Economía

Industria: cayó el uso de la capacidad instalada en mayo y cinco sectores siguen operando por debajo del 50%

Las máquinas industriales operaron al 58,4% durante el quinto mes del año. Refinación de petróleo encabezó la lista, con un nivel cercano a 90%, producto de la guerra en Medio Oriente

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Interior de una planta industrial donde un robot suelda vigas metálicas y un operario trabaja en una máquina, con pilas de metal y maquinaria pesada.
El uso de la capacidad instalada cayó a 58,4% en mayo, según el Indec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la capacidad instalada de la industria en Argentina se ubicó en 58,4% en mayo de 2026, por debajo del nivel de abril y del mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La utilización de la maquinaria industrial quedó por debajo del registro de abril de 2026, cuando había sido de 59,9%, y también del de mayo de 2025, cuando alcanzó el 58,9 por ciento. Además, el registro de mayo interrumpió la suba que la serie había mostrado desde enero de este año.

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En 2026, el indicador había marcado 53,6% en enero, 54,6% en febrero, 59,8% en marzo, 59,9% en abril y 58,4% en mayo. La comparación mensual muestra que el quinto mes del año, quedó 1,5 puntos porcentuales por debajo de abril.

Frente a mayo del año pasado, la baja fue de 0,5 puntos porcentuales. Durante 2025, el indicador había registrado 58,6% en abril, 58,9% en mayo, 59,0% en junio, 59,4% en agosto y un máximo de 61,1% en septiembre. En el tramo final de 2025, el nivel descendió hasta 53,8% en diciembre. Desde ese piso, el indicador abrió 2026 en 53,6% y luego avanzó hasta abril antes del retroceso de mayo.

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Qué sectores quedaron por encima y por debajo del promedio

El mapa sectorial de mayo mostró cinco bloques por encima del nivel general de 58,4 por ciento. Según el Indec, esos sectores fueron refinación del petróleo, con 88,7%; industrias metálicas básicas, con 75,4%; papel y cartón, con 68,1%; sustancias y productos químicos, con 65,6%; y productos alimenticios y bebidas, con 60 por ciento.

Por debajo del promedio quedaron productos minerales no metálicos, con 55,5%; edición e impresión, con 54,0%; industria automotriz, con 45,5%; productos del tabaco, con 43,2%; productos textiles, con 42,2%; productos de caucho y plástico, con 39,6%; y metalmecánica excepto automotores, con 38,7 por ciento.

Ese reparto dejó una brecha amplia entre el bloque de mayor uso y el de menor nivel. Mientras la refinación del petróleo se acercó al 90%, la metalmecánica excepto automotores quedó por debajo del 40 por ciento.

El informe oficial también muestra que varios de los sectores que quedaron por encima del promedio ya venían con niveles altos en los meses previos. Refinación del petróleo pasó de 86,8% en abril a 88,7% en mayo, mientras que las industrias metálicas básicas avanzaron de 73,4% a 75,4 por ciento.

Papel y cartón subió de 67,3% en abril a 68,1% en mayo. Sustancias y productos químicos retrocedió de 69,9% a 65,6%, aunque se mantuvo por encima del nivel general.

Los rubros que más incidieron en la baja interanual

La principal incidencia negativa frente a mayo de 2025 correspondió a metalmecánica excepto automotores. Ese bloque pasó de 46,0% a 38,7%, asociado sobre todo a menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

De acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero, la fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 29,6% interanual. En aparatos de uso doméstico, la baja fue de 34,1 por ciento.

La industria automotriz también retrocedió en la comparación anual. Su nivel de utilización cayó de 56,8% en mayo de 2025 a 45,5% en mayo de 2026 por una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

En productos alimenticios y bebidas, el indicador bajó de 61,7% a 60 por ciento. El informe lo vinculó con una menor producción de carne vacuna y con una menor elaboración de bebidas. Según el IPI manufacturero, la producción de carne vacuna mostró una caída interanual de 7,7 por ciento. En gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas, la baja fue de 9,3 por ciento.

A eso se sumó un dato de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa). El volumen de ventas de gaseosas, aguas con y sin gas, aguas saborizadas, jugos, bebidas isotónicas y energizantes registró una variación interanual negativa de 14,6 por ciento.

Los productos textiles también aportaron al retroceso general. En ese caso, la utilización de la capacidad instalada pasó de 47,4% en mayo de 2025 a 42,2% en mayo de 2026 por una menor producción y venta de fabricantes nacionales.

Refinación del petróleo fue la principal excepción al retroceso

La principal incidencia positiva de la comparación interanual apareció en refinación del petróleo. Ese sector subió de 73,3% en mayo de 2025 a 88,7% en mayo de 2026.

El reporte del Indec atribuyó esa mejora a un mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo, en línea con la suba del barril Brent por la guerra en Medio Oriente. También indicó que la elaboración de gasoil y naftas mostró subas interanuales de 23,8% y 18,3%, respectivamente, según datos del IPI manufacturero.

Ese desempeño contrastó con la debilidad observada en varios bloques fabriles. Al mismo tiempo, ayudó a sostener el promedio general junto con industrias metálicas básicas, papel y cartón, sustancias y productos químicos y productos alimenticios y bebidas.

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