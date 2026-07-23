Economía

Boom de endeudamiento: las empresas emitieron casi USD 10.000 millones en 2026 y las energéticas concentraron la mitad

El sector energético se quedó con el 55% de los USD 9.632 millones colocados en el primer semestre del año, con YPF, Pampa Energía y Edenor como principales protagonistas

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YPF, Pampa Energía y Edenor lideraron un semestre en el que el sector energético absorbió más de la mitad de toda la deuda corporativa emitida en Argentina
YPF, Pampa Energía y Edenor lideraron un semestre en el que el sector energético absorbió más de la mitad de toda la deuda corporativa emitida en Argentina

El mercado argentino de obligaciones negociables (ON) cerró el primer semestre del año con emisiones por USD 9.632 millones en 169 series, un 8% más que el mismo período del año anterior. De ese total, las empresas energéticas absorbieron 55 de cada 100 dólares, pese a haber realizado apenas el 14% de las emisiones del período.

Los datos surgen de un informe que elaboró Ricsa ALyC en base a datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según consignó el estudio, el sector energético emitió USD 5.307 millones a través de solo 24 series, frente a los 145 restantes del resto de la economía. Dicho de otra forma, las empresas de energía levantaron en promedio USD 221 millones por operación, frente a un promedio general de USD 56,9 millones. El tamaño de cada ticket energético es casi cuatro veces mayor al del resto del mercado.

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YPF encabezó el ranking con tres emisiones por un total de USD 833 millones. Le siguieron Pampa Energía con USD 700 millones, Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (Edenor) con USD 640 millones, Vista Energy Argentina con USD 617 millones y Pluspetrol con USD 500 millones. Entre las cinco empresas explicaron el 62% del financiamiento del sector. Si se suman los diez principales emisores, la cifra trepa al 90,8% del volumen energético total, equivalente a la mitad de todo el mercado de ONs del semestre.

infografia

El segundo trimestre aceleró todo

La actividad no fue pareja a lo largo del semestre. Entre enero y marzo, las empresas emitieron USD 3.956 millones. Entre abril y junio, esa cifra saltó a USD 5.676 millones, un 43% más en apenas tres meses. Dentro del sector energético, la aceleración fue aún más pronunciada: el financiamiento pasó de USD 1.848 millones en el primer trimestre a USD 3.459 millones en el segundo, un incremento del 87 por ciento.

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Ese ritmo se inscribe en una tendencia que viene desde 2025, cuando el mercado de ONs en Argentina superó los USD 20.000 millones anuales, el mayor volumen en al menos una década, con el sector energético explicando cerca de la mitad de ese total. El arranque de 2026 profundizó esa dinámica: en enero, las colocaciones en dólares sumaron USD 2.350 millones a través de 13 operaciones, más del doble del monto emitido en diciembre de 2025.

Quién paga más y quién paga menos

El informe de Ricsa precisó la dispersión de tasas dentro del propio sector energético. La diferencia entre el emisor más barato y el más caro llegó a 640 puntos básicos. Mientras Pampa Energía se financió al 5% anual en dólares, CGC (Compañía General de Combustibles, de Eduardo Eurnekian) pagó hasta el 12% por operaciones de corto plazo. Más del 60% de las colocaciones del sector se ubicó en una banda de entre 8% y 10% anual, que empieza a funcionar como referencia para el segmento.

El informe de Ricsa destacó, sin embargo, que los plazos más largos no son los que pagan las tasas más altas. Vista Energy y Pampa Energía lograron financiarse a más de diez años —146 y 140 meses respectivamente— por debajo del 8% anual. En cambio, CGC y Crown Point pagaron entre 11% y 12% por deuda de apenas dos o tres años. La tasa, concluye el informe, depende del perfil crediticio de cada empresa, no de cuánto tiempo pide el dinero prestado.

Los proyectos vinculados a Vaca Muerta son uno de los principales motores detrás de la demanda de financiamiento del sector energético
Los proyectos vinculados a Vaca Muerta son uno de los principales motores detrás de la demanda de financiamiento del sector energético

Otro rasgo del semestre fue la consolidación en operaciones de mayor escala. El sector energético pasó de 37 emisiones en el primer semestre de 2025 a 24 en el mismo período de 2026, una caída del 35% en cantidad. Pero el volumen total pasó de USD 4.927 millones a USD 5.307 millones. Eso significa que el tamaño promedio por emisión creció de USD 133 millones a USD 221 millones, un salto del 66% en el ticket promedio.

En este escenario, el 99,4% de las emisiones energéticas del semestre se realizó en dólares, lo que refleja la preferencia del sector por captar financiamiento en moneda dura. Esa dolarización casi total contrasta con el resto del mercado, donde el 42% de las series se emitió en pesos. En el consolidado general, el 58% del volumen total correspondió a emisiones en dólares y el 42% restante a emisiones en moneda local.

De cara al segundo semestre, las proyecciones del sector apuntan a un volumen adicional de entre USD 10.000 y USD 15.000 millones en nuevas emisiones, impulsado por el avance de proyectos vinculados a Vaca Muerta, energías renovables y el desarrollo de plantas de gas natural licuado.

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