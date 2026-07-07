Programa financiero 2026-2027: cuál es la principal duda de los analistas sobre el plan de Caputo para pagar la deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, pretende conseguir USD 7.000 millones más en el mercado de capitales local.

En la previa del vencimiento por USD 4.200 millones con bonistas, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero para lo que resta de 2026 y 2027. El titular del Palacio de Hacienda puso las cartas sobre la mesa respecto a cómo plantea pagar los vencimientos en moneda extranjera para llevar tranquilidad en la previa de un año electoral. Si bien en la City porteña festejan el accionar del equipo económico, tienen sus reparos respecto a una fuente de financiamiento: las colocaciones en el mercado local, que se esperan sean de USD 2.000 millones más este año y USD 5.000 millones el próximo.

El detalle del plan oficial muestra que, según el Ministerio de Economía, las necesidades para lo que resta de 2026 suman USD 19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento totalizan USD 22.900 millones, lo que deja un colchón de 3.700 millones de dólares. Dentro de las vías más relevantes, se destacan la compra de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que asciende a USD 6.700 millones, el roll over intra sector público a USD 800 millones y los préstamos con garantías de organismos internacionales a 4.000 millones de dólares.

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El programa financiero también prevé desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.900 millones, de organismos internacionales ajenos al FMI por USD 2.800 millones, y emisiones locales por 6.000 millones de dólares. De este último monto, USD 4.000 millones ya se emitieron con el Bonar 2027 y el Bonar 2028. En la próxima licitación debutará el Bonar 2029 (AO29), sin un monto máximo en la primera colocación, aunque con un cupo de 2.000 millones de dólares. A su vez, las privatizaciones sumarían unos USD 800 millones para el resto de 2026. El capítulo de emisiones internacionales quedó abierto, sin cifras precisas, como opción según la evolución de los mercados globales y domésticos.

Para 2027, el esquema financiero parte del saldo excedente de USD 3.700 millones y contempla nuevas compras de dólares al BCRA por USD 4.900 millones, roll over intra sector público por USD 1.800 millones, desembolsos del FMI por USD 1.700 millones, transferencias de organismos internacionales por USD 4.200 millones, emisiones locales por USD 5.000 millones, préstamos bilaterales por USD 2.000 millones y privatizaciones por 1.500 millones de dólares.

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La principal duda de los analistas

De todas las fuentes de financiamiento antes mencionadas, la mirada de la City se detuvo sobre la capacidad del Tesoro para captar fondos en el mercado local. Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB), sostuvo que los objetivos más ambiciosos son los USD 5.000 millones que Caputo pretende conseguir en 2027 y los USD 4.900 millones que el Tesoro planea comprar al BCRA. “Va a depender mucho de cómo esté el ánimo del mercado de cara a las elecciones. Si hay un clima de optimismo, debería poder cumplirse. Si no, va a ser un poco más desafiante”, advirtió. Para quien la próxima licitación del Tesoro -el miércoles 15 de julio- será el primer test, con el debut del AO29, para medir el apetito de los inversores domésticos.

Desde la consultora Analytica calificaron la operación como una colocación “desafiante”. “Una emisión de USD 5.000 millones en el mercado local el año próximo puede ser desafiante. La demanda de dólar ahorro va a crecer y sin un escenario electoral claro, los inversores pueden desestimar dirigir esos dólares a deuda pública”, alertaron.

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Compras al Banco Central

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, señaló que el programa financiero oficial coincidió con las proyecciones previas. Subrayó que el Gobierno planea emitir deuda en dólares bajo legislación local tanto este año como el próximo. Además, puso el acento en las compras que realizará el Tesoro al BCRA, estimadas en USD 6.700 millones para 2026 y USD 4.900 millones para 2027.

“Eso te da un indicio de cuanto tiene que comprar como mínimo el Central en el mercado para poder acumular reservas”, destacó Giacoia. Este lunes, la entidad que conduce Santiago Bausili compró USD 81 millones en medio de los cuestionamientos por la baja en el ritmo de adquisiciones, que en la semana del 22 al 26 de junio fue en promedio de USD 48 millones diarios.

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En lo que va del 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 11.315 millones.

En este aspecto, la consultora Analytica expresó algunas reservas. La compra de dólares del Tesoro al Banco Central se realiza con pesos provenientes del superávit, pero en lo que va del año la recaudación registró una caída de 5,3% en el primer semestre y el ministro Caputo ya admitió las dificultades para profundizar el ajuste.

Desde Adcap, el análisis apuntó a la construcción de un colchón inicial para los vencimientos de 2027. Al igual que Cappella, la consultora subrayó que el punto central para el próximo año es el refinanciamiento de los Bonares y que la tasa de reinversión de los pagos será clave para evaluar la demanda por instrumentos locales. “El Gobierno indicó que incluirá el nuevo AO29 en la próxima licitación, con el objetivo de captar parte del capital que se pague por los Bonares y canalizarlo hacia este nuevo instrumento”, detallaron.

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Adcap también enfatizó la decisión del ministro Caputo de priorizar fuentes de financiamiento de bajo costo por encima de un regreso forzado a los mercados internacionales. Según la presentación oficial, el programa de financiamiento de 2026 cerraría con USD 3.700 millones de excedente, respaldado por emisiones en dólares bajo legislación local, préstamos garantizados y recursos provenientes de privatizaciones. Ese saldo positivo constituiría un colchón para 2027. La performance de los niveles de reinversión y la respuesta del mercado a los nuevos instrumentos serán pruebas determinantes para la estrategia.

El debate sobre la capacidad del mercado local para absorber nuevas emisiones, la disposición de fondos internacionales a sostener financiamiento y el impacto de las privatizaciones proyectadas se instaló en el centro de la estrategia oficial. Para los analistas, la evolución de estas variables dependerá de las condiciones del mercado financiero y del clima político en la antesala electoral.

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