Economía

Se abrieron los sobres con ofertas económicas para la concesión de 8 tramos de rutas nacionales: cuáles fueron los resultados

La instancia de evaluación financiera atrajo el interés de empresas que buscan gestionar corredores viales clave en el país bajo un esquema de inversión privada

Guardar
Google icon
Vista aérea de autopista con vehículos, múltiples carriles, rodeada de campos verdes y árboles, con montañas al fondo bajo un cielo azul
Los ocho corredores en licitación suman más de 3.900 kilómetros y atraviesan regiones clave para el transporte y la producción (cvsa.com.ar)

El proceso de licitación de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones avanzó este 22 de julio con la apertura del segundo sobre, correspondiente a las ofertas económicas, en la plataforma Contrat.Ar. El acto reunió a 21 oferentes, que presentaron 48 propuestas para la concesión de ocho tramos estratégicos de rutas nacionales. El Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad supervisaron el procedimiento que apunta a la modernización, operación y mantenimiento de más de 3.900 kilómetros de corredores viales, con financiamiento 100 % privado.

La jornada marcó un paso más en la transformación del esquema de gestión de la red vial nacional. Esta etapa, que abarca rutas distribuidas en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, forma parte de un plan que busca transferir la explotación, administración y mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de caminos estratégicos a empresas privadas, eliminando subsidios estatales y promoviendo la eficiencia en la infraestructura.

PUBLICIDAD

Según el comunicado oficial, la apertura de las ofertas económicas representa la continuación de un proceso iniciado el 22 de mayo, cuando las autoridades abrieron el primer sobre y evaluaron antecedentes y condiciones técnicas de los participantes. El enfoque actual coloca el control y la inversión en manos privadas, bajo un modelo que obliga a los adjudicatarios a financiar, operar y mantener los corredores, sin aportes públicos. El objetivo, en palabras del Gobierno, es lograr “más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura”.

El alcance territorial de la concesión abarca ocho tramos definidos en zonas clave para el transporte de bienes y personas. El Tramo Centro recorre 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34, uniendo localidades productivas e industriales de Córdoba y Santa Fe. El Tramo Mesopotámico atraviesa 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18 en Entre Ríos, y conecta centros logísticos y portuarios de la región.

PUBLICIDAD

El Tramo Centro-Norte suma 536 kilómetros sobre la ruta nacional 34, uniendo nodos logísticos de relevancia para el flujo de cargas entre el norte y el sur del país. El Tramo Noroeste cubre 596 kilómetros sobre rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, enlazando capitales provinciales y zonas productivas del NOA, como Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

Por su parte, el Tramo Litoral comprende 547 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16, desde Sáenz Peña en Chaco hasta Loreto en Corrientes, con un alto tránsito de mercancías y pasajeros. El Tramo Noreste abarca 456 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105, uniendo Loreto con Puerto Iguazú y atravesando Posadas, Montecarlo, Eldorado y Wanda, áreas de fuerte desarrollo turístico y comercial en Corrientes y Misiones.

El Tramo Chaco-Santa Fe suma 497 kilómetros sobre la ruta nacional 11, conectando Resistencia con Santa Fe e integrando el noreste con el centro del país. Finalmente, el Tramo Cuyo recorre 329 kilómetros sobre la ruta nacional 7, desde Puente del Inca en la cordillera de los Andes hasta Desaguadero, pasando por Mendoza capital y zonas industriales, con relevancia para la salida de productos al mercado chileno y el Pacífico.

El proceso de licitación busca asegurar que los contratos resultantes garanticen corredores en condiciones seguras y servicios adecuados para los usuarios. Vialidad Nacional será responsable de fiscalizar el cumplimiento de los contratos, mediante un esquema de control por resultados. El nuevo modelo procura dejar atrás los sistemas deficitarios, apostando a una red vial más eficiente y adaptada a las necesidades de la producción, el comercio y el turismo.

Luis Caputo, ministro de Economía, celebró el avance y destacó que la Red Federal de Concesiones se orienta a “más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”. Según el funcionario, aproximadamente el 80 % del tránsito nacional utiliza los corredores incluidos en este esquema, lo que subraya la importancia económica y social de la iniciativa.

Vista aérea de un complejo nudo vial con múltiples carriles y puentes elevados, rodeado de terrenos secos y vegetación, con edificios urbanos al fondo
El modelo de concesión se basa en inversión privada y control estatal de los estándares de seguridad y servicio (cvsa.com.ar)

El cronograma oficial prevé que, tras la apertura del segundo sobre y la evaluación de las ofertas económicas, continúen las siguientes etapas hasta la adjudicación final de los contratos. Una vez adjudicados, las empresas seleccionadas asumirán la modernización, el mantenimiento y la operación de los ocho tramos bajo supervisión estatal. El plan contempla que las obras comiencen en el corto plazo, replicando la dinámica de etapas anteriores de la Red Federal de Concesiones.

La experiencia previa de la Etapa II-A, donde se transfirieron más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales a compañías privadas, estableció un modelo contractual que exige a las adjudicatarias compromisos de inversión y operación a largo plazo, bajo el mismo esquema de financiación privada.

El sistema licitatorio mantiene la lógica de etapas anteriores, con contratos que fijan obligaciones técnicas y de servicio para los privados, en un marco de control estricto por parte de la autoridad nacional. Las autoridades remarcan que la estrategia busca mejorar la calidad de la red vial y fortalecer la competitividad de los sectores productivos y las economías regionales.

El Gobierno difundió mapas oficiales que permiten visualizar el recorrido y la integración de cada tramo dentro de la red federal, destacando la conectividad entre polos industriales, agrícolas, turísticos y los principales centros urbanos y portuarios.

La apertura del segundo sobre en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones se inscribe dentro de una política de largo plazo orientada a la eficiencia y la inversión privada, en la que el Estado se reserva el control y la fiscalización de los estándares de seguridad y servicio.

Temas Relacionados

AutopistasInfraestructura vialLicitaciónContratos PúblicosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Empleo joven: cuáles son los 7 puestos en los que es más fácil conseguir el primer trabajo en blanco y cuánto pagan

Un estudio privado identificó posiciones operativas iniciales con oportunidades para quienes buscan ingresar al sector privado formal, sumar experiencia y desarrollar nuevas habilidades laborales

Empleo joven: cuáles son los 7 puestos en los que es más fácil conseguir el primer trabajo en blanco y cuánto pagan

Mercados: la Bolsa sube por cuarto día y avanzan las acciones argentinas en Wall Street

La mejora de calificación soberana emitida por Moody’s sostiene las ganancias de 2% en los títulos bancarios. También suben los papeles petroleros por el salto del crudo. El S&P Porteño gana 1,3%

Mercados: la Bolsa sube por cuarto día y avanzan las acciones argentinas en Wall Street

Inocencia fiscal: 7 claves del proyecto que presentará hoy Caputo para intentar impulsar el uso de los “dólares del colchón”

El nuevo esquema buscará ampliar el universo de personas alcanzadas, brindando mayores garantías y facilitando la incorporación de fondos no declarados al circuito formal

Inocencia fiscal: 7 claves del proyecto que presentará hoy Caputo para intentar impulsar el uso de los “dólares del colchón”

Aumentaron el boleto y los subsidios para colectivos pero los empresarios del sector dicen que no alcanza

La Secretaría de Transporte actualizó la tarifa técnica, pero los empresarios denuncian que no utilizaron valores de mercado. Cuándo pueden llegar más incrementos para los usuarios y de qué depende

Aumentaron el boleto y los subsidios para colectivos pero los empresarios del sector dicen que no alcanza

Tras el superávit energético récord, el Gobierno simplificó y liberó la exportación de petróleo y derivados

La Secretaría de Energía derogó normas vigentes desde 1994, y las reemplazó por un único procedimiento que habilita las exportaciones de crudo y derivados por simple notificación

Tras el superávit energético récord, el Gobierno simplificó y liberó la exportación de petróleo y derivados

DEPORTES

“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

Roberto Ayala habló sobre el tenso cruce con Dani Olmo tras la final del Mundial: “Fue la reacción a un dicho”

La nueva era de Coco Gauff, entre la élite deportiva y el liderazgo empresarial

Los tres clubes del extranjero que tienen en la mira a Galarza Fonda tras ser una de las figuras de Paraguay en el Mundial

Real Madrid quiere aplicar la “fórmula Endrick” con Franco Mastantuono: las cinco propuestas que tiene para marcharse del club

TELESHOW

María Becerra expresó su orgullo argentino antes de retomar su gira por España: “Un país lleno de amor y respeto”

María Becerra expresó su orgullo argentino antes de retomar su gira por España: “Un país lleno de amor y respeto”

Los 13 años de Rufina: cómo fue el festejo íntimo organizado por Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Patti Smith también pidió perdón en medio de la polémica anti Argentina: “Siempre respeté el coraje de su gente”

Qué dice la canción de Rosalía que generó el enojo de los argentinos

Rosalía se disculpó públicamente por su gesto contra Argentina tras la final del Mundial: “Mala mía”

INFOBAE AMÉRICA

Nacieron cuatrillizas idénticas en Australia, un caso natural considerado único en el mundo

Nacieron cuatrillizas idénticas en Australia, un caso natural considerado único en el mundo

Bahréin interceptó nuevos ataques de Irán y acusó al régimen de Teherán de “una agresión sistemática”

La Justicia de Bolivia otorgó arresto domiciliario a Tatiana Marset Alba, hermana de Sebastián Marset

República Dominicana: detienen a sujeto acusado de tráfico y a 25 haitianos indocumentados en nuevas redadas

Condenan en Panamá a colombiana que llevaba 17 kilos de cocaína impregnados en ropa