Los dólares que cobraron los inversores locales amortiguaron las turbulencias globales y hay expectativa por el nuevo bono

La Argentina capeó mejor que otros países la aversión al riesgo del exterior.

La Argentina soportó la adversidad del exterior mejor que cualquier otro país de la región. Se vio beneficiada no solo por la suba del petróleo, sino porque la soja alcanzó su mayor precio en dos meses. Pero todo beneficio tiene su costo. El alza de los principales productos de exportación pone un interrogante en la inflación a futuro.

De todas maneras, los análisis de hoy envejecerán mañana porque el presidente estadounidense Donald Trump todavía no hizo efectivas las medidas que anunció de bloqueo del estrecho de Ormuz y de cobrar un 20% de peaje sobre el total de la carga de cada buque.

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No hay que olvidar que por Ormuz no solo pasan petróleo, gas y combustibles, sino granos, fertilizantes y químicos que son clave para la industria alimenticia como el dióxido de carbono elemental para bebidas gaseosas. El universo de insumos esenciales se vería afectado si Trump no cambia de opinión, ya que implica una amenaza directa de inflación mundial.

A cuenta de que la mayor inflación puede adelantar una suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, el dólar aumentó frente a las seis principales monedas del mundo a su nivel más alto desde el 2 de enero de 2025. Los bonos del Tesoro norteamericano bajaron y su rendimiento aumentó a 4,62% y se ubica en los niveles de mediados de 2024.

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En tanto, las Bolsas de Nueva York sintieron el impacto combinado de la crisis del Golfo Pérsico con la de la inteligencia artificial que hizo que el Nasdaq de las tecnológicas pierda 1,55% y el S&P 500, 0,79 por ciento.

En este escenario, los bonos soberanos de la Argentina se mantuvieron en equilibrio y el riesgo país subió 3 unidades (0,7%) a 405 puntos básicos. La reacción contrasta con la caída de 3,6% del índice de emergentes.

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Por su parte, la Bolsa local reflejó la aversión al riesgo. El Merval de las acciones líderes cayó 1,4% en pesos y 1,8% en dólares. El papel que sobresalió fue YPF con un alza de 3,7% tras la suba de 9,5% del petróleo Brent a más de USD 83 por barril. La contracara fueron los bancos que tuvieron bajas de hasta 5 por ciento. Solo cuatro acciones salieron indemnes en la rueda de ayer.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron 498 millones de dólares. El dólar mayorista bajó $6 (-0,45) a $1.482, pero con una fuerte compra de USD 280 millones del Banco Central.

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Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “con un volumen de operaciones en la rueda a USD 495 millones, la autoridad la compra de nada menos que USD 280 millones, que es el mayor registro diario desde el 28 de mayo, hace suponer que hubo compras en bloque por fuera de la rueda”.

En la plaza financiera el MEP subió 0,5% a $1.520 y el contado con liquidación (CCL) se mantuvo en 1.568 pesos. El “blue” aumentó $15 a 1.525 pesos.

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Según Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL “las reservas asimilaron los desembolsos: Los participantes del mercado local evaluaron el nuevo perfil de vencimientos del Tesoro luego de concretarse de forma oficial la semana pasada el desembolso de USD 2.500 millones en concepto de cupones de Bonares y Globales (que junto a amortizaciones completaron pagos por USD 4.200 millones). Apoyado en los ingresos previos de organismos multilaterales (Banco Mundial y BID por USD 3.200 millones), el pago soberano generó una contracción contable controlada en las Reservas Brutas del BCRA que se ubicaron por debajo en USD 48.205 Millones (-517 millones)”.

La intervención oficial vendiendo bonos dollar linked (atados a la devaluación) provoca una absorción de pesos y la consecuente suba en las tasas. La caución ayer se operó en hasta 24%, mientras las LECAP bajaron en casi todos sus plazos elevando el rendimiento promedio a 1,8% efectivo mensual. Cabe acotar que para este mes se espera una inflación de 1,9 por ciento.

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Esta semana tiene dos momentos clave. La inflación que se dará a conocer hoy en Estados Unidos y el jueves en la Argentina, más la licitación de bonos del Tesoro.

El miércoles la licitación no será complicada porque hay que cubrir vencimientos solo por 3 billones de pesos. El menú se compone de:

LECAP que vence el 30 de noviembre.

BONCER con vencimiento el 31 de marzo de 2028

Bono en pesos a tasa TAMAR (la que se paga por plazos fijos de entre 30 5 35 días por más de $1.000 millones y que ayer estaba en 21,94% anual.

Tres letras dollar linked con vencimiento el 31 de agosto de 2026, el 10 de mayo de 2027 y el 15 de diciembre de 2028.

Pero lo más atractivo será el nuevo bono AO29 del que se licitarán USD 250 millones a una tasa de 6 por ciento. Se espera un buen debut porque hay dólares en las manos de los inversores que cobraron los bonos que vencieron en julio. Previendo el partido de la selección argentina, la recepción de ofertas tiene como límite mañana a las 13.00.

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En el overnite, las Bolsas de nueva York estaban en leves rojos y el petróleo subía 1,50% con el Brent cotizando por encima de 84 dólares. La buena noticia es que el dólar estaba en retroceso porque los inversores esperan un buen dato de inflación en EE.UU.