Economía

Economistas alertan sobre debilidades cambiarias en el programa financiero

El Ministerio de Economía explicitó las fuentes para cubrir los vencimientos hasta el final del mandato, pero algunos análisis alertaron por los supuestos de compra de reservas al BCRA y el efecto del dólar ahorro y tarjeta

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El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno en un evento del IAE Business School.
Los analistas destacan las exigencias que implican al balance cambiario el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro Luis Caputo puso hace una semana las cartas sobre la mesa. Le mostró al mercado las fuentes de financiamiento para pagar los vencimientos en moneda extranjera del Tesoro hasta diciembre de 2027. Y si bien en el equipo económico aseguran que se basan en supuestos conservadores, entre los analistas consideran que es ambicioso por las compras de reservas que implicaría para el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumado a las presiones por el dólar ahorro y dólar tarjeta, en especial en 2027, un año electoral.

Este año el Tesoro enfrenta vencimiento por USD 19.200 millones para los que Caputo cuenta con fuentes por USD 22.900 millones, lo que dejaría un colchón de USD 3.700 millones para año próximo. Para llegar al total las fuentes principales son emisiones locales por USD 6.000 millones, compras del Tesoro al BCRA por USD 6.700 millones, préstamos internacionales —como los USD 1.200 millones ya ingresados del BID y un préstamo adicional de 2.000 millones—, USD 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), privatizaciones y rollover con organismos y sector público.

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Según Invecq, el cumplimiento del plan exige mucho del balance cambiario. El BCRA debe comprar en 2026 alrededor de USD 13.000 millones para cubrir los USD 6.700 millones que le comprará el Tesoro, USD 2.316 millones para el pago del Bopreal y USD 4.000 millones para cumplir con la meta de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De estos, ya lleva comprados USD 11.400 millones, lo que representa casi el 90% de lo requerido para el año.

El problema está en 2027, cuando la exigencia cambiaria será mayor: el BCRA deberá comprar casi USD 11.000 millones para afrontar USD 4.900 millones de compras para el Tesoro, USD 1.600 millones para el pago del Bopreal —asumiendo que una parte importante se utilice para el pago de impuestos— y USD 4.500 millones para cumplir con la meta a junio de 2027 con el FMI.

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Según Invecq, alcanzar ese objetivo puede ser muy desafiante en un año electoral, en el que podría crecer la demanda de cobertura cambiaria y el contexto internacional tornarse menos favorable. La corrección en los precios del petróleo anticipa menores aportes de divisas por exportaciones respecto del primer semestre de 2026, mientras que la recuperación de la economía puede incrementar las importaciones y, con ello, la demanda de dólares por el canal comercial.

En ese mismo sentido, un análisis de Diego Giacomini, economista y ex amigo del presidente Javier Milei, quien sostuvo que el superávit comercial no resulta suficiente para cubrir la demanda de dólar ahorro y dólar tarjeta, incluso en época de cosecha gruesa y cuando las importaciones continúan en niveles mínimos por el nivel de actividad -que el Gobierno busca revertir. Según él, los nuevos sectores exportadores, como petróleo, gas y minería, aún no aportan los dólares necesarios para satisfacer la demanda de divisas al tipo de cambio vigente.

Gráfico de barras que compara oferta neta de dólares por petróleo, minería y gas con demanda de dólar ahorro y tarjeta de enero a mayo de 2026
Un gráfico de barras muestra la oferta neta de dólares por petróleo, minería y gas frente a la demanda por ahorro y tarjeta en Argentina, acumulado hasta mayo de 2026, según Diego Giacomini.

Los datos de los primeros cinco meses de 2026 muestran que el superávit comercial acumuló USD 11.724 millones, mientras la demanda neta por dólar ahorro y dólar tarjeta sumó USD 10.893 millones y USD 4.131 millones respectivamente.

Los gráficos elaborados por Giacomini también reflejan que la oferta neta de dólares de petróleo, minería y gas llegó a USD 1.675 millones de dólares en enero y a USD 10.756 millones al finalizar mayo. Durante ese mismo período, la demanda neta por dólar ahorro y tarjeta generó una salida acumulada de USD 15.024 millones de dólares. Estos datos evidencian que el ingreso de divisas por exportaciones tradicionales y nuevas fuentes no logra neutralizar la presión del mercado, incluso cuando los precios internacionales favorecen el ingreso de dólares.

Es por eso, que Giacomini advirtió que los nuevos “exportadores estrella” aún están lejos de poder abastecer la demanda local de “verdes” a los valores actuales. La diferencia entre el superávit comercial y la demanda cambiaria aparece como un factor estructural que condiciona la capacidad de reserva del BCRA y la estabilidad del tipo de cambio.

Esta tensión no fue contemplada como una variable en el programa financiero que se presentó, pero no es eludida por completo por el equipo económico. Fue el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien aseguró que van a llegar las elecciones presidenciales “pocos pesos con lo que te puedan atacar” y que a su vez, cuentan con el apoyo de los Estados Unidos.

Lo que dicen y lo que hacen

También para Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía y segundo de Caputo, existen dudas del programa financiero. Es que Cottani cuestionó la capacidad del BCRA para cumplir, de manera simultánea, con el pago de su propia deuda, la deuda del Tesoro y la acumulación de reservas, sin afectar el tipo de cambio. “¿Podrá el BCRA, sin afectar el tipo de cambio de una manera disruptiva, comprar todas las reservas que hacen falta para pagar su propia deuda, la deuda del Tesoro y acumular?”, planteó el exfuncionario en una entrevista con Neura.

Además, señaló una “especie de contradicción entre lo que el Gobierno dice y hace” en materia cambiaria. A pesar de la autorización para el pago de dividendos y cierta apertura, subsiste la falta de señales claras que faciliten el ingreso de capitales. “¿Por qué no abrir el mercado y dar una señal buena que permita que entren capitales con más facilidad? ¿Y por qué no extender los beneficios del RIGI en lugar de crear el Súper RIGI?”, cuestionó Cottani según recogió Infobae.

En el balance de los analistas, el gran interrogante se centra en la capacidad del programa para sostener un balance cambiario consistente que permita financiar al Tesoro, afrontar los vencimientos del Bopreal y continuar con la acumulación de reservas acordada con el FMI, todo en un año electoral y con un posible menor aporte de divisas desde el exterior.

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