis de largueros como las pickup actuales y sus derivados en SUV 4x4.